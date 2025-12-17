Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Картошка, что растёт как на дрожжах: всего 60 дней — и сотка превращается в мешки клубней

Сорт картофеля Барон созревает за 60–70 дней
Садоводство

Ранний картофель ценят за стабильность и возможность получить урожай ещё до разгара сезона. Поэтому один из сортов уверенно становится любимцем огородников, позволяя без лишних хлопот собрать щедрый результат. Его рекомендуют специалисты профильного портала "Огород", отмечая сочетание раннего созревания и отличной лёжкости. Об этом сообщает MagadanMedia.

Картофель сорт Барон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картофель сорт Барон

Почему сорт Барон так популярен среди дачников

Тем, кто хочет получить ранние клубни, нужен сорт с быстрым циклом развития. "Барон" относится к группе раннеспелых: картофель можно выкапывать уже через 60-70 дней после посадки. Такой результат особенно ценят владельцы небольших участков, стремящиеся собрать урожай раньше соседей и освободить грядки для второй волны культур.

Сорт отличается высокой отдачей — при правильной агротехнике с одной сотки реально получить до 370 килограммов клубней. Дополнительный плюс — отличный вкус: мякоть нежная, разваристая, что делает его подходящим для пюре и домашних блюд.

Как выглядят клубни и насколько хорошо они хранятся

Картофелины имеют светлую кожуру, аккуратную форму и кремовую мякоть. Урожай хорошо переносит хранение в погребе: клубни не склонны к появлению гнили и плесени, что делает сорт удачным выбором для длительной зимней закладки. Это особенно важно для тех, кто выращивает картофель в качестве основного овоща.

Барон и другие ранние сорта

Ранние сорта часто отличаются невысокой лёжкостью, но "Барон" выделяется стабильностью хранения. Он созревает быстрее многих аналогов и при этом не уступает среднеспелым сортам по качеству клубней. Если на участке ограничено место, "Барон" позволяет совместить скорость, урожайность и пригодность к долгому хранению.

Советы по выращиванию раннего картофеля

Для быстрого развития клубни лучше прорастить заранее. Высаживать сорт стоит в прогретую землю, выбирая солнечное место. Почву желательно рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха. Поливы проводят умеренно, но регулярно, особенно в период формирования клубней. Чтобы урожай набрал массу, полезно окучивать кусты и следить за сорняками.

Популярные вопросы о сорте Барон

Подходит ли этот сорт для регионов с коротким летом?
Да, раннеспелость делает его удобным даже для прохладных зон.

Можно ли хранить его до весны?
Да, сорт выдерживает зимнее хранение при стабильной температуре.

Подойдёт ли "Барон" для жарки?
Он более разваристый, поэтому идеален для пюре и запекания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача огород урожай советы картофель
Новости Все >
Филиппа Киркорова огорчили нападки на Аллу Пугачёву
После солнцестояния световой день в Северном полушарии начинает расти — The Guardian
Прасарита падоттанасана снижает напряжение в спине — инструкторы йоги
Самовольная вырубка ёлки с использованием авто подпадает под статью 8.28 КоАП
Мировые экономзапасы алмазов оценили в 1,8 млрд карат — Тахиев
Зелёный лук и листовые овощи дают урожай на балконе без сложного ухода — Actualno
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Принцип здоровой тарелки упрощает контроль питания — диетологи
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Сейчас читают
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Гороскоп: Деве сложнее всего с Овном и Стрельцом
Новый вид медузы Tripedalia maipoensis обладает 24 глазами — Popular Mechanics
Сорт картофеля Барон созревает за 60–70 дней
Акцентные лампы заменяют праздничные украшения — Maison et jardin
После солнцестояния световой день в Северном полушарии начинает расти — The Guardian
Даллол расположен на 130 м ниже уровня моря — CPG
Манную кашу варят на молоке без комочков за 5 минут
Онлайн-продажи автомобилей в РФ остаются менее 1% рынка
Прасарита падоттанасана снижает напряжение в спине — инструкторы йоги
Самовольная вырубка ёлки с использованием авто подпадает под статью 8.28 КоАП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.