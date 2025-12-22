Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Не малина и не смородина: куст, который обгоняет популярные ягоды по выносливости

Осенняя посадка жимолости ускоряет укоренение кустов — Люси Брэдли
Садоводство

Жимолость редко называют очевидным выбором для сада, хотя она способна приятно удивить даже новичков. Этот кустарник не требует сложного ухода и стабильно даёт урожай при минимальных усилиях. В результате садоводы получают ранние ягоды с необычным вкусом и широкими кулинарными возможностями. Об этом сообщает Ideal Home.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему жимолость считают недооценённой культурой

Жимолость съедобных сортов долгое время оставалась в тени более популярных ягод, таких как клубника или смородина. Между тем растение отлично подходит для климата Великобритании и хорошо переносит прохладные весны. Кусты рано зацветают и начинают плодоносить одними из первых в сезоне.

По вкусу ягоды жимолости часто сравнивают с черникой и сливой. Их едят свежими, добавляют в десерты, используют для варенья и соусов. При этом культура отличается высокой зимостойкостью и не требует сложных агротехнических приёмов, если изначально правильно выбрать место посадки.

Как выбрать подходящий сорт

Главное правило при покупке — убедиться, что сорт действительно съедобный. Не все виды жимолости подходят для употребления в пищу, поэтому стоит искать названия Lonicera caerulea или Lonicera kamtschatica.

Для хорошего урожая одного куста недостаточно. Растения нуждаются в перекрёстном опылении, поэтому лучше сразу высаживать минимум два разных сорта с совпадающими сроками цветения — именно это напрямую влияет на размер и вкус ягод.

"Они не самоопыляются и требуют посадки рядом другого сорта для перекрёстного опыления и обильного урожая", — объясняет эксперт по садоводству и тепличным хозяйствам Люси Брэдли.

Посадка: когда и как это делать

Жимолость можно высаживать весной или осенью, но осенняя посадка считается более удачной. В этот период корневая система успевает укорениться до начала активного роста, что снижает стресс для растения.

Саженцы чаще всего продаются в контейнерах, и глубина посадки должна соответствовать уровню почвы в горшке. Яму делают достаточно широкой, чтобы корни свободно располагались, а верхний слой почвы возвращают первым — он более питательный. Ошибка с выбором места способна сделать ягоды мелкими и горькими, поэтому правильная посадка жимолости играет решающую роль.

"Аккуратно разрыхлите корни жимолости, когда будете вынимать её из горшка, чтобы они могли свободно разрастись и проникнуть в почву", — говорит руководитель отдела растений British Garden Centres Джулиан Палфраманд.

Между кустами рекомендуется оставлять не менее одного метра. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заболеваний.

Полив и базовый уход

В первый сезон после посадки полив играет ключевую роль. Почва должна оставаться умеренно влажной, но без застоя воды. Мульчирование помогает удерживать влагу и защищает корни от перепадов температуры, при этом слой мульчи не должен касаться стеблей.

После укоренения жимолость становится почти автономной культурой. Полив требуется в засушливые периоды, а удобрения можно вносить весной в виде органических добавок или кондиционеров для почвы.

Обрезка и развитие куста

Жимолость не нуждается в сложной формирующей обрезке. На молодых растениях достаточно удалять повреждённые или засохшие ветви. У взрослых кустов летом можно слегка прореживать крону, если она становится слишком густой.

"Жимолость — надёжный и неприхотливый сорт для начинающих садоводов", — отмечает Джулиан Палфраманд.

Как правило, первые ягоды появляются уже через один-два года после посадки. При этом важно помнить, что осенняя подготовка жимолости напрямую влияет на силу цветения и урожай следующего сезона.

Сравнение жимолости с другими ягодными культурами

Жимолость часто сравнивают с черникой, смородиной и ягодами годжи. В отличие от черники, она менее требовательна к кислотности почвы. По сравнению со смородиной кусты реже болеют и раньше вступают в плодоношение. Если рассматривать ягоды годжи, жимолость выигрывает за счёт лучшей адаптации к прохладному климату и меньшей зависимости от солнца.

Советы по выращиванию жимолости

  1. Выберите минимум два съедобных сорта с одинаковыми сроками цветения.
  2. Высаживайте кусты осенью или ранней весной на солнечном месте.
  3. Поддерживайте равномерную влажность почвы в первый сезон.
  4. Используйте мульчу и органические удобрения для поддержки роста.
  5. Проводите санитарную обрезку по мере необходимости.

Популярные вопросы о жимолости

Как выбрать саженцы жимолости?

Обращайте внимание на маркировку сорта и состояние корневой системы. Саженцы в контейнерах легче приживаются.

Сколько времени нужно до первого урожая?

В большинстве случаев ягоды появляются через один-два года после посадки.

Что лучше: жимолость или черника?

Жимолость проще в уходе и менее требовательна к почве, тогда как черника требует более кислых условий.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
