Осенний переезд без возврата: эти цветы стоит срочно забирать с дачи, пока не стало поздно

Пеларгонию переврзят с дачи до первых заморозков — агрохимик Петр Сухоруких

С наступлением холодов многие дачные растения можно сохранить, если вовремя переселить их в квартиру. Несмотря на опасения, зимовка "летних жильцов" в городе подчиняется понятным правилам и редко становится проблемой. Главное — не торопиться и подготовить растения к смене условий заранее.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Пеларгония на подоконнике

Какие растения можно забрать с дачи на зиму

Часть популярных у дачников растений на самом деле являются многолетниками, просто не приспособленными к морозам. При правильном уходе они спокойно переживают зиму в квартире и весной снова возвращаются в сад.

К таким растениям относятся пеларгония, фуксия, колеус и бальзамин. Они хорошо чувствуют себя на светлом подоконнике и не требуют сложного ухода. Вечноцветущие бегонии можно заносить целиком в горшке, а клубневые — хранить отдельно. Также зиму в квартире без проблем переносят традесканция, хлорофитум и гипоэстес, если летом они росли на улице.

Когда лучше перевозить растения

Ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду. Как только ночные температуры стабильно опускаются до +7…+5 градусов, растения начинают испытывать стресс. Затягивать до заморозков не стоит — резкий перепад условий может негативно сказаться на их состоянии.

Подготовка и адаптация к квартире

Перед переездом растения нужно внимательно осмотреть. Даже если вредителей не видно, профилактическая обработка на даче поможет избежать проблем в квартире.

Резкий перенос с улицы в тёплое помещение — серьёзный стресс. Лучший вариант — временно разместить растения на застеклённом балконе или в прохладной веранде, чтобы они постепенно привыкли к новым условиям.

"Обрезка также играет важную роль. Укорачивание побегов примерно на треть помогает растению направить силы на корни и облегчает зимний период покоя.", — агрохимик Петр Сухоруких.

Условия содержания зимой

Для зимовки лучше всего подойдёт светлый и прохладный подоконник, подальше от батарей отопления. Полив должен быть редким: в условиях короткого дня и пониженной температуры растения потребляют минимум влаги. Основное правило — поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы. Об этом сообщает еженедельник "Аргументы и Факты".

Плюсы и минусы зимовки растений в квартире

Перевозка растений в город имеет не только практическую, но и эмоциональную сторону.

Плюсы:

сохранение любимых растений без ежегодной покупки новых;

ранний и более пышный рост весной;

возможность украсить интерьер живыми цветами;

развитие навыков ухода и планирования.

Минусы:

необходимость дополнительного места и света;

риск занести вредителей при неправильной подготовке;

потребность в регулярном контроле полива и температуры.

Советы шаг за шагом

Проверьте прогноз погоды и не дожидайтесь заморозков. Осмотрите растения и обработайте их от вредителей. Устройте период адаптации в прохладном помещении. Проведите умеренную обрезку побегов. Разместите растения на светлом, прохладном подоконнике. Сократите полив до минимума.

Популярные вопросы о зимовке дачных растений

Какие растения лучше не заносить в квартиру?

Те, что требуют холодной зимовки или находятся в плохом состоянии.

Нужно ли подкармливать растения зимой?

Нет, в период покоя подкормки чаще всего не нужны.

Можно ли держать растения рядом с батареей?

Нежелательно: сухой и тёплый воздух ухудшает их состояние.

Когда возвращать растения на дачу?

Весной, после установления устойчивой тёплой погоды.