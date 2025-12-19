Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виноград капризнее роз: секреты посадки, которые спасают кусты от гибели в первый сезон

Винограду нужна яма не меньше 80 см глубины
Многие начинающие садоводы считают виноград сложной культурой, но грамотная посадка и внимательный уход в первый год помогают лозе уверенно прижиться и подготовиться к будущему плодоношению. Достаточно соблюдать несколько базовых правил, чтобы молодой куст развивался правильно. Об этом сообщает Огород.ru.

Фото: flickr.com by Caspar Diederik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Как выбрать место и почву для посадки

Виноград любит свет и тепло, поэтому для него подбирают защищённый от ветра участок — южная стена дома, хозпостройка или забор подойдут лучше всего. Важно исключить сток воды с крыши: излишняя влага губит молодые корни. Оптимальная почва — питательная и рыхлая, с хорошим дренажом. На песчаных или каменистых грунтах лоза приживается быстрее, если заранее заправить посадочную яму органикой, а тяжёлым глинистым почвам обязательно нужен слой дренажа.

Перед посадкой саженцы закаливают около двух недель: сначала по 10-15 минут на свежем воздухе, затем постепенно увеличивая время. Это повышает устойчивость лозы к солнцу и перепадам температур.

Правильная посадка: основные шаги

Посадочные ямы готовят заранее: глубина и ширина обычно составляют около 80 см. Грунт условно разделяют на три слоя — верхний, средний и нижний — чтобы позже вернуть их в правильной последовательности. На дно кладут органику, золу и комплексные удобрения, затем проливают водой и добавляют землю из среднего слоя.

Саженец располагают так, чтобы зона корнеобразования оказалась на глубине 35-40 см. "Глазок", из которого развивается нижний побег, должен находиться чуть ниже уровня почвы — это упростит формирование куста и укрытие на зиму. После посадки растение поливают тёплой водой и мульчируют почву.

В рядах виноград размещают на расстоянии около 1-1,5 м. Если кустов много, удобнее использовать траншею. В первый сезон обязательна временная опора, а позже — установка шпалеры.

Уход за виноградом-первогодкой

Весной молодую лозу защищают от болезней, обрабатывая её бордоской жидкостью. От вредителей помогает мыльный раствор. Первые недели растение притеняют, чтобы избежать ожогов.

Летом важны поливы и рыхление. Растение увлажняют раз в 10-15 дней, ориентируясь на погоду. Внесённые при посадке удобрения обеспечат лозу питанием на несколько лет, поэтому дополнительная подкормка в первый сезон нужна минимальная.

Обрезка — ключевой этап формирования. В год посадки куст укорачивают до двух глазков, чтобы направить рост на сильные побеги. Осенью молодые растения обязательно укрывают, используя солому, лапник или укрывной материал.

Сравнение способов посадки и ухода

Раздельная подготовка почвы даёт устойчивый результат, тогда как быстрая посадка без дренажа и органики увеличивает риски вымерзания и слабого роста. Регулярный полив формирует сильную корневую систему, а отсутствие притенения в первый сезон часто приводит к ожогам. Обрезка помогает задать кусту правильную форму, в отличие от естественного роста, который делает лозу хаотичной и менее устойчивой.

Советы по уходу за молодыми кустами

Соблюдайте умеренность в поливе, не допускайте переувлажнения, мульчируйте почву и регулярно осматривайте листья. Важно следить за формированием побегов и сразу удалять слабые. Осенью укрывайте лозу даже у морозостойких сортов.

Популярные вопросы о выращивании винограда в первый год

Когда лучше сажать виноград?
Сразу после возвратных заморозков — в мае или начале июня.

Нужны ли молодому кусту удобрения?
Удобрений, внесённых в посадочную яму, достаточно на 2-3 года.

Когда укрывать виноград?
После листопада и первых лёгких заморозков, чтобы молодые побеги не повредились.

Автор Ольга Сакиулова
