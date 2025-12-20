Дачники охотятся за загадочным сортом: томаты сладкие как фрукты, а плоды выглядят экзотически

Этот сорт томата удивляет даже опытных огородников: его плоды сочетают яркий аромат, насыщенную сладость и необычный фруктовый оттенок. Такая рассада быстро становится фаворитом на участке, а урожай вызывает искреннее восхищение соседей. Садоводы отмечают, что сорт отличается стабильной урожайностью и крупными, по-настоящему мясистыми помидорами.
Сорт "Заржавевшее сердце Эверетта", известный также как "Ржавое бычье сердце", привлекает внимание необычной окраской плодов. Это биколорный томат, сочетающий красные, зелёные и коричневатые оттенки, которые при созревании образуют "ржавый" оттенок. Такая палитра делает плоды эффектными в разрезе и на тарелке.
Мякоть у томата плотная и сочная, с бордово-зелёным цветом и насыщенным ароматом. Сладость уравновешивается фруктовой ноткой, из-за которой сорт нередко сравнивают с тропическими плодами. Семян немного, что ценят любители мясистых салатных томатов. Средняя масса каждого помидора достигает 300 граммов.
Этот сорт относится к среднеспелым: от появления всходов до спелых плодов проходит порядка 110-120 дней. Растения индетерминантные и отличаются мощным ростом — в теплице высота нередко достигает 180-200 сантиметров. Несмотря на внушительные размеры, кусты выглядят аккуратно, так как листьев и пасынков у них немного.
Пасынкование всё же остаётся обязательным. Формирование куста в два стебля помогает распределить нагрузку и получить более крупные и ровные плоды. Загущать посадки не стоит — лучшая схема для этого сорта предполагает размещение четырёх растений на одном квадратном метре.
В регионах с коротким и прохладным летом сорт рекомендуют выращивать в теплице. Там он быстрее формирует завязи и полностью раскрывает сортовой потенциал. В южных и тёплых областях "Заржавевшее сердце Эверетта" успешно вызревает и в открытом грунте, особенно при хорошей освещённости.
Благодаря крупноплодности и высокой урожайности сорт подойдёт тем, кто выращивает салатные томаты для свежего потребления. Плоды хорошо смотрятся в нарезке и подходят для приготовления ароматных соусов.
При выборе сорта садоводы часто сравнивают его с аналогами.
Такие особенности делают сорт востребованным у тех, кто ценит не только вкус, но и внешний вид плодов, сообщают "Хибины".
Выращивание этого томата приносит хороший результат, но сорт имеет особенности, которые стоит учитывать.
Чтобы раскрыть потенциал сладких мясистых плодов, важно следовать базовым рекомендациям.
Да, он нетребователен к уходу, но требует пасынкования и подвязки.
В тёплых регионах — без проблем; в прохладных областях лучше высаживать в теплицу.
Главным образом для свежих салатов и соусов — благодаря сладкой, плотной и ароматной мякоти.
Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.