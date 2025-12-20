Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сад не уснул — он дышит: вечнозелёные растения, которые наполняют зиму запахом весны

Саркококка самый ароматный зимний куст — Gardening Know How
Садоводство

Зимой сад часто выглядит безжизненным, но это не правило, а следствие выбора растений. Даже в холодный сезон пространство можно наполнить зеленью, ароматами и формой. Существуют вечнозелёные культуры, которые не только сохраняют листву, но и радуют запахом. Об этом сообщает Gardening Know How.

Саркококка
Фото: Own work by Salix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Саркококка

Зачем зимнему саду ароматные вечнозелёные растения

В холодные месяцы именно запах и фактура становятся главными элементами сада. Когда цвет почти исчезает, работают другие ощущения: хвоя, плотные листья, пряные и сладкие ароматы. Такие растения формируют ощущение "живого" пространства даже под снегом.

Ароматные вечнозелёные культуры особенно ценны рядом с домом, террасой или дорожками. Они создают настроение без необходимости сложного ухода и сезонных пересадок.

Саркококка — тихий фаворит зимнего сада

Саркококка, или "сладкая коробочка", — компактный вечнозелёный кустарник с глянцевыми листьями. Зимой он цветёт мелкими кремовыми цветками, почти незаметными глазу, но очень выразительными по аромату. Запах мягкий, ванильный, без резкости.

Растение хорошо чувствует себя в полутени, не боится прохлады и подходит для садов умеренного климата. Благодаря плотной форме саркококка сохраняет декоративность круглый год и легко вписывается в композиции.

Аромат как часть ландшафтного дизайна

Зимний сад выигрывает, когда в нём сочетаются разные источники запаха. Вечнозелёные кустарники с цветением можно дополнять хвойными и ароматными декоративными культурами. Особенно эффектно работают растения с выраженным запахом, которые активны в прохладное время года, например ароматные жасмины для сада.

Рутинный сад и продуманный зимний сад

Сад без вечнозелёных растений зимой выглядит пустым и статичным. Композиция с ароматными кустарниками сохраняет структуру, глубину и ощущение жизни. Даже один-два правильно подобранных вида меняют восприятие участка целиком.

Плюсы и минусы ароматных вечнозелёных растений

Такие растения имеют ряд особенностей, которые стоит учитывать заранее.

Плюсы:

  • сохраняют декоративность зимой;
  • создают ароматный фон без яркого цветения;
  • не требуют частой обрезки;
  • хорошо подходят для зон отдыха.

Минусы:

  • часть видов чувствительна к сильным морозам;
  • аромат может быть заметен только вблизи;
  • медленный рост у некоторых кустарников.

Какие растения подойдут без сложного ухода

Если не хочется тратить много времени на формирование и укрытие, стоит обратить внимание на неприхотливые кустарники для сада. Они легко сочетаются с ароматными вечнозелёными культурами и усиливают эффект "живого" сада зимой.

Советы для зимнего сада

  1. Выбирайте растения с разным типом аромата: хвойный, цветочный, пряный.
  2. Размещайте их ближе к входу, дорожкам или окнам.
  3. Учитывайте защиту от ветра и дренаж почвы.
  4. Не перегружайте композицию — зимой лучше работает минимализм.

Популярные вопросы о вечнозелёных растениях

Можно ли выращивать их в холодном климате?

Да, при выборе морозостойких видов и правильном месте посадки.

Требуют ли они укрытия на зиму?

Большинство — нет, но молодые растения лучше защищать в первые годы.

Подойдут ли они для небольшого участка?

Да, компактные кустарники хорошо работают даже в ограниченном пространстве.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Бытовая техника выделила частицы с тяжёлыми металлами — ScienceAlert
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"
Мягкий фитнес не меняет форму тела после 40 лет — фитнес-тренер
В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Биотин в шампунях не влияет на волосяные фолликулы у здоровых людей — дерматолог Кинг
Какао-порошок делает вкус рулета глубже — The Guardian
Ибупрофен усилил риск смертельных инфекций при простуде — journaldesfemmes
Прямое солнце повредило листья бокарнеи в квартире — My Beautiful Garden
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Популярное
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой

Истощённую почву в теплице можно восстановить без замены грунта: органические добавки, питательный раствор и мульча возвращают земле структуру и плодородие.

Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Бытовая техника выделила частицы с тяжёлыми металлами — ScienceAlert
Скорпион возглавил рейтинг мстительных знаков зодиака
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Умер актёр Анатолий Лобоцкий, сыгравший в "Зависти богов"
Мягкий фитнес не меняет форму тела после 40 лет — фитнес-тренер
В подмосковной пекарне Максимова наблюдается приток покупателей из дальних районов
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste
Биотин в шампунях не влияет на волосяные фолликулы у здоровых людей — дерматолог Кинг
Ибупрофен усилил риск смертельных инфекций при простуде — journaldesfemmes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.