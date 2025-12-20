Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сухой воздух превращает квартиру в пустыню: эти растения зимой жаждут воды сильнее всех

Фикус повышает водопотребление в зимний период
Садоводство

Зимой мы привыкли сокращать полив комнатных растений, считая, что в холодное время им нужен покой. Однако для некоторых зелёных обитателей подоконников такой подход становится настоящим испытанием. В условиях отопительного сезона отдельные виды, наоборот, начинают испытывать повышенную жажду. Об этом сообщает ouest-france.

Фикус
Фото: starrenvironmental.com by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Зимний миф о спячке комнатных растений

Убеждение, что все комнатные растения зимой нуждаются в меньшем количестве воды, пришло из наблюдений за садом и огородом. На улице рост действительно замедляется, а влага дольше удерживается в почве. Этот принцип по привычке переносят и в квартиру, резко сокращая полив.

Но условия в современных домах далеки от природных. Центральное отопление, тёплые батареи и сухой воздух создают среду, в которой земля в горшках пересыхает значительно быстрее, чем летом. В результате растения страдают не от избытка воды, а от её нехватки.

Как отопление меняет правила ухода

Зимой влажность воздуха в квартире часто опускается ниже 40%. Для многих культур это критический уровень. Влага активно испаряется как из почвы, так и с поверхности листьев, усиливая транспирацию. Особенно это заметно у растений, стоящих на подоконниках, рядом с радиаторами или источниками тёплого воздуха.

В отличие от открытого грунта, где даже зимой есть роса и осадки, в помещении вся ответственность за "погоду" ложится на владельца растений.

Тропические виды, которым зимой нужно больше воды

Некоторые комнатные растения нарушают привычные правила ухода. В первую очередь это выходцы из тропиков, привыкшие к стабильной влажности.

К таким видам относятся калатея, алоказия и фикус. В естественной среде они растут во влажных джунглях, где нет резких перепадов климата. Сухой воздух от обогревателей становится для них стрессом, из-за чего потребность в воде зимой может даже увеличиваться.

Сухая атмосфера в отапливаемых помещениях часто вызывает у тропических растений дефицит влаги, который ошибочно принимают за переувлажнение.

Распознать проблему можно по внешнему виду. О недостатке влаги сигнализируют вялые листья, подсыхающие или темнеющие края, слишком быстрое высыхание почвы и остановка роста. Эти симптомы часто путают с переливом, особенно у начинающих цветоводов.

Если грунт полностью высыхает за два-три дня, а растение стоит рядом с батареей, причина чаще всего именно в пересушивании.

Почему поливать нужно иначе, а не просто больше

Речь не идёт о бесконтрольном увеличении объёма воды. Гораздо важнее изменить стратегию ухода. Зимой эффективнее поливать чаще, но небольшими порциями, внимательно следя за состоянием почвы и корней.

Дополнительную роль играет влажность воздуха. Даже регулярный полив не компенсирует сухую атмосферу, если листья постоянно теряют влагу.

Тропические и засухоустойчивые растения зимой

Тропические виды чувствительны к сухому воздуху и требуют более частого полива и увлажнения. Кактусы, суккуленты и средиземноморские растения, напротив, спокойно переносят зимнюю паузу и избыток воды для них опаснее, чем нехватка. Именно поэтому универсальных правил зимнего полива не существует.

Советы по зимнему поливу шаг за шагом

  1. Проверяйте влажность почвы пальцем на глубине 2 см.

  2. Поливайте чаще, но меньшими порциями.

  3. Используйте горшки с хорошим дренажем.

  4. Повышайте влажность воздуха с помощью опрыскивания, поддонов с водой или увлажнителя.

Популярные вопросы о зимнем поливе комнатных растений

Всем ли растениям зимой нужно больше воды?

Нет, только влаголюбивым тропическим видам.

Как понять, что проблема именно в сухом воздухе?

Почва быстро пересыхает, а листья теряют упругость и подсыхают по краям.

Что лучше: опрыскивание или увлажнитель?

Оптимально сочетать оба способа, особенно в помещениях с центральным отоплением.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство комнатные растения
Новости Все >
Остывший рис стал источником пребиотических углеводов — специалисты по питанию
Рускеала стала популярной зимой из-за мраморного каньона — гиды
Стирка белых полотенец в горячей воде снижает жесткость ткани — The Spruce
Отели начали внедрять бесшовный сервис без участия персонала — эксперт Жданова
Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников
В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время
Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент
JWST наблюдал одну из самых далёких подтверждённых сверхновых — Earth
Смешанная кожа лица определяется жирной Т-зоной и сухими щёками — Lady Like
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Шоу-бизнес
Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Наказание за незаконную рубку ёлки включает срок до двух лет — юрист Печников
В Южной Корее офисные сотрудники пожаловались, что корпоративы крадут личное время
Жители Тувы могут уехать из региона на праздники из-за запрета алкоголя — Вассерман
Кока-кола не сокращает симптомы гастроэнтерита — Kondice
Фикус повышает водопотребление в зимний период
“Надёжность цифровых сервисов начинается с тестирования” — Юлия Дрогунова
Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент
В тесто для "Наполеона" добавляют уксус для расслоения
Северные олени совершают миграции на сотни километров
JWST наблюдал одну из самых далёких подтверждённых сверхновых — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.