Народные хитрости для цветоводов: простые удобрения, которые творят чудеса с комнатными растениями

Комнатные растения требуют ухода и питательных веществ, но излишняя подкормка может навредить. Часто достаточно простых натуральных средств, которые легко приготовить дома. Об этом сообщает Азбука Садовода.
Вода из аквариума содержит органические и минеральные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности рыб и растений. Её нейтральная кислотность делает такую жидкость мягким удобрением. Раз в месяц можно поливать ею цветы в период активного роста и бутонизации. Главное — убедиться, что вода чистая и без неприятного запаха. Если рыбы или водоросли больны, использовать её не следует.
Аспирин помогает растениям восстанавливаться после пересадки, предотвращает опадание листьев и стимулирует появление бутонов. Раствор из 1-2 таблеток на литр тёплой воды используют для опрыскивания раз в две недели.
Банановая кожура содержит калий, фосфор и магний. Её можно применять в измельчённом виде при пересадке или делать настой: шкурку заливают водой, настаивают до появления пены и поливают растения 1-2 раза в месяц. Такой способ подкормки особенно эффективен при уходе за рассадой, когда растениям требуется дополнительное питание.
Дрожжи активизируют рост зелёной массы и почвенную микрофлору. Для раствора берут 10 г дрожжей, ложку сахара и литр тёплой воды, настаивают два часа и разводят в пять раз. Поливать можно каждые 10 дней.
Древесная зола снижает кислотность почвы и защищает от гнили. Её добавляют при пересадке или поливают настоем (1 ложка золы на литр воды).
Касторовое масло усиливает цветение: чайную ложку масла взбалтывают с литром воды до эмульсии и поливают растения в период бутонизации один раз.
Настой крапивы улучшает структуру почвы. 100 г свежей травы заливают литром воды, настаивают сутки и разбавляют в десять раз.
Отвар луковой шелухи — природный антисептик. Горсть шелухи варят 10 минут, настаивают три часа и опрыскивают листья 1-2 раза в месяц.
Цитрусовые корки богаты эфирными маслами и микроэлементами. Горсть корок заливают литром тёплой воды, настаивают несколько дней, разбавляют в десять раз и поливают растения под корень. Весной и летом достаточно двух процедур в месяц.
Сахар стимулирует рост благодаря глюкозе. Раствор двух ложек сахара в литре воды применяют раз в месяц.
Чесночный настой защищает растения от грибков и бактерий. Размельчённую головку заливают литром воды, настаивают несколько дней, процеживают и добавляют ложку настоя на два литра воды. Полив — раз в неделю. Такие методы безопасны и помогают бороться с вредителями без химии.
Янтарная кислота помогает усваивать питательные вещества и препятствует накоплению нитратов. Раствор готовят из 1 г порошка на 5 л воды и применяют раз в сезон, особенно для цитрусовых и суккулентов.
Некоторые "домашние рецепты" вредят растениям.
Натуральные подкормки имеют очевидные преимущества:
Однако у них есть и минусы: сложно рассчитать дозировку, а эффект не всегда предсказуем.
Готовые минеральные комплексы содержат точные пропорции питательных веществ, но стоят дороже. Народные средства — альтернатива для опытных цветоводов, знакомых с особенностями растений. Новичкам безопаснее комбинировать оба подхода.
Да, но с интервалом минимум неделя, чтобы не вызвать переизбыток веществ.
Весной и летом — во время активного роста и цветения.
Проверьте освещение, температуру и состав почвы — возможно, не хватает калия и фосфора.
