Газон, который цветёт, пахнет и притягивает бабочек: забытый тип, превращающий сад в уголок природы

Рулонный газон укладывают готовыми матами

Планируя дачный участок, многие мечтают о простой и красивой зоне отдыха, где можно устроить пикник, поиграть с детьми или просто расслабиться на траве. Кажется, что создать газон легко, но на практике результат часто разочаровывает. Пятна, проплешины и неровности появляются там, где ожидали плотный зелёный ковёр. Об этом сообщает Огород.ru.

Какие газоны встречаются на дачных участках

Выбор типа газона определяет всё: семена, уход и будущий вид участка. Классический газон подходит большинству дачников: по нему можно ходить, играть, ставить шезлонги. Он создаётся из смесей злаков и неприхотливых трав, требует регулярного полива, стрижки и подсева. Такой вариант подойдёт для семейного отдыха и умеренных нагрузок.

Английский газон — эстетическая разновидность классического. Он служит декоративным фоном и не предназначен для прогулок. Это плотное однотонное покрытие из медленнорастущих видов, которое подчёркивает архитектуру или цветники. На парадных участках он становится ключевым элементом композиции.

Спортивный газон создают те, кто использует участок активно. Его плотная дернина выдерживает бег, игры и нагрузку от домашних животных. Смеси включают устойчивые злаки, способные быстро восстанавливаться. Такой газон применяют на детских площадках и спортивных зонах.

Газон рулонный и цветущий

Рулонный газон выбирают те, кто хочет мгновенный результат. Готовые пласты укладывают на подготовленную почву, и уже через несколько дней по ним можно ходить. Дернина приживается около месяца, а уход остаётся привычным. Главный минус — высокая цена, но взамен участок преображается быстро и без риска неравномерных всходов.

Мавританский газон создаёт эффект луговой поляны. Он сочетает декоративные травы и цветы, которые сменяют друг друга с весны до осени, привлекая насекомых и оживляя ландшафт. Такие газоны удобны для тех, кто хочет меньше стричь траву: достаточно одного покоса в год. Они хорошо смотрятся в природных и "деревенских" композициях, особенно на солнечных местах.

Искусственный газон

Этот вариант выбирают занятые владельцы или дачники в сложном климате. Современные покрытия выглядят естественно, бывают разной высоты и плотности и служат десятилетиями. Они устойчивы к износу, не вытаптываются и не требуют ухода, кроме периодической мойки. Искусственный газон удобен там, где натуральная трава быстро разрушается или плохо растёт.

Сравнение: какой газон выбрать

Классический газон универсален и подходит для большинства задач, но требует регулярного ухода. Английский — декоративный, зато не терпит нагрузок. Спортивный обеспечивает прочность и выносливость, но его семена стоят дороже. Рулонный даёт быстрый результат, но повышает расходы. Мавританский украшает сад и требует минимум стрижек, однако не подходит для игр. Искусственный идеален для занятых, но лишён природного ощущения свежей травы.

Советы по выбору газона

Оцените освещённость участка: злаки лучше растут на солнце, цветочные смеси требуют света, а теневые зоны нуждаются в специальных смесях. Определите уровень нагрузки: для игр и спорта выбирайте спортивные травосмеси, для декоративности — английский или мавританский газон. Планируйте уход заранее: чем меньше времени на работу в саду, тем практичнее рулонный или искусственный вариант.

