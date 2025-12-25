Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Клубни усыхают, луковицы пустеют: простая ошибка хранения запускает цепную реакцию гнили

Живой черенок сгибается и имеет светлую древесину
Садоводство

Зимние запасы растений часто кажутся "замороженными" до весны, но на самом деле внутри них продолжаются важные процессы. Клубни, луковицы и черенки могут незаметно терять жизнеспособность даже при правильном хранении. Регулярная проверка помогает спасти посадочный материал и избежать потерь к началу сезона. 

Осмотр черенков винограда
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зачем проверять зимние запасы растений

Даже при температуре 1-4 °C и влажности 65-80% растения не находятся в полной спячке. Болезни, гниль, пересыхание или слишком раннее пробуждение способны погубить материал задолго до посадки или прививки.
Осмотры позволяют вовремя удалить заражённые экземпляры, скорректировать влажность субстрата и при необходимости провести лечение. Оптимальная периодичность — раз в месяц, но при нестабильных условиях проверки можно делать чаще.

Как понять, что клубни живы

На хранение обычно отправляют клубни георгинов, бегоний, канн, ранункулюсов и глоксиний. Начинать проверку стоит с осмотра и запаха.
Здоровый клубень плотный, упругий, без тёмных пятен, мокрых участков и плесени, с характерной для сорта окраской. Насторожить должны мягкость, сморщенность и неприятный запах.

Если клубень подсох, его можно на несколько часов замочить в растворе стимулятора роста (например, янтарная кислота, Эпин, Циркон), затем хорошо просушить и вернуть на хранение. Небольшие подгнившие участки аккуратно срезают до живой ткани и обрабатывают биофунгицидом. Полностью почерневшие и сгнившие экземпляры спасти нельзя — их утилизируют, а соседние клубни профилактически обрабатывают.

Как определить жизнеспособность луковиц

Луковицы гладиолусов, тюльпанов и теплолюбивых лилий требуют не меньшего внимания. Живая луковица сухая, плотная, с целыми наружными чешуями и твёрдым донцем без повреждений. Она ощутимо тяжёлая для своего размера.
Если луковица слишком лёгкая, велика вероятность, что ткани внутри усохли. Полностью высохшие или сильно повреждённые экземпляры не подходят для посадки.

Частично поражённые луковицы иногда удаётся сохранить: повреждённое место вырезают с захватом здоровой ткани, обрабатывают фунгицидом, просушивают и хранят отдельно.

Как понять, что черенки живы

Черенки роз, винограда, малины и других культур чувствительны к пересыханию и неправильной влажности.
Живой черенок сохраняет естественный цвет коры, упругость при сгибании и светлую древесину на срезе. Почки плотные и крепко держатся. Подсохшие черенки можно попытаться реанимировать вымачиванием в воде, но результат не всегда гарантирован.

Отмершие черенки легко ломаются, хрустят при сгибании, а почки осыпаются. Такие экземпляры сразу удаляют, чтобы они не стали источником проблем. Об этом сообщает Огород.ru.

Сравнение: живой и проблемный посадочный материал

Живые клубни и луковицы плотные и тяжёлые, без запаха и пятен. Проблемные — мягкие, сморщенные, с признаками гнили.
Здоровые черенки гибкие и светлые на срезе, нежизнеспособные — ломкие и сухие. Простое сравнение помогает быстро принять решение без повреждения тканей.

Советы по проверке зимних запасов

  1. Осматривайте растения в сухих перчатках.

  2. Проверяйте запах и упругость клубней и луковиц.

  3. Контролируйте влажность мха, опилок или другого субстрата.

  4. Удаляйте подозрительные экземпляры сразу.

  5. Храните посадочный материал отдельно от урожая.

Популярные вопросы о зимних запасах растений

Как часто нужно проверять клубни и луковицы зимой?
В среднем раз в месяц, при нестабильных условиях — чаще.

Можно ли "проверять на живость" царапанием?
Нет, повреждение кожуры открывает путь инфекциям.

Какая влажность считается оптимальной?
Около 65-80%, без пересыхания и переувлажнения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача растения садоводство
