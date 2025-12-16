Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Выглядит как свежая, а внутри — гниль: главная ошибка, из-за которой картошка гниёт изнутри

Фитофтора вызывает гниль картофеля внутри клубней
Садоводство

Картофель нередко выглядит здоровым снаружи, но при разрезе внезапно оказывается почерневшим, рыхлым или, наоборот, пересохшим внутри. Такая проблема способна испортить не только впечатление от урожая, но и значительную его часть, особенно если поражение обнаруживается уже во время хранения. Причины внутреннего гниения почти всегда связаны либо с болезнями, либо с ошибками в уходе и уборке.

Почему картофель может портиться изнутри еще на грядке

Картофель действительно считается культурой сравнительно неприхотливой, но даже он остро реагирует на сочетание неблагоприятных факторов. Затяжные дожди, тяжелые глинистые почвы, перепады температуры и повышенная влажность создают условия, в которых активизируются возбудители болезней. Если клубни загнивают снаружи, проблема обычно очевидна. Гораздо сложнее распознать ситуации, когда внешне картофель выглядит нормально, а разрушение начинается в глубине мякоти.

В таких случаях чаще всего речь идет о фитопатогенах — грибах и бактериях, которые проникают в растение еще во время вегетации. Они могут долго не проявлять себя, постепенно разрушая ткани клубня. Именно поэтому важно обращать внимание не только на состояние урожая при выкопке, но и на здоровье ботвы в течение сезона. Подробно о том, какие сигналы на грядке указывают на скрытые проблемы, рассказывается в материале о том, что гниль начинается не в погребе.

Фитофтороз как одна из самых опасных причин

Фитофтороз считается одной из наиболее распространенных и вредоносных болезней картофеля. Он поражает растение комплексно — от листьев до клубней. На картофелинах появляются слегка вдавленные пятна бурого или серо-коричневого оттенка, а при разрезе хорошо заметно, как пораженная ткань уходит внутрь в виде темных прожилок.

Особенность фитофтороза в том, что сначала страдает надземная часть растения. Листья покрываются размытыми пятнами, загнивают, а во влажную погоду на их обратной стороне появляется характерный светлый налет. Позже инфекция переходит на стебли и через них — к клубням. Болезнь особенно активно развивается при температуре от 18 до 26 °C в сочетании с дождями, туманами и обильной росой.

Без профилактики и обработки фитофтороз способен уничтожить большую часть урожая. Поэтому важно начинать защиту еще до посадки, используя здоровый посадочный материал и устойчивые сорта, а также не пренебрегать обработкой клубней и соблюдением агротехники. Об этом сообщает Ogorod.

Фузариоз, или сухая гниль

Еще одна частая причина внутреннего разрушения клубней — фузариоз. Это грибковое заболевание поражает сосудистую систему растения. Первые признаки обычно заметны на листьях: они желтеют, затем буреют, могут скручиваться и приобретать красновато-фиолетовый оттенок по краям. При сильном заражении растение полностью засыхает.

На клубнях болезнь проявляется не сразу. Сначала образуются бурые пятна, затем мякоть высыхает, становится морщинистой, внутри формируются полости с грибницей. Опасность фузариоза заключается в том, что внешние признаки на картофеле часто становятся заметны лишь через несколько месяцев хранения, когда зараженные клубни уже успевают испортить соседние.

Фомоз и бактериальные гнили

Фомоз, известный также как пуговичная гниль, чаще обнаруживается спустя несколько недель после уборки урожая. На поверхности клубней появляются четко очерченные темные пятна, которые со временем углубляются и превращаются в язвы. Внутри образуются полости с серым налетом. Болезнь активно развивается при механических повреждениях картофеля и в условиях сырой прохладной погоды.

Мягкая, или мокрая, бактериальная гниль вызывается группой бактерий, которые проникают в клубень через трещины и повреждения. При хранении такие картофелины быстро размягчаются, покрываются слизью и становятся источником заражения для всего урожая, особенно если нарушены условия вентиляции и температуры.

Парша и ее скрытая опасность

Парша — это не одно заболевание, а целая группа поражений, вызываемых грибами, бактериями и актиномицетами. Она может выглядеть как трещины, язвы или наросты на кожуре, но главная опасность заключается в другом. Через поврежденные участки внутрь клубня легко проникают возбудители сухих и мокрых гнилей, и разрушение начинается изнутри.

Существуют разные формы парши: черная, порошистая, серебристая, бугорчатая и обыкновенная. Некоторые из них практически невозможно заметить при уборке, и признаки становятся очевидны только во время хранения. Развитию болезни способствуют несоблюдение севооборота, загущенные посадки, зараженный посадочный материал и небалансированные почвы.

Почему картофель портится уже в хранилище

Даже идеально убранный урожай может начать гнить при хранении, если среди клубней оказались скрыто зараженные экземпляры. Некоторые болезни проявляются только спустя недели или месяцы, и к этому моменту инфекция уже распространяется на соседние картофелины. Отдельную роль играют ошибки, связанные с микроклиматом и организацией хранения, о которых подробно говорится в материале ваш погреб сам уничтожает урожай.

Отдельно стоит упомянуть неинфекционную железистую пятнистость. В этом случае при разрезе заметны ржаво-коричневые пятна, но внешне клубень выглядит здоровым. Причины — засуха, избыток отдельных микроэлементов, дефицит фосфора и калия, а также удары при уборке и транспортировке. Такая проблема формируется еще в поле, а условия хранения на нее практически не влияют.

Грибковые болезни и неинфекционные повреждения

Грибковые заболевания, такие как фитофтороз или фузариоз, развиваются постепенно и часто начинаются с ботвы, переходя на клубни. Они заразны и способны уничтожить значительную часть урожая при хранении. Неинфекционные проблемы, например железистая пятнистость, не передаются от клубня к клубню, но делают картофель непригодным для употребления.

Разница между ними важна при выборе стратегии защиты. В одном случае ключевую роль играют фунгициды, обработка посадочного материала и севооборот. В другом — грамотный полив, сбалансированные удобрения и бережная уборка без повреждений.

Плюсы и минусы профилактических мер

Профилактика заболеваний картофеля требует системного подхода и дисциплины, но именно она чаще всего определяет, сохранится ли урожай до весны. Такой подход имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать заранее.

Плюсы:

  • снижает риск развития фитофтороза, фузариоза, парши и бактериальных гнилей;
  • позволяет сохранить большую часть урожая без потерь при хранении;
  • уменьшает вероятность заражения клубней уже на этапе вегетации;
  • помогает выявить проблемы на ранней стадии, ещё до уборки;
  • повышает общее качество картофеля — плотность, лёжкость, товарный вид.

Минусы:

  • требует дополнительных затрат на препараты и посадочный материал;
  • занимает больше времени из-за обработок и контроля состояния посадок;
  • предполагает строгое соблюдение инструкций и сроков применения средств;
  • не даёт мгновенного эффекта и работает только при регулярности.

Советы по защите картофеля

  1. Отбирайте для посадки только здоровые клубни без пятен и повреждений.
  2. Используйте предпосадочную обработку разрешенными препаратами.
  3. Соблюдайте севооборот и не высаживайте картофель на одном месте из года в год.
  4. Следите за поливами и подкормками, избегая как засухи, так и переувлажнения.
  5. Убирайте урожай аккуратно, не бросая и не травмируя клубни.
  6. Перед закладкой на хранение хорошо просушите картофель и переберите его.

Популярные вопросы о гниении картофеля

Как выбрать картофель для длительного хранения?

Для хранения подходят плотные, сухие клубни без трещин, пятен и следов болезней. Лучше отбирать картофель среднего размера, выращенный на сбалансированной почве.

Сколько стоит обработка картофеля от болезней?

Стоимость зависит от выбранных препаратов и объема посадок, но в большинстве случаев профилактика обходится дешевле, чем потеря урожая.

Что лучше — народные средства или химические препараты?

Народные методы могут снизить риск заражения, но при высокой влажности и сильном инфекционном фоне эффективнее использовать проверенные фунгициды в сочетании с агротехникой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача овощи огород картофель садоводство
