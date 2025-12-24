Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Климова

Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство

Этот колючий кустарник редко становится героем дачных разговоров, хотя знаком каждому, кто бывал на опушках и в оврагах. Тёрн кажется диким и неприветливым, но за внешней суровостью скрывается удивительно выносливое и полезное растение. Всё больше опытных садоводов сознательно переносят его на участки — и не без причин.

Почему тёрн заслуживает внимания

Тёрн считается диким предком домашней сливы и формировался без участия человека. Благодаря этому он отличается исключительной зимостойкостью, устойчивостью к засухе и способностью расти практически на любых почвах — от суглинков до бедных склонов. Там, где культурная слива часто вымерзает или плохо плодоносит, тёрн продолжает стабильно давать урожай, что особенно ценно для регионов с нестабильной зимой и возвратными заморозками.

Плоды у него небольшие и терпкие, но именно это делает их ценным сырьём для переработки. Варенье, компоты, соусы и наливки из тёрна отличаются насыщенным вкусом и хорошей сохранностью. Терпеливые садоводы, высевая косточки, со временем получают крупноплодные формы с меньшим количеством колючек и высокой урожайностью.

Посадочный материал и происхождение

Селекционная работа с тёрном в научных учреждениях ведётся ограниченно, поэтому сортовые саженцы редко попадают в розничную продажу. Чаще всего дачники получают растения от соседей, на рынках или выкапывают в природе. При этом отличить улучшенную форму от дикорастущей бывает непросто, особенно без опыта наблюдений за плодоношением.

Надёжный путь — искать тёрн в естественной среде, выбирая кусты с крупными плодами, либо обращаться в ботанические сады и специализированные питомники. Такой подход схож с принципами, которые применяются при уходе за плодовыми деревьями, когда важен тип плодоношения и формировка кроны, как это бывает при уходе за сливой.

Тёрн в селекции и садоводстве

Тёрн ценят не только за плоды. Его активно используют как подвой для сливы, алычи и даже абрикоса. На его основе был получен известный гибрид — тернослив, или "терновка". Это неприхотливое дерево с мелкими плодами, которое легко размножается корневой порослью и почти не требует ухода.

Учёные доказали, что современные сорта домашней сливы произошли от естественного скрещивания тёрна с алычой. Эксперименты подтвердили: такие гибриды полностью повторяют признаки культурной сливы, сохраняя при этом выносливость дикого предка.

Биологические особенности растения

Тёрн относится к семейству розовых и роду слива. В природе он распространён в средней полосе и на юге России, на Кавказе и в Крыму. Чаще всего это густой кустарник высотой от 1,5 до 3 метров с тёмной корой, округлыми ветвями и активной корневой порослью.

Цветёт тёрн в апреле-мае, до распускания листьев. Бело-розовые цветки активно посещают пчёлы, поэтому растение считается хорошим медоносом. Плоды созревают в конце лета и начале осени, взрослый куст обычно даёт 3-4 килограмма ягод. Об этом сообщает "АиФ на Даче".

Агротехника и уход

Для участка выбирают солнечные места — в тени тёрн плодоносит заметно хуже. Размножают его корневыми отпрысками, прививками, семенами после стратификации и зелёными черенками. Посадку проводят весной или осенью.

Растение неприхотливо и может расти почти без ухода. Его часто используют для живых изгородей, высаживая кусты на расстоянии около метра, по тем же принципам, что и другие неприхотливые кустарники. Для полноценного плодоношения между растениями оставляют 2-2,5 метра. В средней полосе дополнительный полив обычно не требуется, а в южных регионах в засуху он помогает сохранить урожай.

Плюсы и минусы выращивания тёрна

Тёрн сочетает в себе ряд практических преимуществ и особенностей, которые важно учитывать.

К основным плюсам относятся:

  • высокая зимостойкость и засухоустойчивость;
  • стабильное плодоношение;
  • минимальные требования к уходу;
  • универсальность использования плодов.

Минусы также есть:

  • выраженная колючесть большинства форм;
  • терпкий вкус свежих плодов;
  • активная корневая поросль.

Пищевая и лечебная ценность

Плоды тёрна содержат сахара, органические кислоты, пектин и дубильные вещества. По содержанию витамина P они превосходят чёрную смородину и приближаются к шиповнику. После первых заморозков ягоды теряют часть терпкости и становятся мягче.

В народной медицине тёрн используют как вяжущее средство при расстройствах пищеварения. Отвары из цветков и листьев пьют при простуде, а ветви и кору применяют как источник природных красителей.

Популярные вопросы о тёрне

Как выбрать тёрн для посадки?

Лучше отдавать предпочтение кустам с крупными плодами и умеренной колючестью, найденным в местных условиях.

Что лучше — тёрн или слива?

Тёрн выигрывает по выносливости и неприхотливости, а слива — по размеру и сладости плодов.

Когда собирать урожай?

Оптимальное время — конец августа и сентябрь, либо после первых заморозков для более мягкого вкуса.

Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
