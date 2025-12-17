Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод

Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство

Зимняя подкормка нередко вызывает удивление у садоводов, но именно она помогает малине быстрее войти в сезон. Пока участок кажется "спящим", корни продолжают медленно работать, а удобрение успевает подготовиться к весеннему старту. Такой приём особенно полезен там, где зима проходит с оттепелями, сообщает SakhalinMedia.

Зимняя подкормка малины
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Зимняя подкормка малины

Почему декабрь — подходящее время для подкормки

Если осенняя подкормка была пропущена, декабрь становится последней возможностью восполнить запас питательных веществ. В регионах с небольшим снежным покровом удобрение можно вносить прямо на почву или на поверхность снега. Во время оттепелей гранулы постепенно растворяются и проникают к корням, формируя запас элементов, который кусты используют ранней весной.

Для малины особенно важны калий и фосфор — они поддерживают закладку почек, укрепляют ткани и помогают перенести зимние колебания температуры. Монофосфат калия считается удобным вариантом благодаря его быстрой растворимости и высокой усвояемости.

Как правильно вносить удобрение зимой

Сухое удобрение обычно распределяют под каждым кустом небольшими порциями. Горсть порошка достаточна, чтобы обеспечить растение питанием без риска перекорма. Если снега много, гранулы размещают поверх сугроба — талая вода равномерно перенесёт вещества в почву. При отсутствии снежного покрова грунт слегка рыхлят, чтобы ускорить проникновение удобрения к зоне корней.

Такой способ хорошо подходит для участков, где почва промерзает не слишком глубоко. В садоводстве нередко используют этот приём для ягодников, выращиваемых в условиях переменчивой зимы.

Как подкормка помогает будущему урожаю

С приходом весны удобрение начинает действовать активнее. Поступившие заранее элементы поддерживают рост молодых побегов, улучшают цветение и формирование завязей. Малина, получившая питание зимой, демонстрирует более устойчивый рост и лучше переносит весенние перепады температуры, что напрямую влияет на продуктивность.

Подкормленные кусты быстрее восстанавливают силы после зимы, образуют более мощные побеги и дают равномерный урожай как в теплицах, так и в открытом грунте.

Сравнение зимней и весенней подкормки малины

Подкормка в декабре и внесение удобрений весной решают разные задачи.

  • Зимняя подкормка создаёт базовый резерв питательных веществ.
  • Весенняя направлена на поддержку активного роста.
  • Декабрьское внесение удобрений работает мягче, поскольку действует постепенно.
  • Внесение удобрений весной сразу вовлекается в обмен, но при неправильной дозировке может обжечь корни.

Выбор подхода зависит от климата региона и состояния кустов.

Плюсы и минусы декабрьской подкормки

Метод хорошо подходит для садоводов, которые стремятся поддерживать урожайность без сложных процедур. Он помогает распределить работу по сезону и избежать весенней спешки.

Плюсы

  • Мягкое действие удобрения благодаря постепенному растворению.
  • Удобство внесения в период покоя растений.
  • Повышение устойчивости кустов к весенним нагрузкам.

Минус

  • Способ подходит не для всех регионов — при глубоком промерзании почвы эффект снижается.

Советы по зимней подкормке малины

  • Используйте удобрения в порошковой форме — они лучше растворяются во время оттепелей.
  • Распределяйте средство по проекции кроны, где расположена основная часть корней.
  • Избегайте внесения азотных удобрений зимой: они могут стимулировать рост в неподходящее время.
  • После подкормки проверяйте состояние кустов в начале весны и при необходимости добавляйте органические удобрения.

Популярные вопросы

Подходит ли способ для снежных регионов

При толстом снежном покрове растворение происходит медленнее, но удобрение всё равно достигает почвы во время весеннего таяния.

Можно ли заменить монофосфат калия другим удобрением

Допустимы фосфорно-калийные смеси без азота, но их растворимость может быть ниже.

Как понять, что кустам хватило питания

Весной молодые побеги растут равномерно, листья имеют плотный зелёный цвет, а цветение проходит без задержек.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача зима урожай малина огород советы удобрения подкормка садоводство
Новости Все >
В санатории Нальчика заразили 71 пациента ВИЧ и гепатитом — Царьград
Дельфин Коммерсона с чёрно-белым окрасом обитает у берегов Патагонии — зоологи
Стеклянная губка Monorhaphis chuni сохранила климат океана за 11 тысяч лет — учёные
Компостная вода снизила риск грибковых болезней в саду — Mein Schoener Garten
Сода и средство для посуды по-разному удаляют жирные пятна — Apartment Therapy
В 10 регионах России пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей — СФР
Придверная зона считается основным источником грязи в доме — The Spruce
В Альпах учёные нашли тысячи отпечатков, раскрывающих детали жизни динозавров
Заболеваемость гриппом в России выросла в 1,7 раза — rostovgazeta.ru
Отставка Алонсо в Реале зависит от результатов — экс-футболист Булыкин
Сейчас читают
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Последние материалы
Стеклянная губка Monorhaphis chuni сохранила климат океана за 11 тысяч лет — учёные
В Южной Америке обнаружили гигантские туннели плейстоцена — Earth
Город Палаццоло-Акреиде сохранил греческий театр и барокко
Шведскую рождественскую ветчину покрывают горчичной корочкой
Компостная вода снизила риск грибковых болезней в саду — Mein Schoener Garten
Сода и средство для посуды по-разному удаляют жирные пятна — Apartment Therapy
Утильсбор и рост расходов меняют выбор между авто и общественным транспортом
Метод Curly Girl вызывает спутывание и сухость кудрявых волос
В океанской бездне выявлены коконы с новым видом плоских червей Popular Mechanics
В 10 регионах России пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей — СФР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.