Комнатные растения могут расти не только в горшках с грунтом — все больше людей выбирают минималистичное озеленение в воде. Такие композиции выглядят легко, современно и особенно эффектно вписываются в интерьер кухни или ванной. При этом уход за ними зачастую проще, чем за классическими посадками.
Многие комнатные культуры биологически приспособлены к образованию корней в водной среде. Обычно этим пользуются для черенкования, но на практике ряд растений способен годами существовать без почвы. При достаточном освещении, регулярной смене воды и минимальных подкормках они сохраняют декоративность и продолжают рост.
Для выращивания подходят стеклянные вазы, колбы и банки. Воду можно использовать водопроводную, но при высоком содержании хлора ее желательно отстаивать 24-48 часов. Чтобы вода дольше оставалась прозрачной, на дно емкости часто кладут активированный уголь или декоративную гальку.
Растениям в воде необходимы питательные вещества, поэтому раз в 7-10 дней добавляют водорастворимые или гидропонные удобрения строго по инструкции. Воду меняют регулярно — от одного раза в несколько дней до раза в неделю, в зависимости от культуры.
Стоит учитывать, что прозрачные сосуды пропускают свет, а это может стимулировать рост водорослей. Если хочется минимального ухода, лучше выбирать непрозрачные емкости или размещать растения вдали от прямого солнца.
Некоторые культуры особенно удачно подходят для "водного" формата и выглядят как дизайнерский элемент интерьера.
Филодендрон сердцелистный — один из самых устойчивых вариантов, хорошо переносит разное освещение.
Драцена Сандера ("счастливый бамбук") — эффектно смотрится в узких вазах с галькой.
Эпипремнум золотистый — образует красивые каскады побегов.
Аглаонема — пестрые листья выглядят особенно выигрышно в прозрачной посуде.
Хлорофитум — легко укореняется и образует декоративные "детки".
Сингониум — быстро растет и подходит для ампельных композиций.
Колеус — яркая листва превращает растение в акцент интерьера.
Традесканция — неприхотлива, но требует регулярной обрезки.
Драцена — многие виды адаптируются к водной среде.
Бальзамин Валлера — способен долго расти в воде без потери декоративности.
Нарцисс бумажный — выращивается из луковиц и легко зацветает.
Декоративный батат — дает эффектную листву и длинные побеги.
Английский плющ — хорошо смотрится в минималистичных вазах.
Орхидеи — при правильном уходе могут расти в воде с галькой.
Маранта — декоративные листья эффектно смотрятся в стекле.
Спатифиллум — выращивается в воде с погруженными корнями.
Солейролия — образует нежный зеленый "ковер".
Выращивание в воде выигрывает за счет визуальной легкости и простоты ухода. Почвенные посадки требуют пересадки и контроля субстрата, тогда как водные композиции ограничиваются сменой воды и подкормкой. Однако не все растения одинаково хорошо подходят для такого способа. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.
Используйте чистую, отстоянную воду.
Удаляйте листья, которые находятся ниже уровня воды.
Меняйте воду регулярно и добавляйте удобрения.
Не ставьте растения под прямые солнечные лучи.
Следите за состоянием корней и чистотой емкости.
Можно ли выращивать растения в воде постоянно?
Да, многие виды способны расти в воде годами при правильном уходе.
Нужны ли специальные удобрения?
Желательно использовать водорастворимые или гидропонные подкормки.
Где такие растения смотрятся лучше всего?
Чаще всего их размещают на кухне, в ванной или в зонах с минималистичным декором.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.