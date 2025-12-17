Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Зелёные соседи с характером: 5 растений, которые умеют больше, чем украшать интерьер

Сок алоэ подавляет рост бактерий и ускоряет заживление ран
Садоводство

Комнатные растения всё чаще воспринимаются не только как элемент уюта, но и как часть здоровой среды в доме. Некоторые виды способны приносить реальную пользу — от поддержки дыхания до ухода за кожей и снижения стресса. Причём речь идёт не об экзотике, а о знакомых цветах с подоконника. Об этом сообщает Ogorod.

Алоэ вера в разрезе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алоэ вера в разрезе

Почему комнатные растения могут быть полезны

Домашние растения влияют на микроклимат: увлажняют воздух, частично очищают его от вредных соединений и выделяют биологически активные вещества. У отдельных видов эти свойства дополняются доказанными лечебными эффектами. Их соки, листья и эфирные масла применяются в быту десятилетиями, а в ряде случаев — и в официальной медицине. При этом такие растения не заменяют лекарства, но могут стать полезным дополнением к повседневному уходу за здоровьем.

Алоэ: классика домашней "зелёной аптеки"

Алоэ — одно из самых известных лечебных комнатных растений. В квартирах чаще всего выращивают алоэ вера и алоэ древовидное. Эти суккуленты ценят за выносливость, простоту ухода и богатый биологический состав.

Мясистые листья алоэ содержат витамины A, C, E и группы B, ферменты, антиоксиданты, флавоноиды и полисахариды. Сок растения используют при ожогах, воспалениях кожи, насморке и некоторых проблемах с пищеварением. Дополнительный плюс — способность алоэ поглощать формальдегид и бензол, что особенно важно для городских квартир с мебелью из ДСП.

Каланхоэ: суккулент с выраженным действием

Каланхоэ — ещё один неприхотливый представитель семейства толстянковых, однако лечебными свойствами обладают далеко не все его виды. Наиболее известны каланхоэ Дегремона и каланхоэ перистое.

Сок этих растений содержит органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества и гликозиды. В быту его применяют для ускорения заживления ран, порезов, ушибов и ожогов, а также при воспалениях слизистых оболочек. Благодаря насыщенному составу каланхоэ используют осторожно, соблюдая умеренность и преимущественно наружно.

Пеларгония: аромат и польза

Пеларгонию часто по привычке называют геранью, хотя это самостоятельный род растений. В домашнем цветоводстве особенно популярны зональные, плющелистные и душистые сорта, и именно они обладают полезными свойствами.

Листья пеларгонии богаты эфирными маслами с фитонцидным действием. Аромат растения помогает снизить уровень стресса, улучшить сон и общее самочувствие. Свежие листья используют как мягкий антисептик при мелких повреждениях кожи, а настои применяют при проблемах с пищеварением. Не случайно пеларгония часто входит в подборки лекарственных комнатных растений, подходящих для дома.

Бальзамин: осторожная помощь

Бальзамин, известный как "ванька-мокрый", ценят за обильное цветение и способность расти даже при недостатке света. Некоторые виды растения содержат флавоноиды, сапонины и дубильные вещества.

В домашних условиях бальзамин применяют преимущественно наружно — для компрессов, ванн и промываний при воспалениях кожи, болях в суставах и ревматических проявлениях. Из-за активного состава растение требует аккуратного обращения и строгой дозировки.

Комнатный плющ: польза лианы

Комнатный плющ, или хедера, — декоративно-лиственное растение, популярное для вертикального озеленения. Он неприхотлив, долговечен и хорошо адаптируется к условиям квартиры.

Листья плюща содержат сапонины, органические кислоты и витамины группы B. В народной практике растение используют при кашле благодаря отхаркивающему и спазмолитическому действию, а также наружно — при кожных воспалениях и ожогах. Для сохранения декоративности и безопасности важно соблюдать рекомендации по уходу, которые подробно описаны в материалах о комнатном плюще и его особенностях.

Какие растения выбрать для дома

Алоэ и каланхоэ подойдут тем, кто ищет универсальные растения с широким спектром применения. Пеларгония будет хорошим выбором для людей, чувствительных к запахам и стрессу. Бальзамин и плющ чаще выполняют вспомогательную роль и требуют более внимательного подхода. Выбор зависит от условий квартиры, наличия детей и домашних животных, а также целей — профилактика, уход за кожей или улучшение микроклимата.

Плюсы и минусы комнатных лечебных растений

Домашние растения с полезными свойствами имеют свои особенности, которые важно учитывать заранее.

Плюсы:

  • • натуральный источник биологически активных веществ;
  • • улучшение качества воздуха и микроклимата;
  • • простота выращивания большинства видов;
  • • возможность применения в быту без сложных процедур.

Минусы:

  • • ограниченность действия по сравнению с лекарственными средствами;
  • • риск неправильного применения или передозировки;
  • • не все виды одного рода обладают лечебными свойствами;
  • • возможные индивидуальные аллергические реакции.

Советы по использованию растений

  1. Уточняйте точный вид растения и его свойства перед применением.
  2. Используйте только здоровые и свежие листья.
  3. Применяйте растения преимущественно наружно, если нет иных рекомендаций.
  4. Не заменяйте ими лечение, назначенное врачом.

Популярные вопросы о лечебных комнатных растениях

1. Какие растения считаются самыми безопасными?

Алоэ и пеларгония считаются наиболее мягкими по действию при правильном использовании.

2. Можно ли применять сок растений детям?

Только после консультации со специалистом и в минимальных дозах.

3. Что лучше выбрать для улучшения воздуха в квартире?

Алоэ, плющ и душистая пеларгония хорошо справляются с этой задачей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дом цветы здоровье растения садоводство комнатные цветы
Новости Все >
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
Зимовка герани в помещении требует пересадки и солнечного места — агроном Маттус
Парковка на газонах признана нарушением городских норм
Яркий огненный шар осветил небо над Европой — gismeteo
Восьми больницам Подмосковья не оплатили более 600 млн рублей по ОМС в 2025 году
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Сок алоэ подавляет рост бактерий и ускоряет заживление ран
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Скорпион Козерог и Лев стойко проходят жизненные испытания
Салат "Спартак": лёгкая версия крабового салата
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
18 декабря: план Барбаросса, арабская весна и День мигранта
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.