Мороз за окном, беда под землёй: вентиляция погреба зимой легко губит весь урожай

Влажность в зимнем погребе удерживают на уровне 85–90 процентов – агроном Хромов
Садоводство

Зимой погреб становится особенно уязвимым: малейший перекос в вентиляции может стоить всего запаса овощей и заготовок. Чрезмерный приток холодного воздуха приводит к промерзанию, а его нехватка — к сырости, плесени и гниению. Чтобы хранилище стабильно работало до весны, важно управлять температурой, влажностью и интенсивностью воздухообмена с учетом погоды. Об этом сообщает Антонов сад.

Погреб без плесени
Как работает вентиляция погреба зимой

Основа зимнего воздухообмена — разница температур. Теплый воздух внутри поднимается и выходит через вытяжную трубу, а холодный поступает снаружи по приточному каналу. В морозы этот процесс может идти слишком активно, из-за чего температура в погребе резко падает — рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФНЦ им. И. В. Мичурина Николай Хромов.

Чтобы этого избежать, вентиляцию зимой не усиливают, а аккуратно ограничивают. В среднем достаточно обновлять воздух 1–2 раза в час, но при устойчивых морозах поток уменьшают, частично перекрывая заслонки. Такой подход помогает удерживать стабильный микроклимат без резких перепадов и хорошо сочетается с общим календарём зимних работ.

Ключевые параметры, за которыми нужно следить

Для безопасного хранения урожая важно постоянно контролировать два показателя.

Температура должна держаться в диапазоне +2…+5 °C. При уходе ниже нуля возрастает риск промерзания овощей и банок с заготовками.
Влажность оптимальна на уровне 85–90 %. При превышении 95 % практически неизбежно появляется конденсат.

"Конденсат возникает при контакте теплого влажного воздуха с холодными поверхностями и со временем приводит к коррозии и порче конструкций", — поясняет Николай Хромов.

Регулировка приточно-вытяжной системы

Основной инструмент управления вентиляцией — заслонки на приточной и вытяжной трубах. Они позволяют менять сечение канала и тем самым контролировать интенсивность движения воздуха.

При температуре до −10 °C заслонки обычно закрывают наполовину. В более сильные морозы их прикрывают на две трети или даже на три четверти. Полностью перекрывать вентиляцию допустимо лишь кратковременно и только при экстремальном похолодании.

Важно также соблюдать баланс диаметров труб. Классическая схема — равные сечения или небольшое преимущество вытяжной трубы. Это снижает риск обратной тяги и застойного воздуха.

Как защитить вентиляцию от замерзания

Наиболее уязвимые участки — оголовки труб, выходящие наружу. Их утепляют минеральной ватой, пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. Утеплять всю длину труб не требуется — достаточно наружной части.

При температуре ниже −15 °C иногда приходится временно полностью закрывать вентиляцию. Однако прекращать воздухообмен дольше чем на сутки не рекомендуется: влажность быстро растет, и появляется конденсат, что опасно не только для овощей, но и для конструкций, как и при неправильном зимнем хранении удобрений.

Борьба с конденсатом и наледью

Зимой конденсат чаще всего появляется из-за высокой влажности и резкой разницы температур между воздухом и стенами. Особенно это заметно в начале сезона, когда погода нестабильна.

Для снижения влажности используют простые и доступные методы:

  • емкости с крупной солью или силикагелем;
  • негашеную известь, разложенную по углам;
  • древесный уголь как естественный влагопоглотитель;
  • временное утепление холодных зон стен.

Если на трубах образовалась наледь, ее аккуратно удаляют деревянной или резиновой киянкой. Использовать металл нельзя — он повреждает вентиляционные каналы. Иногда безопаснее дождаться естественного оттаивания при кратковременном усилении воздухообмена.

Контроль состояния погреба зимой

Даже идеально настроенная вентиляция требует регулярной проверки. В погребе обязательно должны быть термометр и гигрометр. Их размещают в разных зонах, чтобы видеть реальную картину распределения температуры и влажности.

Помимо приборов, важен визуальный осмотр. Тревожные сигналы — капли воды на металле, влажный налет на стенах и устойчивый запах сырости. Проверять погреб рекомендуется не реже одного раза в две недели, а при резких изменениях погоды — чаще.

"В сильные морозы осмотр особенно важен: своевременная реакция может спасти весь урожай", — подчеркивает Николай Хромов.

Типичные проблемы и их решения

Промерзание углов чаще всего связано с недостаточным утеплением. В таких местах применяют дополнительную теплоизоляцию со стороны холода.
Слабая тяга даже при открытых заслонках указывает на проблемы с вытяжкой. В этом случае помогает установка дефлектора, который усиливает тягу за счет ветра.
При резком похолодании допустимо временно утеплить продукты подручными материалами — пенопластом, старыми одеялами или специальными укрывными полотнами.

Экстренные меры при обильном конденсате включают принудительную вентиляцию переносными вентиляторами или аккуратную просушку строительным феном. Открытый огонь для отогрева труб использовать нельзя.

