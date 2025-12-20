Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дачники охотятся за загадочным сортом: томаты сладкие как фрукты, а плоды выглядят экзотически

Томат "Заржавевшее сердце Эверетта" созревает за 120 дней
Садоводство

Этот сорт томата удивляет даже опытных огородников: его плоды сочетают яркий аромат, насыщенную сладость и необычный фруктовый оттенок. Такая рассада быстро становится фаворитом на участке, а урожай вызывает искреннее восхищение соседей. Садоводы отмечают, что сорт отличается стабильной урожайностью и крупными, по-настоящему мясистыми помидорами.

Сердцевидные томаты
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Сердцевидные томаты

Чем этот томат покоряет огородников

Сорт "Заржавевшее сердце Эверетта", известный также как "Ржавое бычье сердце", привлекает внимание необычной окраской плодов. Это биколорный томат, сочетающий красные, зелёные и коричневатые оттенки, которые при созревании образуют "ржавый" оттенок. Такая палитра делает плоды эффектными в разрезе и на тарелке.

Мякоть у томата плотная и сочная, с бордово-зелёным цветом и насыщенным ароматом. Сладость уравновешивается фруктовой ноткой, из-за которой сорт нередко сравнивают с тропическими плодами. Семян немного, что ценят любители мясистых салатных томатов. Средняя масса каждого помидора достигает 300 граммов.

Основные особенности развития куста

Этот сорт относится к среднеспелым: от появления всходов до спелых плодов проходит порядка 110-120 дней. Растения индетерминантные и отличаются мощным ростом — в теплице высота нередко достигает 180-200 сантиметров. Несмотря на внушительные размеры, кусты выглядят аккуратно, так как листьев и пасынков у них немного.

Пасынкование всё же остаётся обязательным. Формирование куста в два стебля помогает распределить нагрузку и получить более крупные и ровные плоды. Загущать посадки не стоит — лучшая схема для этого сорта предполагает размещение четырёх растений на одном квадратном метре.

Где лучше выращивать томат

В регионах с коротким и прохладным летом сорт рекомендуют выращивать в теплице. Там он быстрее формирует завязи и полностью раскрывает сортовой потенциал. В южных и тёплых областях "Заржавевшее сердце Эверетта" успешно вызревает и в открытом грунте, особенно при хорошей освещённости.

Благодаря крупноплодности и высокой урожайности сорт подойдёт тем, кто выращивает салатные томаты для свежего потребления. Плоды хорошо смотрятся в нарезке и подходят для приготовления ароматных соусов.

Сравнение с другими крупноплодными томатами

При выборе сорта садоводы часто сравнивают его с аналогами.

  • По сладости и фруктовому вкусу этот томат выигрывает у многих классических красных салатных сортов.
  • Окраска плодов более декоративна, чем у стандартных розовых и красных томатов.
  • Урожайность стабильная и выше, чем у некоторых сердцевидных сортов старой селекции.
  • Кусты более компактны по облиственности, что упрощает уход.

Такие особенности делают сорт востребованным у тех, кто ценит не только вкус, но и внешний вид плодов, сообщают "Хибины".

Плюсы и минусы сорта

Выращивание этого томата приносит хороший результат, но сорт имеет особенности, которые стоит учитывать.

Плюсы

  • Крупные и декоративные плоды.
  • Насыщенный сладкий вкус с фруктовым оттенком.
  • Устойчивость к жаре и способность завязывать плоды при переменчивой погоде.
  • Умеренная облиственность, упрощающая уход.

Минусы

  • Требовательность к подвязке из-за высоких кустов.
  • Необходимость регулярного пасынкования.
  • В холодных регионах лучше подходит для теплиц.
  • Созревание не самое раннее.

Советы по выращиванию сорта

Чтобы раскрыть потенциал сладких мясистых плодов, важно следовать базовым рекомендациям.

  • Формируйте куст в два стебля — так растения лучше проветриваются.
  • Следите за регулярной подвязкой, особенно в теплице.
  • Обеспечьте растениям хорошее освещение — сорт любит солнце.
  • Используйте плодородный грунт с добавлением компоста или перегноя.

Популярные вопросы

Подходит ли сорт для новичков

Да, он нетребователен к уходу, но требует пасынкования и подвязки.

Можно ли выращивать его на улице

В тёплых регионах — без проблем; в прохладных областях лучше высаживать в теплицу.

Для чего подходит этот томат

Главным образом для свежих салатов и соусов — благодаря сладкой, плотной и ароматной мякоти.

