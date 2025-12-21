Средиземноморская трава против русской зимы: зимовка розмарина, которая спасает растение, а не губит

Розмарин легко переносит прохладную погоду, но зима остаётся для него настоящим испытанием. Без защиты эта ароматная трава быстро теряет декоративность и может погибнуть. К счастью, есть надёжные способы сохранить растение до весны — и в саду, и дома. Об этом сообщает издание Better Homes Gardens.
В регионах с мягким климатом розмарин может зимовать в открытом грунте, но без дополнительной защиты не обойтись. Особенно важно заранее подготовить корневую зону и побеги, чтобы они не пострадали от промерзания и ветра.
Одним из ключевых приёмов считается мульчирование. Слой органических материалов удерживает тепло и стабилизирует влажность почвы. Подойдут солома, древесная щепа или хвоя — такие методы хорошо знакомы тем, кто применяет приёмы из практики мульчирования почвы.
Дополнительно кусты можно укрыть воздухопроницаемыми материалами. Лёгкие садовые укрытия или лапник защищают розмарин от резких перепадов температур, не создавая парникового эффекта.
В более холодных регионах розмарин лучше перенести в дом до первых заморозков. Растение аккуратно выкапывают с комом земли и пересаживают в горшок со свежим грунтом, давая ему время адаптироваться.
В помещении розмарину важно обеспечить свет и умеренный полив. Он хорошо чувствует себя на подоконниках с рассеянным освещением, как и другая ароматная зелень, которую выращивают зимой — этот подход перекликается с практикой, описанной в материале о выращивании зелени на подоконнике.
Полив проводят редко, только после подсыхания почвы. Повышенная влажность воздуха помогает сохранить упругость листьев и снижает стресс растения.
Выбор метода зависит от климата и условий участка. У каждого варианта есть свои особенности.
Да, но горшок нужно утеплить и защитить от промерзания корней.
Сорта с повышенной морозостойкостью, например "Арп", подходят для более прохладных регионов.
После устойчивого потепления и исчезновения риска возвратных заморозков.
