Рождественская звезда не умирает: одна незаметная ошибка лишает пуансеттию цвета на целый год

Пуансеттия часто воспринимается как одноразовое украшение, которое теряет вид сразу после праздников. Однако это растение способно прожить не один год и снова порадовать яркими прицветниками. Главное — понимать его природные ритмы и не относиться к нему как к временной декорации. Об этом сообщает Gardens Illustrated.
Рождественская звезда родом из Мексики, поэтому плохо переносит резкие перепады температуры, сквозняки и сухой воздух. После праздников растение часто попадает в неблагоприятные условия: батареи пересушивают воздух, полив становится нерегулярным, а света не хватает. В результате листья опадают, а прицветники бледнеют. При этом корневая система остаётся живой, и при грамотном уходе пуансеттия легко восстанавливается.
После Рождества растению важно обеспечить стабильную температуру в пределах 15-23 °C, рассеянный свет и умеренный полив. Почва должна быть слегка влажной, но не сырой — застой воды быстро приводит к сбросу листьев. Также имеет значение состав грунта: лёгкая, воздухопроницаемая почва помогает корням дышать и снижает риск заболеваний, о чём подробно говорится в материале уход за пуансеттией и почва.
Ключ к повторному цветению — строгий световой режим осенью. С конца сентября растению требуется около 14 часов полной темноты ежедневно на протяжении 8-10 недель. Даже слабый искусственный свет способен нарушить этот процесс. Днём пуансеттию, наоборот, нужно держать на хорошо освещённом месте. Такой контраст запускает формирование окрашенных прицветников, благодаря которым растение снова выглядит празднично.
Многие выбирают самый простой путь и избавляются от пуансеттии после праздников. Однако при сохранении растение становится полноценным комнатным цветком с предсказуемым циклом развития. В отличие от сезонных покупок, ухоженная пуансеттия со временем адаптируется к условиям квартиры и требует всё меньше внимания.
Сохранение растения имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее. При правильном подходе пуансеттия может стать ежегодным украшением интерьера, но требует дисциплины в уходе.
Плюсы:
Минусы:
Да, но только в тень и при стабильной температуре без резких похолоданий.
Чаще всего причина в сухом воздухе, сквозняках или переувлажнении почвы.
При правильном уходе растение живёт много лет и ежегодно формирует прицветники.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.