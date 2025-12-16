Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Перечная лихорадка охватила дачников: три сорта 2026 года сметают так, будто завтра их запретят

Сорта перцев "Андрей Бурау" и "Галактика" дают высокий урожай
Садоводство

Три сорта сладкого перца способны заметно облегчить жизнь тем, кто устал от скромных урожаев и разочарований в сезон. Огородники уже начали искать семена, поскольку новые линии показывают высокую отдачу даже при переменчивой погоде. Многие отмечают, что правильно подобранный сорт нередко определяет половину успеха всего сезона. Об этом сообщает Newsinfo.

Болгарский перец разных сортов
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Болгарский перец разных сортов

Урожайные сорта для стабильного сезона

Огородники всё чаще выбирают гибриды и проверенные европейские линии, отличающиеся мощным ростом и плотными плодами. Такой подход помогает компенсировать погодные колебания и получить привлекательные перцы, подходящие для салатов, запекания и консервирования. Каждый из трёх сортов отличается не только урожайностью, но и поведением в теплице или на грядках. Интерес к ранним и стабильным культурам усиливается благодаря урожайным сортам, которые дают высокую отдачу.

"Андрей Бурау" даёт крупные конусовидные плоды весом до 250 г, хорошо реагирует на подкормки и сохраняет сочность без горечи.

Сорт удобен для дачников, которые хотят получить стабильный результат и использовать плоды в свежем виде. Перец не требует сложного ухода, но показывает максимальный потенциал при регулярном поливе и внесении удобрений.

"Галактика" отличается жаростойкостью, формирует плоды интересной окраски и подходит для фарширования.

Его фиолетово-кремовый окрас в начале созревания делает кусты декоративными, а плотные стенки позволяют сохранять форму при запекании. Бельгийская линия считается надёжной для регионов с жарким летом.

Итальянская классика для тех, кто любит гриль

Среди популярных сортов выделяется вытянутый "Корно ди Торро красный". Он формирует плоды длиной до 25 см, что делает его удобным для нарезки и приготовления на гриле. Растение хорошо переносит понижения температуры и продолжает плодоносить в теплице до поздней осени.

Сладкий вкус и характерный аромат напоминают традиционные средиземноморские сорта, которые выращивают в регионах с длинным тёплым сезоном. Такой перец подходит для тушения, запекания и приготовления овощных закусок. При выборе семян многие ориентируются на зимний выбор культур для будущего сезона, чтобы заранее сформировать набор перспективных сортов.

Как выбрать сорт под свои задачи

При подборе перца важно учитывать не только урожайность, но и климат, частоту поливов и предпочтения в кулинарии. Мясистые сорта удобны для фарширования, удлинённые лучше подходят для гриля, а крупные конусовидные универсальны для салатов. Огородники также обращают внимание на устойчивость к жаре или прохладным ночам — эти параметры могут заметно влиять на результат.

Сравнение сортов перца

При выборе подходящего варианта полезно сравнить три сорта по практическим характеристикам.

  • "Андрей Бурау": отличается крупными плодами и выраженной сочностью. Сорт хорошо подходит для тех, кто хочет получить универсальный перец с высокой отдачей.
  • "Галактика": привлекательна декоративным видом и жаростойкостью. Перцы сохраняют форму при приготовлении, а плотная стенка подходит для фарширования.
  • "Корно ди Торро красный": ориентирован на любителей гриля и средиземноморских блюд. Сорт удобен для длительного плодоношения в теплице.

Плюсы и минусы популярных сортов

Эти разновидности позволяют огородникам получать стабильный урожай даже при переменчивой погоде. Каждая из них имеет свои сильные стороны, которые важно учитывать при выборе.

Преимущества

  • Высокая урожайность и устойчивость к перепадам температуры.
  • Хорошие вкусовые качества и плотная мякоть.
  • Универсальность использования на кухне.
  • Способность плодоносить даже при умеренном уходе.

Недостатки

  • Необходимость своевременных подкормок.
  • Требовательность к качеству рассады.
  • Зависимость окраса и размера от условий выращивания.

Советы по успешной посадке перца

Опытные дачники рекомендуют заранее готовить рассаду, выбирая качественный грунт и устойчивые сорта. Для активного роста важны тепло, регулярные поливы и своевременное внесение удобрений. Семена лучше протравить и замачивать в стимуляторах. В теплицах растения формируют в 2-3 стебля, удаляют нижние листья и следят за проветриванием. При высадке в грунт перцы нуждаются в защите от холодных ночей.

Популярные вопросы о выборе сорта перца

Какой сорт лучше выбрать для фарширования

Подходит "Галактика" — её плотные стенки хорошо держат форму.

Можно ли выращивать "Корно ди Торро" в открытом грунте

Да, но в регионах с прохладным летом предпочтительнее теплица.

Какие сорта дают самые крупные плоды

Самые массивные перцы формирует "Андрей Бурау".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача перец огород советы урожай
Новости Все >
Дубовицкая не участвовала в съёмках новогоднего "Аншлага"
Кустарниковая ромашка переносит заморозки до −3 °C — Mein Schoener Garten
Аванс в январе будет меньше, финальная выплата больше — экономист Балынин
Домашнее средство для посудомоечной машины делают из соды и кислоты — The Spruce
Фруктовые летучие мыши используют кухонные стоки как источник минералов
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
В Рио-де-Жанейро талипоты зацвели после 60 лет ожидания — Associated Press
Регулярное употребление лука снижает воспаление сообщает BBC News Pidgin
В ноябре 2025 года импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2.8 раза
Пик метеоров Геминиды пришёлся на середину декабря — BBC
Сейчас читают
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Наука и техника
Конвенция усилила защиту глубоководных акул от вымирания — Scientific American
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Для рождественского чизкейка смешали сливочный сыр с марципаном
В Рио-де-Жанейро талипоты зацвели после 60 лет ожидания — Associated Press
Употребление в пищу красного мясо усиливает неприятный запах пота
Регулярное употребление лука снижает воспаление сообщает BBC News Pidgin
В ноябре 2025 года импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2.8 раза
Нервное ерзание увеличивает расход калорий в течение дня — Freundin
Высокая влажность и слабая вентиляция вызывают плесень — Proson.gr
Пик метеоров Геминиды пришёлся на середину декабря — BBC
Ковбойские сапоги сохраняют статус тренда в 2026 году
Холодная погода повышает риск отказа аккумулятора в машине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.