Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Клубника уходит в тень: эта ягода станет главным хитом садов в 2026 году

Чёрную смородину рекомендуют сажать зимой для лучшего урожая — Палфраманд
Садоводство

В садоводстве наметилась смена фаворитов: привычные ягоды постепенно уступают место культуре, которую раньше недооценивали. Эксперты считают, что уже в ближайшие годы она станет одной из самых востребованных для частных садов. Причём высаживать её можно уже сейчас, не откладывая до весны. Об этом сообщает Ideal Home.

Чёрная смородина
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная смородина

Почему чёрная смородина выходит на первый план

Чёрная смородина долго оставалась в тени клубники, малины и черники. Однако специалисты RHS отмечают, что интерес к ней стремительно растёт. Ключевая причина — появление новых сортов с более мягким и сладким вкусом, которые подходят не только для варенья и переработки, но и для употребления в свежем виде.

Чёрная смородина начнёт переживать возрождение благодаря новым сортам, выведенным достаточно сладкими для употребления в свежем виде, и сможет конкурировать с клубникой, малиной и ежевикой. На фоне этого культура перестаёт восприниматься как "ягода для компотов" и всё чаще рассматривается как полноценная альтернатива более популярным растениям.

Минимум ухода и высокая устойчивость

Одно из главных преимуществ чёрной смородины — её неприхотливость. Кусты хорошо переносят холод, не боятся заморозков и способны расти в самых разных условиях. Им не требуется строго определённый тип почвы, а полутень и повышенная влажность переносятся значительно лучше, чем у многих других ягодных культур.

"Чёрная смородина прекрасно растёт в садах Великобритании при минимальном уходе, поскольку она полностью морозоустойчива и относительно проста в выращивании", — говорит руководитель отдела растений British Garden Centres Джулиан Палфраманд.

Фактически регулярная обрезка остаётся единственной обязательной процедурой, что делает культуру удобной даже для начинающих садоводов.

Польза ягод и практическая выгода

Чёрную смородину всё чаще относят к суперягодам. Она богата витаминами и микроэлементами, а урожайность одного куста заметно выше, чем у многих альтернатив. В результате садовод получает не только полезный продукт, но и ощутимую отдачу с небольшой площади.

"Чёрная смородина, как суперягода, богатая витаминами и минералами, может вытеснить чернику, которая даёт меньший урожай и требует кислой почвы", — подчёркивают в RHS.

Сочетание высокой урожайности и низких требований к условиям делает культуру особенно привлекательной с практической точки зрения.

Рост продаж подтверждает прогнозы

Интерес к чёрной смородине уже отражается в цифрах. По данным British Garden Centres, спрос на саженцы этой культуры заметно вырос по сравнению с предыдущим годом.

"Количество проданных саженцев чёрной смородины увеличилось на 54% по сравнению с прошлым годом, а общий объём продаж ягодных культур вырос на 43%", — отмечает Джулиан Палфраманд.

Такая динамика говорит о том, что интерес носит не разовый характер, а формирует устойчивый тренд.

Когда лучше сажать чёрную смородину

Оптимальным периодом для посадки считается время покоя растений — с ноября по март. Осенняя или зимняя посадка позволяет кустам спокойно укорениться и без стресса войти в вегетацию весной.

Для стабильного урожая специалисты советуют выбирать самоопыляющиеся сорта, рекомендованные RHS. Среди них — "Бен Коннан" и "Биг Бен", которые дают надёжный летний урожай и подходят для большинства садов.

Сравнение чёрной смородины с популярными ягодами

Клубника требует регулярного обновления посадок и защиты от болезней. Черника нуждается в кислой почве и более тщательном уходе. Чёрная смородина выигрывает за счёт устойчивости, высокой урожайности и меньших затрат времени и ресурсов.

Советы для посадки

  1. Выберите участок с умеренной влажностью и лёгкой полутенью.
  2. Высаживайте кусты в период покоя, не заглубляя корневую шейку.
  3. Регулярно проводите обрезку для омоложения и поддержания урожайности.

Популярные вопросы о чёрной смородине

Можно ли есть ягоды свежими

Да, современные сорта выведены с учётом более мягкого и сладкого вкуса.

Когда появляется первый урожай

Как правило, плодоношение начинается на второй год после посадки.

Подходит ли чёрная смородина для небольшого участка

Да, компактные сорта хорошо чувствуют себя даже в ограниченном пространстве.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад ягоды огород растения
Новости Все >
В российских регионах наблюдается рост предложений работы в удалённом формате
Для тягучего лимонного печенья требуется охлаждение теста перед выпечкой — VkusnyBlog
Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах
Лазарев считает, что Кудрявцевой не стоит менять причёску
Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Промывание риса удаляет крахмал и делает гарнир рассыпчатым — кулинары
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Сейчас читают
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Чёрную смородину рекомендуют сажать зимой для лучшего урожая — Палфраманд
В российских регионах наблюдается рост предложений работы в удалённом формате
Для тягучего лимонного печенья требуется охлаждение теста перед выпечкой — VkusnyBlog
Мицеллярная вода облегчает удаление наросшей кутикулы
Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
Хайнань получил статус тропического курорта Китая — FreeDom Travel
Заморозка губок в туфлях эффективно растягивает обувь
В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах
Лазарев считает, что Кудрявцевой не стоит менять причёску
Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.