Ирина Кудряшова

Выбрасывают вместе с урожаем: корнеплоды моркови, которые могут дать семена на годы вперёд

Хранение моркови в песке сохраняет семенные корни
Садоводство

Собственные семена моркови позволяют садоводу полностью контролировать качество будущего урожая и сохранить понравившийся сорт. Этот процесс не требует сложного оборудования, но важно понимать биологию культуры и соблюдать последовательность действий. Морковь проходит полный цикл не за один сезон, и именно в этом кроется главный нюанс. Об этом сообщает le Parisien Jardin.

Морковь в погребе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь в погребе

Почему морковь подходит для заготовки семян

Морковь относится к двулетним культурам. В первый год растение формирует корнеплод, а на второй — выпускает цветонос, цветёт и даёт семена. Поэтому для их получения часть урожая не используют в пищу, а сохраняют до следующего сезона. Такой подход особенно ценят огородники, которые выращивают овощи в устойчивых условиях, подбирая сорта под свою почву и климат, как и при работе с семенами овощных культур.

Отбор корнеплодов для семян

Подготовка начинается ещё осенью, во время уборки урожая. Для семенного фонда подходят только здоровые корнеплоды без трещин, разветвлений и признаков болезней. Форма и цвет должны соответствовать сортовым признакам, поскольку именно они передаются следующему поколению. Такие корнеплоды называют семенными и откладывают отдельно.

Хранить их можно двумя способами. Первый — в погребе или кладовой при плюсовой температуре, пересыпав сухим песком для защиты от влаги. Второй — оставить в грунте, слегка прикопав и укрыв толстым слоем мульчи в защищённом от морозов месте. В обоих случаях задача одна: сохранить морковь живой, но в состоянии покоя до весны.

Весенняя пересадка моркови

Ранней весной, когда почва прогреется, семенные корнеплоды высаживают обратно в огород. Почва должна быть рыхлой, глубокой и хорошо обработанной. Растения размещают на расстоянии 30-40 см друг от друга, а точку роста располагают чуть ниже уровня земли.

Во второй год жизни морковь активно формирует мощный цветонос, который может вырасти до метра. Такие стебли желательно подвязать, чтобы защитить их от ветра и дождя. На этом этапе уход сводится к прополке и умеренному поливу, как и при выращивании других культур на грядке, включая корнеплоды для хранения.

Цветение и сбор семян

Цветение начинается в начале лета. Морковь образует характерные белые зонтики, которые привлекают пчёл и других насекомых-опылителей. Процесс растягивается на несколько недель, и на каждом соцветии формируется множество семян.

Когда зонтики полностью подсохнут и побуреют, цветоносы срезают. Их подвешивают в сухом, проветриваемом помещении, защищённом от прямого солнца. После окончательной сушки семена легко отделяются при лёгком постукивании, а затем их очищают от растительных остатков.

Хранение и повторный посев

Перед закладкой на хранение семена должны быть полностью сухими. Их помещают в бумажные пакеты или небольшие баночки, обязательно подписывая сорт и год сбора. Хранят семена в сухом и прохладном месте.

При соблюдении условий семена моркови сохраняют всхожесть 3-4 года. Это позволяет планировать посевы заранее и использовать собственный посадочный материал, адаптированный к условиям конкретного участка.

Плюсы и минусы заготовки собственных семян моркови

Получение семян в домашних условиях имеет ряд особенностей.

  • Экономия на покупке посадочного материала.
  • Сохранение понравившихся сортовых качеств.
  • Адаптация растений к местному климату.

Однако есть и ограничения.

  • Необходимость ждать два сезона.
  • Риск переопыления при наличии других зонтичных культур поблизости.

Советы по заготовке семян

  1. Отберите здоровые корнеплоды осенью.
  2. Обеспечьте им правильную зимовку.
  3. Пересадите морковь ранней весной.
  4. Дождитесь полного созревания зонтиков.
  5. Тщательно просушите и очистите семена.

Популярные вопросы о семенах моркови

Можно ли собирать семена с гибридов?

Нет, гибриды не сохраняют сортовые признаки в следующем поколении.

Когда морковь зацветает на семена?

На второй год жизни, обычно в начале лета.

Сколько хранятся семена моркови?

При правильных условиях — до четырёх лет.

Нужно ли изолировать морковь от других растений?

Желательно, чтобы избежать переопыления с дикой морковью.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород урожай
