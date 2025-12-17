Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом наполняется свежестью за пару дней: растения, которые съедают запахи кухни и сырости

Зимой воздух в доме меняется незаметно: окна закрываются, свежести становится меньше, а запахи постепенно впитываются в пространство. Даже уютное жилище, наполненное ароматами выпечки и тёплого текстиля, может превратиться в место, где воздух кажется тяжёлым. Именно поэтому многие обращаются к живым растениям — простому и естественному способу вернуть интерьеру лёгкость. Об этом сообщает ouest-france.

Почему зимой запахи усиливаются

С наступлением холодов мы реже проветриваем комнаты, а влажность поднимается из-за сушки белья, готовки и бытовых мелочей. В итоге запахи задерживаются дольше, а использование аэрозолей лишь маскирует проблему. Постепенно интерьер перегружается ароматами, и качество воздуха снижается. Растения помогают не только украсить дом, но и естественным образом очищать атмосферу, что делает их особенно полезными в сезон закрытых окон.

Пять растений, которые помогают освежить дом

Хлорофитум отлично справляется с удалением бытовых запахов и летучих веществ. Он нетребователен, растёт даже в тени и помогает поддерживать чистоту воздуха без дополнительного ухода. Потос, с его пёстрыми листьями, впитывает частицы влаги и уменьшает интенсивность кухонных ароматов, органично смотрится в подвесных кашпо или на полках. Спатифиллум очищает воздух от соединений, вызывающих неприятные запахи, хорошо растёт в помещениях со стабильной влажностью. Лаванда наполняет комнату мягким естественным ароматом, который смягчает духоту зимы. Розмарин дарит лёгкий древесно-пряный запах и особенно эффективен на кухне, где помогает нейтрализовать интенсивные кулинарные ароматы.

Как получить максимальный эффект

Правильное размещение усиливает очищающие свойства растений. Хлорофитум подходит для прихожей, где концентрируются уличные запахи. Потос можно поставить ближе к кухне или возле шкафа. Спатифиллум любит влажные зоны — ванную или угол с увлажнителем. Лаванда и розмарин лучше проявляют ароматические свойства возле света. Регулярное протирание листьев, умеренный полив и подходящее освещение помогают растениям работать эффективнее. Группы из нескольких растений усиливают очистку воздуха и создают визуально гармоничную зелёную композицию.

Растения против ароматизаторов

Растения очищают воздух естественно, не перегружая помещение химическими веществами. Ароматизаторы работают быстро, но временно; растения — медленнее, зато обеспечивают длительный эффект. Живые зелёные композиции улучшают атмосферу и внешний вид комнаты, в то время как спреи чаще лишь маскируют проблему. Растения полезны круглый год, особенно зимой, когда вентиляция ограничена.

Советы по размещению и уходу

Выбирайте горшки с дренажем и ставьте растения ближе к источникам запаха. Подоконники, кухня, прихожая и ванная — наиболее эффективные зоны. Лаванда и розмарин лучше раскрывают аромат при умеренном освещении. Раз в неделю протирайте листья и следите за влажностью: слишком сухой воздух снижает эффективность зелёных фильтров. Несколько растений, объединённых в композицию, усиливают визуальный эффект и помогают быстрее освежить помещение.

Популярные вопросы о растениях для очищения воздуха

  1. Как выбрать растение для борьбы с запахами? Ориентируйтесь на освещённость помещения и характер запахов: для кухни подходят потос и розмарин, для влажных зон — спатифиллум.

  2. Сколько стоит создать зелёный уголок? Базовые растения доступны по цене и не требуют дорогих горшков; достаточно нескольких компактных экземпляров, чтобы улучшить атмосферу дома.

  3. Что лучше: ароматизаторы или растения? Растения обеспечивают натуральное очищение и долговременный эффект, а ароматизаторы дают мгновенный, но краткосрочный результат.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
