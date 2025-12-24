Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лунный календарь 2026: как вырастить рекордный урожай томатов — даты, которые нельзя пропустить

Посев томатов в 2026 году рекомендован с февраля по апрель
Садоводство

Томаты любят внимание и точный расчёт, а ошибка в сроках легко сводит усилия на нет. В 2026 году всё больше огородников снова сверяются с Лунным календарём, чтобы выбрать удачные дни для посева, ухода и сбора урожая. Фазы Луны помогают синхронизировать работы с естественными ритмами растений.

Крупноплодные томаты на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крупноплодные томаты на грядке

Как Луна влияет на рост томатов

Основной ориентир в Лунном календаре — фазы Луны. На растущей Луне активнее развиваются надземные части растений: листья, побеги, цветочные кисти. Это лучшее время для посева и пересадки рассады.

Убывающая Луна, напротив, способствует развитию корневой системы и укреплению тканей. В этот период рекомендуется заниматься формированием кустов, подкормками и поливами. Полнолуние и новолуние считаются стрессовыми днями, когда томаты особенно уязвимы, поэтому активные вмешательства лучше отложить.

Когда сеять томаты в 2026 году

Сроки посева зависят от региона, сорта и способа выращивания. В среднем семена высевают за 50-60 дней до высадки рассады в грунт или теплицу.

В средней полосе томаты сеют с марта до середины апреля, начиная с поздних и тепличных сортов. Контейнерные и домашние томаты можно высевать уже с февраля. При раннем посеве обязательна досветка, иначе рассада вытянется.

Благоприятные дни для посева в 2026 году:

Февраль: 3-5, 8-14, 18-23, 26-28
Март: 1-2, 7-9, 12-14, 17, 21-23, 25-31
Апрель: 4-5, 8-10, 13-15, 18-19, 21-28

Пикировка рассады: когда не навредить

Пикировку проводят после появления настоящих листьев, чаще всего в марте-апреле. Лучшее время — растущая Луна или конец убывающей. Грунт должен быть рыхлым и питательным, с добавлением компоста, биогумуса и разрыхлителей вроде перлита.

После пересадки растениям дают несколько дней адаптации без прямого солнца.

Полив и подкормки по Лунному календарю

Поливают томаты отстоянной тёплой водой по мере подсыхания почвы, преимущественно утром. Первые подкормки проводят на стадии 2-4 листьев, затем после пикировки и уже после высадки в грунт.

В период плодоношения делают упор на калий, а для профилактики вершинной гнили используют кальций. Лучшие дни — когда Луна находится в знаках Воды и Земли.

Высадка рассады на постоянное место

Высаживают томаты после установления тёплой погоды и окончания заморозков. За 10-14 дней растения закаливают, постепенно приучая к уличным условиям.

Рассаду с открытой корневой системой предпочтительно высаживать на растущей Луне, а растения в горшках — допускается и на убывающей при благоприятных знаках.

Формирование и защита томатов

Пасынкование проводят регулярно, особенно у высокорослых сортов. Лучшее время — убывающая Луна. Обработки от болезней и вредителей эффективнее в полнолуние и в "активных" знаках, а с почвенными вредителями борются на убывающей Луне.

Сбор урожая и семян

Томаты снимают по мере созревания. Для хранения и дозаривания выбирают сухую погоду и дни, близкие к полнолунию — в это время плоды наиболее насыщены. Об этом сообщает Огород.ru.

Сравнение: Лунный календарь и обычное планирование

Классическая агротехника опирается на климат и сорт. Лунный календарь не заменяет её, но помогает точнее выбрать моменты для ключевых работ и снизить стресс у растений.

Плюсы и минусы лунного подхода

Преимущество — более мягкое развитие растений и лучшая приживаемость. Минус — необходимость подстраивать график работ под даты, что не всегда удобно.

Советы для сезона 2026

  1. Сначала ориентируйтесь на погоду и сорт.

  2. Используйте Лунный календарь для уточнения сроков.

  3. Избегайте активных работ в новолуние и полнолуние.

  4. Совмещайте календарь с грамотной агротехникой.

Популярные вопросы о выращивании томатов по Луне

Можно ли игнорировать Луну?
Да, но с календарём растения легче переносят пересадки.

Работает ли это в теплице?
Да, фазы Луны влияют и там.

Нужна ли точность до дня?
Желательно, но допустимы отклонения в 1-2 дня.

