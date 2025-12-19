Клубника уходит в тень: эта ягода станет главным хитом садов в 2026 году

Чёрную смородину рекомендуют сажать зимой для лучшего урожая — Палфраманд

В садоводстве наметилась смена фаворитов: привычные ягоды постепенно уступают место культуре, которую раньше недооценивали. Эксперты считают, что уже в ближайшие годы она станет одной из самых востребованных для частных садов. Причём высаживать её можно уже сейчас, не откладывая до весны. Об этом сообщает Ideal Home.

Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная смородина

Почему чёрная смородина выходит на первый план

Чёрная смородина долго оставалась в тени клубники, малины и черники. Однако специалисты RHS отмечают, что интерес к ней стремительно растёт. Ключевая причина — появление новых сортов с более мягким и сладким вкусом, которые подходят не только для варенья и переработки, но и для употребления в свежем виде.

Чёрная смородина начнёт переживать возрождение благодаря новым сортам, выведенным достаточно сладкими для употребления в свежем виде, и сможет конкурировать с клубникой, малиной и ежевикой. На фоне этого культура перестаёт восприниматься как "ягода для компотов" и всё чаще рассматривается как полноценная альтернатива более популярным растениям.

Минимум ухода и высокая устойчивость

Одно из главных преимуществ чёрной смородины — её неприхотливость. Кусты хорошо переносят холод, не боятся заморозков и способны расти в самых разных условиях. Им не требуется строго определённый тип почвы, а полутень и повышенная влажность переносятся значительно лучше, чем у многих других ягодных культур.

"Чёрная смородина прекрасно растёт в садах Великобритании при минимальном уходе, поскольку она полностью морозоустойчива и относительно проста в выращивании", — говорит руководитель отдела растений British Garden Centres Джулиан Палфраманд.

Фактически регулярная обрезка остаётся единственной обязательной процедурой, что делает культуру удобной даже для начинающих садоводов.

Польза ягод и практическая выгода

Чёрную смородину всё чаще относят к суперягодам. Она богата витаминами и микроэлементами, а урожайность одного куста заметно выше, чем у многих альтернатив. В результате садовод получает не только полезный продукт, но и ощутимую отдачу с небольшой площади.

"Чёрная смородина, как суперягода, богатая витаминами и минералами, может вытеснить чернику, которая даёт меньший урожай и требует кислой почвы", — подчёркивают в RHS.

Сочетание высокой урожайности и низких требований к условиям делает культуру особенно привлекательной с практической точки зрения.

Рост продаж подтверждает прогнозы

Интерес к чёрной смородине уже отражается в цифрах. По данным British Garden Centres, спрос на саженцы этой культуры заметно вырос по сравнению с предыдущим годом.

"Количество проданных саженцев чёрной смородины увеличилось на 54% по сравнению с прошлым годом, а общий объём продаж ягодных культур вырос на 43%", — отмечает Джулиан Палфраманд.

Такая динамика говорит о том, что интерес носит не разовый характер, а формирует устойчивый тренд.

Когда лучше сажать чёрную смородину

Оптимальным периодом для посадки считается время покоя растений — с ноября по март. Осенняя или зимняя посадка позволяет кустам спокойно укорениться и без стресса войти в вегетацию весной.

Для стабильного урожая специалисты советуют выбирать самоопыляющиеся сорта, рекомендованные RHS. Среди них — "Бен Коннан" и "Биг Бен", которые дают надёжный летний урожай и подходят для большинства садов.

Сравнение чёрной смородины с популярными ягодами

Клубника требует регулярного обновления посадок и защиты от болезней. Черника нуждается в кислой почве и более тщательном уходе. Чёрная смородина выигрывает за счёт устойчивости, высокой урожайности и меньших затрат времени и ресурсов.

Советы для посадки

Выберите участок с умеренной влажностью и лёгкой полутенью. Высаживайте кусты в период покоя, не заглубляя корневую шейку. Регулярно проводите обрезку для омоложения и поддержания урожайности.

Популярные вопросы о чёрной смородине

Можно ли есть ягоды свежими

Да, современные сорта выведены с учётом более мягкого и сладкого вкуса.

Когда появляется первый урожай

Как правило, плодоношение начинается на второй год после посадки.

Подходит ли чёрная смородина для небольшого участка

Да, компактные сорта хорошо чувствуют себя даже в ограниченном пространстве.