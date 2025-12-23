Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пестициды работают быстрее всех, но какой ценой? Скрытые риски для почвы, которые видны только весной

Пестициды уничтожают вредителей и возбудителей болезней
Садоводство

Зимой кажется, что сад и огород замирают до весны, но именно в это время дачники начинают планировать будущий сезон. Один из самых спорных вопросов — обработка почвы пестицидами, вокруг которой не утихают споры. Одни считают такие средства незаменимыми, другие опасаются их последствий.

Почва
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почва

Почему тема пестицидов вызывает столько споров

Пестициды давно стали частью современного земледелия. С их помощью борются с вредителями, сорняками и болезнями, которые способны уничтожить значительную часть урожая. При этом само слово "химия" у многих вызывает настороженность, особенно когда речь идет о здоровье почвы, полезных насекомых и человека.

Сомнения понятны: неправильное применение препаратов действительно может навредить экосистеме участка. Однако полный отказ от средств защиты растений нередко приводит к противоположному результату — вспышкам болезней и массовому размножению вредителей.

Что такое пестициды на самом деле

Пестициды — это общее название химических и биологических средств, предназначенных для уничтожения или подавления вредных организмов. Термин происходит от латинских слов pestis ("зараза") и caedo ("убивать"), что точно отражает их назначение.

Эти препараты могут действовать по-разному: уничтожать вредителя при контакте, проникать внутрь организма или нарушать его развитие и размножение. При этом пестициды отличаются по составу, форме выпуска и спектру действия, что требует осознанного выбора.

Основные виды пестицидов для дачи

На приусадебных участках чаще всего используют несколько категорий средств.

  1. Инсектициды — для борьбы с насекомыми-вредителями.

  2. Гербициды — против сорных растений.

  3. Фунгициды и бактерициды — для защиты от грибковых и бактериальных заболеваний.

  4. Акарициды — против клещей.

  5. Моллюскоциды — для уничтожения слизней и улиток.

Важно понимать, что каждый препарат действует избирательно. Средство от насекомых не подействует на клещей, а фунгицид будет бесполезен против сорняков. Есть и комбинированные препараты, например инсектоакарициды, но и они имеют свои ограничения.

Польза обработки почвы пестицидами

Грамотно проведенная обработка помогает снизить численность вредителей и возбудителей болезней еще до начала активного роста растений. Это особенно актуально для почвы, где могут сохраняться личинки насекомых, споры грибков и патогенные бактерии.

Пестициды позволяют защитить культуры на ранних этапах развития, сократить потери урожая и снизить необходимость экстренных обработок летом. При соблюдении инструкции их воздействие на "случайных" обитателей участка сводится к минимуму.

В чем кроется опасность

Основной риск связан не с самими препаратами, а с ошибками при их использовании. Превышение дозировки, неправильный выбор средства или несоблюдение сроков обработки могут привести к накоплению токсинов в почве и воде.

Кроме того, даже малоопасные для человека препараты могут быть вредны для пчел, дождевых червей, рыб или почвенной микрофлоры. Именно поэтому так важно учитывать не только эффективность, но и экологические последствия.

Классы опасности: на что обращать внимание

Все пестициды делятся на четыре класса опасности.

I класс — чрезвычайно опасные, разлагаются годами.
II класс — опасные, срок разложения до года.
III класс — умеренно опасные.
IV класс — малоопасные.

Для личных подсобных хозяйств разрешены только препараты III и IV классов. При этом ориентироваться нужно не на торговое название, а на действующее вещество — один и тот же компонент может продаваться под разными марками.

Основные правила безопасной обработки

Чтобы польза не обернулась вредом, важно соблюдать базовые принципы.

  1. Использовать только разрешенные препараты с проверенной эффективностью.

  2. Разводить средства строго по инструкции.

  3. Соблюдать кратность и сроки обработок.

  4. Работать в защитной одежде, перчатках, очках и респираторе.

  5. Проводить обработку вдали от детей и животных.

Также важно не применять пестициды в водоохранных зонах и обязательно мыть руки после работы. Об этом сообщает Огород.ru.

Сравнение: химические и альтернативные методы

Биопрепараты, агротехнические приемы и севооборот помогают снизить нагрузку на почву, но не всегда справляются с массовыми заражениями. Химические пестициды действуют быстрее и надежнее, но требуют строгого контроля. На практике лучший результат дает сочетание методов, а не ставка на что-то одно.

Популярные вопросы об обработке почвы пестицидами

Можно ли полностью отказаться от пестицидов?

В отдельных случаях да, но при высокой зараженности почвы это сложно без потери урожая.

Когда лучше проводить обработку?

Чаще всего — ранней весной или осенью, до активного роста растений.

Что лучше — биопрепараты или "химия"?

Оптимально сочетать оба подхода, учитывая состояние участка и культуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача почва урожай экология садоводство
Новости Все >
Закуски к Новому году за 10–15 минут из доступных ингредиентов
ГАЗ-24 в оригинальной комплектации появился на продаже в Париже
Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен
Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов
Лук шалот для подоконника даёт более густую зелень — Вероника Поливкина
Учёные PNAS связали присутствие боратов с запуском мира РНК
Сейчас читают
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Конец года повышает чувствительность к ожиданиям и сравнениям
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев
ВОЗ зафиксировала ускоренный рост заболеваемости гриппом K
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.