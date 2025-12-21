Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Погода будто издевается: тёплая зима открывает семь скрытых сценариев, которые бьют по будущему урожаю

Мягкая зима усиливает риск вымерзания корней
Садоводство

Тёплые зимы всё чаще воспринимаются как подарок — меньше морозов, проще пережить холодный сезон, меньше хлопот. Но для дачи и сада такая погода может стать источником скрытых проблем, которые проявятся весной и летом. Перепады температур, отсутствие стабильного снежного покрова и повышенная влажность способны свести на нет усилия целого сезона. 

Растения зимой
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растения зимой

Резкие перепады температур и уязвимость корней

Сценарий знакомый: выпал снег, укрыл озимые культуры, многолетники, приствольные круги плодовых деревьев, а затем пришла оттепель. Снег быстро тает, а следом температура может резко упасть до -10…-15 °C.

С одной стороны, глубокое промерзание почвы снижает численность вредителей. С другой — без снежной "подушки" страдает корневая система растений, особенно у ягодных кустарников и цветов. Чтобы снизить риск, уязвимые посадки стоит заранее замульчировать торфом, компостом или сухой листвой.

Потеря влаги вместо долгожданного запаса

Осенние осадки создают иллюзию, что проблема засухи решена. Однако тёплая зима без устойчивого снежного покрова может привести к обратному эффекту. Влага из почвы испаряется, а верхние слои промерзают.

Весной растения просыпаются с дефицитом воды, из-за чего хуже усваивают удобрения и замедляют рост. Особенно чувствительны к этому плодовые деревья, ягодники и озимые культуры. Для огорода и сада важно, чтобы зима сопровождалась пусть небольшими, но стабильными морозами и снежным покровом.

Переувлажнение и грибковые болезни

Если мягкая зима сопровождается частыми дождями, появляется другая крайность — переувлажнение. В таких условиях активно развиваются грибковые заболевания, плесень и гнили.

На дачном участке ситуацию можно частично исправить рыхлением почвы, улучшением дренажа и использованием укрывных материалов. В теплицах особенно важно проветривание, чтобы избежать "парникового эффекта".

Преждевременное пробуждение деревьев

Зимой деревья проходят две стадии покоя. Сначала — глубокий покой, затем — вынужденный, когда растение готово тронуться в рост при подходящих условиях.

Если температура долго держится на уровне +5…+10 °C, дерево может "решить", что пришла весна. После этого возврат холодов способен вызвать повреждение почек и побегов. Кроме того, растение тратит запас сил, предназначенных для цветения и плодоношения. В таких ситуациях весной полезны антистрессовые подкормки и щадящий режим ухода.

Растрескивание коры плодовых деревьев

Частые переходы от плюса к минусу опасны и для коры. Перепады температур приводят к её растрескиванию, что ослабляет дерево и открывает путь инфекциям.

Побелка стволов остаётся простой и эффективной мерой защиты. Если осенний слой смыло дождями, его можно обновить в сухую и относительно тёплую зимнюю погоду. Об этом сообщает Агролига России.

Луковичные цветы под угрозой

Мягкая зима может "обмануть" тюльпаны, нарциссы и другие луковичные. Они начинают прорастать раньше времени.

Большинство сортов выдерживают кратковременные заморозки, но при сильном похолодании всходы могут пострадать. В таких случаях помогает укрывной материал или дополнительный слой мульчи.

Парниковый эффект под укрытиями

Зимние укрытия иногда играют злую шутку. При плюсовой температуре под ними создаётся тёплая и влажная среда, идеальная для грибков и преждевременного роста растений.

Если прогноз обещает устойчивую оттепель, посадки стоит периодически проветривать, приподнимая укрытия.

Снежная и мягкая зима для дачи

Снежная зима с умеренными морозами защищает корни, сохраняет влагу и удерживает растения в состоянии покоя. Мягкая зима без снега выглядит комфортной для человека, но несёт больше рисков для сада и огорода — от вымерзания до болезней.

Советы, как снизить риски

  1. Мульчируйте приствольные круги и грядки с многолетниками.

  2. Следите за состоянием укрытий и проветривайте их в оттепели.

  3. Обновляйте побелку деревьев при необходимости.

  4. Весной используйте антистрессовые препараты и умеренные подкормки.

Популярные вопросы о мягкой зиме и саде

Опасна ли мягкая зима для всех культур?
Нет, но особенно страдают плодовые деревья, ягодники и луковичные цветы.

Нужно ли убирать укрытия при оттепели?
Полностью — не всегда, но проветривание желательно.

Можно ли компенсировать риски весной?
Частично да, с помощью подкормок, поливов и внимательного ухода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача зима климат урожай огород растения садоводство
Новости Все >
Индийский Лакхнау доказывает, что уличная еда может стать мировым наследием
Учёные зафиксировали 13-й случай "усыновления" у белых медведей за полвека
Снижение мышечной массы усиливает отложение жира на животе — врачи
Минздрав опубликовал перечень лекарств, нежелательных за рулём — Autonews
Задержание танкера у побережья обостряет эскалацию между США и Венесуэлой
Археологи обнаружили 2000-летний "рецепт" римского бетона
В феврале на даче проводят защиту сада и подготовку к сезону — Antonovsad
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Сейчас читают
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Минздрав опубликовал перечень лекарств, нежелательных за рулём — Autonews
Задержание танкера у побережья обостряет эскалацию между США и Венесуэлой
Вес убитого медведя Кесагаке составлял 340 килограммов
Холод стимулирует сжигание жира в организме — диетолог Марият Мухина
Археологи обнаружили 2000-летний "рецепт" римского бетона
Куриные бедра покрывают майонезом и сухим луковым супом перед запеканием
В феврале на даче проводят защиту сада и подготовку к сезону — Antonovsad
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.