Листья яркие, жизнь короткая: эффектное растение исчезает за пару сезонов, если не знать один приём

Гейхеры цветут весной при умеренном поливе — садовод Мари Ианнотти

Коралловые колокольчики давно перестали быть "фоном" для клумб и тенистых уголков сада. Их выращивают ради листвы — от лаймовой до почти чёрной — и нежных колокольчатых цветков, которые появляются весной и в начале лета. Эти многолетники родом из Северной Америки ценят за декоративность, пластичность и способность вписываться в самые разные композиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гейхера

Что важно знать о растении

Под названием "коралловые колокольчики" объединяют десятки видов и сотни сортов гейхеры. Растение формирует компактные округлые куртины с поверхностной корневой системой и цветоносами, поднимающимися над листвой. Цветы богаты нектаром, поэтому их часто посещают бабочки и колибри, а сами листья у многих сортов остаются декоративными почти круглый год.

Лучшее время для посадки — ранняя весна или осень. Гейхеры растут медленно, поэтому подходят для бордюров, контейнеров, альпинариев и лесных садов. Однако без деления кусты со временем теряют силу и могут погибнуть через несколько лет.

Свет, почва и полив

Большинство сортов предпочитает полутень, особенно в регионах с жарким летом. На ярком солнце листья могут выгорать и получать ожоги, а в глубокой тени возрастает риск грибковых болезней. При выборе места полезно ориентироваться на принципы, которые используют при подборе раннецветущих растений для смешанных цветников.

Почва нужна рыхлая, плодородная, с хорошим дренажом и слабокислой либо нейтральной реакцией. Застой воды для гейхеры опаснее кратковременной засухи. Поливают растения умеренно, поддерживая почву слегка влажной. На солнце и в контейнерах полив требуется чаще.

Температура, влажность и зимовка

Гейхеры выращивают в зонах морозостойкости от 4 до 9, но конкретные пределы зависят от сорта. В холодных регионах крона может приподниматься над почвой из-за промерзания и оттаивания. Чтобы этого избежать, применяют лёгкое мульчирование и следят, чтобы корни не оголялись — приёмы во многом схожи с теми, что используют для зимовки многолетников.

Подкормки и обрезка

Весной достаточно внести тонкий слой компоста или удобрение с медленным высвобождением. Избыток питания стимулирует листву в ущерб цветению. Обрезку проводят по ситуации: весной удаляют повреждённые листья, после цветения — отцветшие цветоносы, осенью — подсохшую зелень. Об этом сообщает The Spruce.

Размножение и обновление кустов

Самый надёжный способ — деление корневища раз в три-четыре года. Делёнки высаживают так, чтобы корневая шейка была лишь слегка прикрыта землёй. Семенное размножение возможно, но у гибридов не гарантирует сохранение сортовых признаков.

Плюсы и минусы выращивания

Коралловые колокольчики считаются удобным и эффектным растением для сада, но у них есть как сильные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать заранее.

Плюсы:

декоративная листва с широкой палитрой оттенков — от салатового до бордового и почти чёрного;

подходит для полутени, где многие другие культуры развиваются хуже;

хорошо растёт в контейнерах, бордюрах, альпинариях и лесных садах;

устойчивость к холодам у большинства сортов;

цветы привлекают опылителей и подходят для срезки.

Минусы:

поверхностная корневая система, чувствительная к пересыханию и вымерзанию;

плохо переносит застой воды и тяжёлые почвы;

недолговечность без регулярного деления кустов;

некоторые сорта теряют яркость окраски на открытом солнце;

в сырой тени возможны грибковые заболевания.

Советы шаг за шагом

Выберите место с рассеянным светом и дренированной почвой. Посадите растение весной или осенью, не заглубляя корневую шейку. Поддерживайте умеренную влажность без переувлажнения. Весной внесите компост, избегая избытка удобрений. Делите кусты каждые несколько лет для продления их жизни.

Популярные вопросы о коралловых колокольчиках

Как часто поливать гейхеру?

В среднем достаточно около 2-3 см воды в неделю, корректируя полив в жару и при выращивании в контейнерах.

Можно ли выращивать растение в горшке?

Да, при условии хорошего дренажа и защиты от сильных морозов зимой.

Почему кусты со временем погибают?

Чаще всего причина — старение и отсутствие деления, а также оголение корней после зимы.