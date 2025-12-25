Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ему всё нипочём — жара, ливни, засуха: цветок, который цветёт там, где другие сдаются

Портулак цветет с июня до заморозков без перерывов
Садоводство

Найти цветок, который не требует постоянного ухода и при этом цветёт без перерывов всё лето, — редкая удача. Но такой вариант существует, и он отлично переносит и жару, и дожди, и забывчивость садовода. Этот почвопокровник чувствует себя уверенно там, где другие растения сдаются.

Портулак крупноцветковый
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Портулак крупноцветковый

Почему портулак считают цветком для ленивых

Портулак крупноцветковый — однолетнее растение, которое ценят за выносливость и стабильную декоративность. Он образует плотные стелющиеся коврики, усыпанные яркими цветками, внешне напоминающими миниатюрные розы. Существуют как простые, так и махровые формы, а палитра оттенков варьируется от белого и жёлтого до насыщенно-розового и алого.

Главное достоинство портулака — его способность адаптироваться к экстремальным условиям. Сочные мясистые листья накапливают влагу, поэтому растение спокойно переносит засуху и не требует частых поливов.

Как портулак справляется с жарой и дождями

В отличие от многих однолетников, портулак не страдает под палящим солнцем. Его цветки раскрываются даже в сильную жару, а листья защищают растение от пересыхания. После проливных дождей он быстро восстанавливает форму и продолжает цвести, не теряя декоративности.

Такое сочетание устойчивости делает его особенно ценным для регионов с нестабильной погодой, где засуха может резко сменяться ливнями.

Минимальные требования к почве и уходу

Портулак не нуждается в плодородной почве. Напротив, на слишком богатом грунте он может наращивать зелёную массу в ущерб цветению. Лучший вариант — лёгкая, хорошо дренированная земля.

Подкормки этому растению практически не нужны. Достаточно выбрать солнечное место и обеспечить минимальный уход, чтобы цветение продолжалось с июня и до первых осенних заморозков. Об этом сообщает NEWS.RU.

Где портулак смотрится лучше всего

Этот однолетник универсален в ландшафтном дизайне. Его используют не только на клумбах, но и там, где другие цветы приживаются плохо.

Портулак отлично подходит для:

  1. Альпийских горок и рокариев.

  2. Бордюров и переднего плана цветников.

  3. Заполнения пустот между плитами садовых дорожек.

  4. Контейнеров и подвесных кашпо на солнечных участках.

Сравнение: портулак и другие летние однолетники

В отличие от петуний или бегоний, портулак не требует регулярных подкормок и ежедневного полива. Он менее чувствителен к ошибкам ухода и сохраняет декоративность даже при минимальном внимании. При этом по яркости и длительности цветения он им практически не уступает.

Как добиться пышного цветения

  1. Выберите максимально солнечное место без застоя воды.

  2. Используйте лёгкую, хорошо дренированную почву.

  3. Поливайте умеренно, только при длительной засухе.

  4. Не перекармливайте растение удобрениями.

  5. Удаляйте отцветшие цветки при желании продлить декоративность.

Популярные вопросы о портулаке крупноцветковом

Нужно ли часто поливать портулак?
Нет, растение легко переносит засуху благодаря сочным листьям.

Можно ли выращивать его в бедной почве?
Да, портулак лучше цветёт именно на небогатом грунте.

Подходит ли он для жаркого климата?
Это один из самых устойчивых вариантов для солнечных и сухих участков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы растения
