Ванная перестанет цвести плесенью: зелёный помощник, который борется с влагой лучше осушителя

Зимой влажность в ванной комнате растёт особенно быстро: ограниченная вентиляция, перепады температуры и регулярное использование воды создают идеальные условия для плесени. Этот налёт появляется незаметно, но способен испортить интерьер и повлиять на самочувствие. Именно поэтому всё больше людей ищут естественные способы остановить влажность без дорогостоящей техники. Об этом сообщает EnergoZrouti.cz.

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спатифиллум

Растение, которое работает даже в сырости

Ванная комната — пространство, где влажность задерживается дольше всего, а плесень размножается быстрее. Некоторым растениям такие условия подходят, и одно из самых эффективных — зеленец хохлатый, известный как "паутинное растение". Он хорошо переносит тень и способен расти там, где свет ограничен. Это делает его подходящим вариантом для комнат без окон или с минимальной подсветкой.

Особую ценность зеленца отмечали даже исследователи: он способен впитывать влагу и частично очищать воздух, поглощая вещества, выделяемые бытовыми покрытиями. В условиях повышенной влажности его листья помогают замедлить развитие плесени, а само растение остаётся неприхотливым — достаточно умеренного полива и рассеянного света. Дополнительный плюс — безопасность для большинства домашних животных.

Папоротники: союзники влажных помещений

Папоротники существуют сотни миллионов лет и превосходно адаптированы к сырому воздуху. В ванной комнате они чувствуют себя естественно: влажность им только на пользу, а прямой свет им не нужен. Особенно хорошо работает нефролепис, который активно поглощает влагу, задерживает пыль и делает воздух легче.

Такие растения выглядят декоративно, создавая ощущение зелёного уголка даже в небольшом помещении. При правильном поливе и периодическом проветривании папоротник остаётся стабильным и долго сохраняет пышность, что делает его удобным выбором для тех, кто не хочет уделять растениям много времени.

Лилия мира: красота и польза

Лилия мира тоже подходит для влажной ванной. Она впитывает влагу, способствует очищению воздуха и украшает помещение белыми цветами. Её листья помогают снижать риск появления плесени, а растение адаптируется даже к полутени. Однако важно учитывать: этот цветок относится к ядовитым, поэтому в доме с маленькими детьми и животными его лучше размещать на недоступной высоте.

Сравнение растений для ванной комнаты

Зеленец подходит для тёмных помещений и эффективно уменьшает влажность. Папоротники лучше всего работают в условиях постоянной сырости и требуют минимум ухода. Лилия мира совмещает декоративность и функциональность, но нуждается в аккуратном размещении. Выбор зависит от площади ванной, освещения и необходимости декоративного акцента.

Советы по размещению растений в ванной

Размещайте горшки ближе к источнику света, если он есть, но избегайте прямых лучей. Следите, чтобы вентиляция была хотя бы минимальной, иначе корни могут переувлажняться. Поливайте реже, чем в обычных комнатах: влажность сама поддерживает растение. Поддоны очищайте регулярно, чтобы не скапливалась лишняя вода.

