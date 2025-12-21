Средиземноморская трава против русской зимы: зимовка розмарина, которая спасает растение, а не губит

Мульча слоем до 15 см защищает корни розмарина от промерзания

Розмарин легко переносит прохладную погоду, но зима остаётся для него настоящим испытанием. Без защиты эта ароматная трава быстро теряет декоративность и может погибнуть. К счастью, есть надёжные способы сохранить растение до весны — и в саду, и дома. Об этом сообщает издание Better Homes Gardens.

Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розмарин

Как помочь розмарину пережить зиму в саду

В регионах с мягким климатом розмарин может зимовать в открытом грунте, но без дополнительной защиты не обойтись. Особенно важно заранее подготовить корневую зону и побеги, чтобы они не пострадали от промерзания и ветра.

Одним из ключевых приёмов считается мульчирование. Слой органических материалов удерживает тепло и стабилизирует влажность почвы. Подойдут солома, древесная щепа или хвоя — такие методы хорошо знакомы тем, кто применяет приёмы из практики мульчирования почвы.

Дополнительно кусты можно укрыть воздухопроницаемыми материалами. Лёгкие садовые укрытия или лапник защищают розмарин от резких перепадов температур, не создавая парникового эффекта.

Зимовка розмарина в помещении

В более холодных регионах розмарин лучше перенести в дом до первых заморозков. Растение аккуратно выкапывают с комом земли и пересаживают в горшок со свежим грунтом, давая ему время адаптироваться.

В помещении розмарину важно обеспечить свет и умеренный полив. Он хорошо чувствует себя на подоконниках с рассеянным освещением, как и другая ароматная зелень, которую выращивают зимой — этот подход перекликается с практикой, описанной в материале о выращивании зелени на подоконнике.

Полив проводят редко, только после подсыхания почвы. Повышенная влажность воздуха помогает сохранить упругость листьев и снижает стресс растения.

Советы по зимнему уходу

До холодов выберите способ зимовки — в саду или в помещении. Замульчируйте корневую зону слоем 8-15 см. При необходимости используйте укрытие для защиты от ветра и мороза. При переносе в дом обеспечьте свет и умеренный полив. Весной постепенно приучайте растение к свежему воздуху.

Плюсы и минусы разных способов зимовки

Выбор метода зависит от климата и условий участка. У каждого варианта есть свои особенности.

Плюсы:

сохранение взрослого растения без пересадки;

возможность получать свежую зелень зимой;

минимальный стресс при правильной подготовке.

Минусы:

риск вымерзания в открытом грунте;

необходимость дополнительного освещения в помещении;

адаптационный период весной.

Популярные вопросы о зимовке розмарина

Можно ли оставлять розмарин в горшке на улице зимой?

Да, но горшок нужно утеплить и защитить от промерзания корней.

Какой сорт лучше переносит холод?

Сорта с повышенной морозостойкостью, например "Арп", подходят для более прохладных регионов.

Когда убирать укрытие весной?

После устойчивого потепления и исчезновения риска возвратных заморозков.