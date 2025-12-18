Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Дементьев

Соседи уверены, что рано: зимняя посадка деревьев оказывается самым спокойным этапом

Яблони и груши переносят зимнюю посадку без стресса — Mistika Kipou
Садоводство

Зима традиционно считается "паузой" в садоводстве, но именно в этот период закладывается будущий урожай. Многие плодовые деревья отлично приживаются при зимней посадке, если выбрать подходящие виды и соблюдать технологию. Холод, влага и состояние покоя работают на корневую систему, а не против неё. Об этом сообщает профильное садоводческое издание Mistika Kipou.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/https://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Почему зимняя посадка работает

Посадка плодовых деревьев зимой ориентирована прежде всего на саженцы с открытой корневой системой. Такие растения находятся в фазе покоя: листья опали, сокодвижение минимальное, а значит — стресс при пересадке снижен. За счёт зимних осадков почва остаётся влажной, корни постепенно адаптируются, а весной дерево стартует уже укоренённым.

При этом решающую роль играет место размещения: ошибки на этом этапе напрямую отражаются на здоровье сада и будущем урожае, особенно если участок расположен рядом с постройками или в зоне застоя влаги.

Какие плодовые деревья сажают зимой

Зимняя посадка подходит для большинства листопадных плодовых и орехоплодных культур. На практике чаще всего высаживают груши, абрикосы, сливы, каштаны, грецкий орех, черешню, айву, яблоню, шелковицу, персик, инжир и фундук. Все они хорошо переносят пересадку в состоянии покоя и формируют мощную корневую систему до начала вегетации.

Для таких культур особенно важно учитывать базовые принципы правильной посадки плодовых деревьев, включая тип почвы, дренаж и расстояние между саженцами.

Сортовой фактор: на что обращать внимание

При зимней посадке особенно важен выбор сортов, адаптированных к климату. Европейские сорта сливы устойчивее к холоду, чем японские. У яблонь и груш предпочтение отдают проверенным зимостойким разновидностям. У орехоплодных культур ценятся сорта с ранним вступлением в плодоношение и высоким выходом ядра.

Для сада это означает меньше рисков, более равномерный рост и стабильный урожай без потерь в первые годы.

Как правильно посадить дерево зимой

Технология посадки гольнокорневых саженцев достаточно стандартизирована и не требует сложного инвентаря. Основные этапы выглядят так:

  1. Саженец высаживают сразу после покупки, не допуская пересыхания корней.

  2. Кончики корней слегка подрезают, чтобы стимулировать образование новых корневых волосков.

  3. Выкапывают посадочную яму примерно 50x50 см.

  4. На дно закладывают рыхлую почву с добавлением компоста или перепревшего навоза.

  5. Саженец устанавливают так, чтобы место прививки находилось примерно на 5 см выше уровня почвы.

Если посадку приходится отложить, корни временно хранят во влажном песке, опилках или оборачивают мокрой тканью.

Сравнение: зимняя и весенняя посадка деревьев

Зимняя посадка выгодна тем, что дерево укореняется до начала активного роста и не тратит ресурсы на листву. Весенняя посадка проще психологически, но часто совпадает с резким повышением температуры и дефицитом влаги. В результате корневая система и надземная часть конкурируют за питание, что замедляет развитие.

Дополнительное преимущество зимнего подхода — возможность заранее выполнить подготовку плодовых деревьев к зиме, снизив риски вымерзания и повреждения коры.

Плюсы и минусы зимней посадки

Зимняя посадка имеет как практические преимущества, так и ограничения. Они становятся очевидны уже в первый сезон.

Преимущества:

  • лучшее укоренение за счёт влаги;
  • меньший стресс для растения;
  • активный старт весной;
  • широкий выбор саженцев в питомниках.

Недостатки:

  • ограничения по климату;
  • невозможность посадки при промёрзшей почве;
  • повышенные требования к дренажу.

Советы по зимней посадке деревьев шаг за шагом

Перед посадкой стоит заранее подготовить участок, проверить структуру почвы и запастись органическими удобрениями. Компост и перепревший навоз работают мягко и не обжигают корни. После посадки почву уплотняют и мульчируют, чтобы сохранить влагу и защитить корни от температурных колебаний.

Популярные вопросы о зимней посадке плодовых деревьев

Можно ли сажать деревья зимой в холодных регионах?
Да, но только в периоды оттепелей и при отсутствии промёрзшей почвы.

Сколько стоит саженец с открытыми корнями?
Как правило, он дешевле контейнерного, так как не требует затрат на горшки и субстрат.

Что лучше: контейнер или голые корни?
Для зимы — только с открытыми корнями. Контейнерные растения логичнее высаживать весной или осенью.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород удобрения садоводство
Новости Все >
Джинсы с высокой талией и задними карманами визуально подчёркивают ягодицы — Bovary
Сочные куски и золотистая корочка у карпа получаются за счёт рапсового масла
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш
Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
Сейчас читают
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Авто
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Конфликт России и Запада вышел за рамки экономики и ресурсов — историк Нарочницкая
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Яблони и груши переносят зимнюю посадку без стресса — Mistika Kipou
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш
Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.