Выбрасывают вместе с урожаем: корнеплоды моркови, которые могут дать семена на годы вперёд

Собственные семена моркови позволяют садоводу полностью контролировать качество будущего урожая и сохранить понравившийся сорт. Этот процесс не требует сложного оборудования, но важно понимать биологию культуры и соблюдать последовательность действий. Морковь проходит полный цикл не за один сезон, и именно в этом кроется главный нюанс. Об этом сообщает le Parisien Jardin.
Морковь относится к двулетним культурам. В первый год растение формирует корнеплод, а на второй — выпускает цветонос, цветёт и даёт семена. Поэтому для их получения часть урожая не используют в пищу, а сохраняют до следующего сезона. Такой подход особенно ценят огородники, которые выращивают овощи в устойчивых условиях, подбирая сорта под свою почву и климат, как и при работе с семенами овощных культур.
Подготовка начинается ещё осенью, во время уборки урожая. Для семенного фонда подходят только здоровые корнеплоды без трещин, разветвлений и признаков болезней. Форма и цвет должны соответствовать сортовым признакам, поскольку именно они передаются следующему поколению. Такие корнеплоды называют семенными и откладывают отдельно.
Хранить их можно двумя способами. Первый — в погребе или кладовой при плюсовой температуре, пересыпав сухим песком для защиты от влаги. Второй — оставить в грунте, слегка прикопав и укрыв толстым слоем мульчи в защищённом от морозов месте. В обоих случаях задача одна: сохранить морковь живой, но в состоянии покоя до весны.
Ранней весной, когда почва прогреется, семенные корнеплоды высаживают обратно в огород. Почва должна быть рыхлой, глубокой и хорошо обработанной. Растения размещают на расстоянии 30-40 см друг от друга, а точку роста располагают чуть ниже уровня земли.
Во второй год жизни морковь активно формирует мощный цветонос, который может вырасти до метра. Такие стебли желательно подвязать, чтобы защитить их от ветра и дождя. На этом этапе уход сводится к прополке и умеренному поливу, как и при выращивании других культур на грядке, включая корнеплоды для хранения.
Цветение начинается в начале лета. Морковь образует характерные белые зонтики, которые привлекают пчёл и других насекомых-опылителей. Процесс растягивается на несколько недель, и на каждом соцветии формируется множество семян.
Когда зонтики полностью подсохнут и побуреют, цветоносы срезают. Их подвешивают в сухом, проветриваемом помещении, защищённом от прямого солнца. После окончательной сушки семена легко отделяются при лёгком постукивании, а затем их очищают от растительных остатков.
Перед закладкой на хранение семена должны быть полностью сухими. Их помещают в бумажные пакеты или небольшие баночки, обязательно подписывая сорт и год сбора. Хранят семена в сухом и прохладном месте.
При соблюдении условий семена моркови сохраняют всхожесть 3-4 года. Это позволяет планировать посевы заранее и использовать собственный посадочный материал, адаптированный к условиям конкретного участка.
Получение семян в домашних условиях имеет ряд особенностей.
Однако есть и ограничения.
Нет, гибриды не сохраняют сортовые признаки в следующем поколении.
На второй год жизни, обычно в начале лета.
При правильных условиях — до четырёх лет.
Желательно, чтобы избежать переопыления с дикой морковью.
