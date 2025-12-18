Когда сад становится галереей: 15 хризантем, способных изменить стиль участка за один сезон

Хризантема Коко Шанель формирует плотный белый шар

Осенью, когда большинство растений уже теряют декоративность, хризантемы только выходят на пик своей красоты. Эти цветы умеют быть разными — строгими, авангардными, нежными и даже футуристичными. Именно необычные сорта делают сад по-настоящему стильным и запоминающимся. Об этом сообщает Огород.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хризантемы

Почему хризантемы — ключевой акцент осеннего сада

Хризантемы ценят не только за позднее и продолжительное цветение. Они устойчивы к похолоданиям, легко вписываются в разные стили ландшафта и позволяют работать с цветом, формой и высотой растений. При грамотном подборе сортов сад остаётся выразительным даже тогда, когда летние многолетники уже отцвели.

Современные хризантемы поражают разнообразием: от идеально шаровидных кустов до высоких экземпляров с "паучьими" лепестками и редкими зелёными оттенками.

Мультифлора: идеальная геометрия без формировки

Хризантемы группы мультифлора давно стали фаворитами дизайнеров сада. Их главное достоинство — генетически заложенная шаровидная форма, не требующая обрезки и прищипки.

Сорт Коко Шанель образует аккуратные кусты высотой около 40-50 см. Белые махровые соцветия с лёгким кремовым оттенком полностью покрывают растение уже в сентябре. Не менее эффектна Урсула Ред — компактная, густоцветущая, с насыщенно-красными бутонами, подходящая как для грунта, так и для контейнеров.

Белго Лилак ценят за нежную лиловую окраску и способность превращаться в пышный цветущий купол. Этот сорт особенно эффектен в вазонах и требует зимовки в прохладном помещении. Бранхил Ред выделяется глубоким бордовым цветом и продолжительным цветением с августа до октября, а Бранроял интересен игрой оттенков и более высоким ростом.

Эффектные сорта для открытого грунта

Садовые и корейские хризантемы позволяют создавать выразительные цветники с разной высотой и текстурой. Балтика Уайт формирует крепкие прямостоячие кусты до 70 см с крупными белыми цветками и лёгким медовым ароматом.

Корейская хризантема Помпон получила своё название за идеально округлые соцветия. При прищипке куст становится особенно пышным и цветёт с августа до конца октября, хорошо перенося солнце и полутень.

Крупноцветковые хризантемы — роскошь и графика

Крупноцветковые сорта выбирают за эффектность и универсальность. Газель формирует крупные белоснежные бутоны на стеблях до 90 см и отлично подходит для срезки. Анастасия Дарк Грин удивляет необычной формой лепестков и редким зелёным оттенком, сохраняя декоративность даже при непогоде.

Индийская Данте привлекает двуцветной окраской и часто используется как в саду, так и в контейнерном озеленении. Эти сорта добавляют вертикали и делают цветники более динамичными.

Кустовые редкости для стильных композиций

Среди кустовых хризантем особенно выделяются сорта с нетипичной окраской. Feeling Green отличается плотными зелёными соцветиями, которые выглядят почти экзотично. Timman Yellow сочетает тёмные лепестки с контрастной окантовкой и яркой сердцевиной, напоминая фантазийную ромашку.

Mona Lisa Pink — высокорослый сорт до 150 см с нежно-розовыми цветками, часто используемый в букетах. Zembla White завершает подборку крупными белыми соцветиями и выразительной формой куста, подходя как для сада, так и для контейнерного выращивания.

Низкорослые и высокие хризантемы

Низкорослые мультифлоры идеально подходят для бордюров, вазонов и переднего плана цветников. Высокорослые и крупноцветковые сорта создают вертикальные акценты, подходят для срезки и эффектно смотрятся в одиночных посадках. Сочетание этих групп позволяет добиться профессионального ландшафтного эффекта.

Как выбрать хризантемы для сада

Определите, где будут расти растения — в грунте или контейнерах. Сочетайте разные высоты для объёма композиции. Учитывайте сроки цветения, чтобы сад оставался ярким до заморозков. Подбирайте сорта с учётом зимостойкости вашего региона.

Популярные вопросы о необычных хризантемах

Какие хризантемы проще всего в уходе?

Мультифлоры и корейские сорта считаются самыми неприхотливыми.

Подходят ли крупноцветковые хризантемы для сада?

Да, но они часто требуют подвязки и более тщательного ухода.

Можно ли выращивать хризантемы в контейнерах?

Да, многие сорта отлично подходят для вазонов и горшков.