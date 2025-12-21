Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Средиземноморская трава против русской зимы: зимовка розмарина, которая спасает растение, а не губит

Мульча слоем до 15 см защищает корни розмарина от промерзания
Садоводство

Розмарин легко переносит прохладную погоду, но зима остаётся для него настоящим испытанием. Без защиты эта ароматная трава быстро теряет декоративность и может погибнуть. К счастью, есть надёжные способы сохранить растение до весны — и в саду, и дома. Об этом сообщает издание Better Homes Gardens.

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розмарин

Как помочь розмарину пережить зиму в саду

В регионах с мягким климатом розмарин может зимовать в открытом грунте, но без дополнительной защиты не обойтись. Особенно важно заранее подготовить корневую зону и побеги, чтобы они не пострадали от промерзания и ветра.

Одним из ключевых приёмов считается мульчирование. Слой органических материалов удерживает тепло и стабилизирует влажность почвы. Подойдут солома, древесная щепа или хвоя — такие методы хорошо знакомы тем, кто применяет приёмы из практики мульчирования почвы.

Дополнительно кусты можно укрыть воздухопроницаемыми материалами. Лёгкие садовые укрытия или лапник защищают розмарин от резких перепадов температур, не создавая парникового эффекта.

Зимовка розмарина в помещении

В более холодных регионах розмарин лучше перенести в дом до первых заморозков. Растение аккуратно выкапывают с комом земли и пересаживают в горшок со свежим грунтом, давая ему время адаптироваться.

В помещении розмарину важно обеспечить свет и умеренный полив. Он хорошо чувствует себя на подоконниках с рассеянным освещением, как и другая ароматная зелень, которую выращивают зимой — этот подход перекликается с практикой, описанной в материале о выращивании зелени на подоконнике.

Полив проводят редко, только после подсыхания почвы. Повышенная влажность воздуха помогает сохранить упругость листьев и снижает стресс растения.

Советы по зимнему уходу

  1. До холодов выберите способ зимовки — в саду или в помещении.
  2. Замульчируйте корневую зону слоем 8-15 см.
  3. При необходимости используйте укрытие для защиты от ветра и мороза.
  4. При переносе в дом обеспечьте свет и умеренный полив.
  5. Весной постепенно приучайте растение к свежему воздуху.

Плюсы и минусы разных способов зимовки

Выбор метода зависит от климата и условий участка. У каждого варианта есть свои особенности.

Плюсы:

  • сохранение взрослого растения без пересадки;
  • возможность получать свежую зелень зимой;
  • минимальный стресс при правильной подготовке.

Минусы:

  • риск вымерзания в открытом грунте;
  • необходимость дополнительного освещения в помещении;
  • адаптационный период весной.

Популярные вопросы о зимовке розмарина

Можно ли оставлять розмарин в горшке на улице зимой?

Да, но горшок нужно утеплить и защитить от промерзания корней.

Какой сорт лучше переносит холод?

Сорта с повышенной морозостойкостью, например "Арп", подходят для более прохладных регионов.

Когда убирать укрытие весной?

После устойчивого потепления и исчезновения риска возвратных заморозков.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород растения садоводство
Новости Все >
Регулярные кардиотренировки повышают общую выносливость организма — тренеры
Россия нарастила импорт мандаринов из Китая
Сон с макияжем повышает риск раздражения глаз и инфекций — офтальмолог Бриссетт
Специалисты исключили пандемический риск гриппа А — инфекционист Сильва
Лёгкий грунт улучшил состояние корней кентии — Ciceksel
Четыре кольца Audi стали символом концерна Auto Union — Jalopnik
Чайные лавки стали точками притяжения туристов в Индии — гиды
Посол РФ в Австрии заявил, что отказ от российского газа стал причиной инфляции
Пуансеттия зимой требует точного полива и контроля влажности — Actualno
В Китае нашли яйца динозавров, заполненные кристаллами кальцита — Earth
Сейчас читают
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Садоводство, цветоводство
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Последние материалы
Мульча слоем до 15 см защищает корни розмарина от промерзания
Регулярные кардиотренировки повышают общую выносливость организма — тренеры
Теплые океанские зоны усилили мощность тропических ураганов — профессор И-И Линь
Россия нарастила импорт мандаринов из Китая
Сон с макияжем повышает риск раздражения глаз и инфекций — офтальмолог Бриссетт
Специалисты исключили пандемический риск гриппа А — инфекционист Сильва
Современные телевизоры потребляют 0,3 — 1 Вт в режиме ожидания — Revistaoeste
Лёгкий грунт улучшил состояние корней кентии — Ciceksel
Четыре кольца Audi стали символом концерна Auto Union — Jalopnik
Оладьи из гречневой муки держат форму и не разваливаются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.