Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство

Три моих замиокулькаса когда-то доводили меня до отчаяния: я была уверена, что "цветок для ленивых" должен расти сам, но он упорно погибал. Всё изменилось, когда я увидела роскошный экземпляр в обычной поликлинике — в полузаброшенном коридоре, без ухода и даже без полива. Тогда я впервые поняла: этому растению нужен не контроль, а пространство для собственных правил. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Долларовое дерево
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Долларовое дерево

Характер растения: кто он такой

Замиокулькас родом из сухих регионов Восточной Африки, где дождей почти нет, а солнце палит круглый год. Его клубни служат природными резервуарами влаги, поэтому избыток воды для него опаснее жары. Понимание этой особенности позволяет избежать главной ошибки новичков — постоянного полива. Сегодня у цветоводов популярны зелёные и сортовые формы, включая компактные разновидности, которые подходят даже для узких подоконников. Несмотря на внешние различия, основные правила ухода остаются общими: растение терпит забывчивость, но не любит сырость.

7 важных правил ухода за замиокулькасом

Воздушная почва и щедрый дренаж — основа успешного выращивания. Плотный грунт задерживает влагу, создаёт застой и провоцирует гниение клубней, поэтому лучше использовать лёгкую смесь и керамзит. Замиокулькас любит яркий рассеянный свет: на восточных и западных окнах он формирует плотные, сильные листья, а в глубокой тени вытягивается и слабеет. Полив — только после полного просыхания земли. Летом это может быть раз в неделю, зимой — в разы реже. Лёгкость горшка подсказывает, когда пришло время взять лейку.

Температура ему подходит обычная комнатная, а летом он охотно растёт на балконе в тени. Зимой полезен покой: меньше воды и отсутствие подкормок. Удобрения используют только в тёплый сезон и в слабой концентрации, выбирая формулы для суккулентов. Пересадку взрослые экземпляры переносят плохо, поэтому делают перевалку раз в несколько лет. Формирование кроны здесь невозможно: растение становится гуще только за счёт новых клубней. Регулярная очистка листьев от пыли помогает поддерживать здоровье и декоративность.

Сигналы SOS: что растение хочет сказать

Жёлтые листья чаще всего означают переувлажнение, а сморщенные стебли указывают на долгую засуху. Мокнущие пятна — следствие сырости и холода. Если симптомы понятны не сразу, лучший выход — покой: реже поливать, поставить в тепло и дать ему восстановиться.

Классический зелёный и сортовые формы

Зелёная форма быстрее адаптируется к разным условиям и стабильнее растёт при умеренном освещении. Тёмные сорта ценят более яркий свет, чтобы сохранить насыщенный оттенок, и медленнее реагируют на пересадку. Компактные разновидности удобны для маленьких помещений, но требуют такого же режима полива, как и крупные растения. Выбор зависит от места, света и предпочтений владельца.

Советы по уходу за замиокулькасом

Чтобы растение выглядело эффектно, важно обеспечить лёгкий грунт, яркий рассеянный свет и редкий полив. Горшок лучше выбирать немного тесный: в нём клубни активнее образуют новые побеги. Не стоит ставить замиокулькас рядом с отоплением или под холодный сквозняк. Раз в месяц протирайте листья — так они лучше дышат и выглядят здоровее.

Популярные вопросы о замиокулькасе

  1. Как выбрать горшок? Лучше взять ёмкость немного больше клубней, с обязательным дренажным слоем и отверстиями для стока воды.

  2. Что делать, если листья желтеют? Почти всегда причина в переливе. Уберите полив на пару недель и переставьте растение в тёплое и светлое место.

  3. Что лучше для подкормки? В тёплый сезон подходят удобрения для суккулентов с небольшим количеством азота.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив садоводство комнатные растения
Новости Все >
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Растяжка кошка перед сном снижает напряжение спины — мастер-тренер Алпатова
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина
Сейчас читают
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Утренний свет жизненно важен для настройки циркадных ритмов
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Йогуртовый крем с корицей соединяют с яблочным пюре для лёгкого десерта
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Пшенник запекают 1,5–2 часа при 160–170 °C
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.