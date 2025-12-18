Когда сад становится галереей: 15 хризантем, способных изменить стиль участка за один сезон

Осенью, когда большинство растений уже теряют декоративность, хризантемы только выходят на пик своей красоты. Эти цветы умеют быть разными — строгими, авангардными, нежными и даже футуристичными. Именно необычные сорта делают сад по-настоящему стильным и запоминающимся. Об этом сообщает Огород.ru.
Хризантемы ценят не только за позднее и продолжительное цветение. Они устойчивы к похолоданиям, легко вписываются в разные стили ландшафта и позволяют работать с цветом, формой и высотой растений. При грамотном подборе сортов сад остаётся выразительным даже тогда, когда летние многолетники уже отцвели.
Современные хризантемы поражают разнообразием: от идеально шаровидных кустов до высоких экземпляров с "паучьими" лепестками и редкими зелёными оттенками.
Хризантемы группы мультифлора давно стали фаворитами дизайнеров сада. Их главное достоинство — генетически заложенная шаровидная форма, не требующая обрезки и прищипки.
Сорт Коко Шанель образует аккуратные кусты высотой около 40-50 см. Белые махровые соцветия с лёгким кремовым оттенком полностью покрывают растение уже в сентябре. Не менее эффектна Урсула Ред — компактная, густоцветущая, с насыщенно-красными бутонами, подходящая как для грунта, так и для контейнеров.
Белго Лилак ценят за нежную лиловую окраску и способность превращаться в пышный цветущий купол. Этот сорт особенно эффектен в вазонах и требует зимовки в прохладном помещении. Бранхил Ред выделяется глубоким бордовым цветом и продолжительным цветением с августа до октября, а Бранроял интересен игрой оттенков и более высоким ростом.
Садовые и корейские хризантемы позволяют создавать выразительные цветники с разной высотой и текстурой. Балтика Уайт формирует крепкие прямостоячие кусты до 70 см с крупными белыми цветками и лёгким медовым ароматом.
Корейская хризантема Помпон получила своё название за идеально округлые соцветия. При прищипке куст становится особенно пышным и цветёт с августа до конца октября, хорошо перенося солнце и полутень.
Крупноцветковые сорта выбирают за эффектность и универсальность. Газель формирует крупные белоснежные бутоны на стеблях до 90 см и отлично подходит для срезки. Анастасия Дарк Грин удивляет необычной формой лепестков и редким зелёным оттенком, сохраняя декоративность даже при непогоде.
Индийская Данте привлекает двуцветной окраской и часто используется как в саду, так и в контейнерном озеленении. Эти сорта добавляют вертикали и делают цветники более динамичными.
Среди кустовых хризантем особенно выделяются сорта с нетипичной окраской. Feeling Green отличается плотными зелёными соцветиями, которые выглядят почти экзотично. Timman Yellow сочетает тёмные лепестки с контрастной окантовкой и яркой сердцевиной, напоминая фантазийную ромашку.
Mona Lisa Pink — высокорослый сорт до 150 см с нежно-розовыми цветками, часто используемый в букетах. Zembla White завершает подборку крупными белыми соцветиями и выразительной формой куста, подходя как для сада, так и для контейнерного выращивания.
Низкорослые мультифлоры идеально подходят для бордюров, вазонов и переднего плана цветников. Высокорослые и крупноцветковые сорта создают вертикальные акценты, подходят для срезки и эффектно смотрятся в одиночных посадках. Сочетание этих групп позволяет добиться профессионального ландшафтного эффекта.
Определите, где будут расти растения — в грунте или контейнерах.
Сочетайте разные высоты для объёма композиции.
Учитывайте сроки цветения, чтобы сад оставался ярким до заморозков.
Подбирайте сорта с учётом зимостойкости вашего региона.
Какие хризантемы проще всего в уходе?
Мультифлоры и корейские сорта считаются самыми неприхотливыми.
Подходят ли крупноцветковые хризантемы для сада?
Да, но они часто требуют подвязки и более тщательного ухода.
Можно ли выращивать хризантемы в контейнерах?
Да, многие сорта отлично подходят для вазонов и горшков.
Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.