Клубника XXL возвращается: два сорта, которые в 2026 году обгонят все остальные по урожайности

Клубника "Машенька" показывает урожай до 2 кг с куста

Зима для садоводов — не пауза, а время стратегических решений, от которых зависит урожай будущего года. Уже в декабре многие начинают подбирать сорта клубники, способные порадовать крупными ягодами и стабильным плодоношением летом 2026 года. Эксперты аграрного сектора выделяют несколько безусловных фаворитов, которые особенно хорошо показали себя в российском климате. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубника

Почему выбор сорта важен уже зимой

Клубника — культура, чувствительная к климату, качеству почвы и уходу. Правильно подобранный сорт позволяет снизить риски, связанные с морозами, болезнями и нестабильной погодой. Именно поэтому опытные дачники и фермеры начинают планировать посадки задолго до весны, заранее заказывая рассаду и подготавливая грядки, теплицу, удобрения и садовый инвентарь.

Особое внимание в сезоне 2026 года уделяется сортам, которые сочетают крупноплодность, устойчивость к холоду и хорошую транспортабельность. Это важно как для личного потребления, так и для тех, кто выращивает ягоду на продажу.

Сорт Машенька: ставка на размер и ранний урожай

"Машенька" давно считается одним из самых крупных раннеспелых сортов. Его ягоды плотные, мясистые и нередко достигают размеров куриного яйца. Даже при стандартном уходе кусты демонстрируют высокую отдачу, что делает сорт популярным среди дачников.

"Эти растения хорошо переносят морозы до -30 °C без дополнительного укрытия, что особенно важно для регионов с переменчивой зимой", — отмечает агроном Иван Кузнецов.

С одного взрослого куста в разгар сезона можно собрать до 1,5-2 кг плодов. Благодаря плотной структуре ягоды хорошо переносят транспортировку и редко повреждаются, поэтому сорт часто выбирают для рынка и переработки.

Чудо Мира: длительное плодоношение и стабильность

Сорт "Чудо Мира" ценится за способность плодоносить не одной волной, а практически весь сезон. При регулярном поливе, подкормках и мульчировании кусты продолжают давать урожай на протяжении всего лета.

Ягоды крупные, часто весом более 50 граммов, с насыщенным вкусом без водянистости. Это выгодно отличает сорт от других крупноплодных разновидностей, где размер нередко достигается в ущерб вкусу.

"Чудо Мира устойчив к мучнистой росе и серой гнили, поэтому хорошо подходит как для открытого грунта, так и для выращивания в теплице", — подчёркивают агрономы.

Подготовка грядок — залог урожая 2026 года

Специалисты напоминают, что даже самый урожайный сорт не раскроет потенциал без грамотной подготовки. Уже зимой стоит запланировать внесение органических удобрений, продумать систему полива и защиту корней от промерзания. Использование мульчи помогает сохранить влагу и улучшает структуру почвы, а качественный садовый инвентарь упрощает уход за посадками весной.

Сравнение сортов Машенька и Чудо Мира

"Машенька" подойдёт тем, кто делает ставку на ранний и очень крупный урожай с минимальным уходом. "Чудо Мира" выигрывает за счёт длительного плодоношения и повышенной устойчивости к заболеваниям. Оба сорта хорошо адаптированы к российскому климату и подходят как для дачных участков, так и для фермерских хозяйств.

Советы по выбору клубники для посадки

Оцените климат региона и зимние температуры. Решите, нужен ли ранний урожай или длительное плодоношение. Подготовьте грядки, удобрения и мульчу заранее. Покупайте рассаду у проверенных поставщиков до весеннего ажиотажа.

Популярные вопросы о сортах клубники для 2026 года

Какой сорт лучше выбрать для средней полосы?

Подойдут "Машенька" и "Чудо Мира", так как они устойчивы к морозам и перепадам температуры.

Сколько можно собрать с одного куста?

В среднем до 2 кг за сезон при правильном уходе.

Что лучше: теплица или открытый грунт?

Оба сорта успешно растут в открытом грунте, но в теплице плодоношение может быть более продолжительным.