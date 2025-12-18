Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Растение-оберег, которое очищает пространство: в 2026 году оно станет символом счастливого дома

Тулси ценят за противовирусные и антимикробные свойства — ouest-france
Садоводство

В 2026 году всё больше людей задумываются не только о дизайне дома, но и о его внутренней энергии. Растения всё чаще воспринимаются как источник гармонии, уюта и эмоционального баланса. Одно из них на протяжении тысячелетий считается особенным и даже священным. Об этом сообщает ouest-france.

Тусли
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тусли

Тулси — растение с особым статусом

Базилик тулси, известный также как Ocimum sanctum, занимает уникальное место в индийской культуре. В отличие от привычного кулинарного базилика, тулси почитается как символ процветания, здоровья и духовной защиты. В традиционных индуистских домах это растение нередко располагают во дворе или рядом с входом, подчёркивая его сакральное значение.

Согласно философским представлениям, тулси ассоциируется с богиней Лакшми — покровительницей благополучия и удачи. Посадка этого растения воспринимается не просто как элемент декора, а как осознанный шаг к внутреннему равновесию и связи с высшими силами. Листья тулси используют не только в быту, но и в ритуалах, медитативных практиках и традиционных настойках.

Почему тулси считают растением удачи

Считается, что тулси способен менять энергетику пространства. В индийской традиции ему приписывают способность притягивать положительные вибрации и нейтрализовывать негатив. Растение воспринимается как своеобразный энергетический фильтр, создающий ощущение спокойствия и защищённости.

Интересно, что эти представления частично находят подтверждение и с практической точки зрения. Тулси обладает свойствами, способствующими очищению воздуха, а его аромат создаёт ощущение свежести и уюта. Именно поэтому его рекомендуют размещать в жилых помещениях, на балконах или в зонах отдыха, где важна атмосфера расслабления.

Польза тулси для тела и психоэмоционального состояния

В аюрведе базилик тулси называют "королевой трав", и это определение связано с его широким спектром действия. Листья растения содержат антиоксиданты, эфирные масла и активные соединения, которые ценятся в традиционной медицине.

Тулси используют как средство для поддержки иммунитета, снижения уровня стресса и восстановления внутреннего баланса. Его настои применяются для мягкой детоксикации организма и поддержки дыхательной системы. В сочетании с его символическим значением это делает растение особенно привлекательным для тех, кто стремится к комплексному благополучию — как физическому, так и эмоциональному.

Как гармонично вписать тулси в интерьер

Выращивание тулси не требует сложного садового инвентаря и подходит даже новичкам. Растение хорошо адаптируется к домашним условиям и может стать частью "зелёного уголка" наряду с другими комнатными растениями.

Лучше всего тулси чувствует себя в светлом месте без прямого полуденного солнца. Подойдёт подоконник, лоджия или балкон с рассеянным светом. Почва должна быть лёгкой и хорошо дренированной, а полив — умеренным. Для поддержания роста достаточно периодически использовать органические удобрения.

Листья тулси можно аккуратно собирать и использовать для приготовления настоев или ароматных чаёв, что делает растение не только декоративным, но и функциональным.

Тулси и обычные комнатные растения

В отличие от большинства декоративных растений, тулси сочетает эстетическую, практическую и символическую функции. Если обычные цветы украшают пространство, то тулси дополнительно воспринимается как элемент заботы о внутреннем состоянии дома. Он объединяет свойства комнатного растения, ароматической травы и культурного символа, что делает его особенно универсальным.

Как вырастить тулси

  1. Выберите светлое место без прямых солнечных лучей.

  2. Используйте рыхлую почву с хорошим дренажом.

  3. Поливайте умеренно, избегая застоя воды.

  4. Регулярно прищипывайте листья для стимуляции роста.

Популярные вопросы о базилике тулси

Можно ли выращивать тулси в квартире?

Да, растение хорошо адаптируется к комнатным условиям при достаточном освещении.

Подходит ли тулси для кухни?

Да, его аромат и компактность делают его удобным для размещения на кухонном подоконнике.

Чем тулси отличается от обычного базилика?

Тулси имеет другое химическое состав и традиционно используется не только в кулинарии, но и в духовных и лечебных практиках.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
