Огурцы, которые обманывают зиму: 10 сортов для балкона с урожайностью, как в парнике

Огурцы на подоконнике требуют температуру не ниже 20 °C

Домашние огурцы на подоконнике давно перестали быть экзотикой — при грамотном выборе семян они растут не хуже, чем в теплице. Главное в этом деле — подобрать сорта и гибриды, которые не требуют опыления и не превращают квартиру в джунгли. Тогда зелёные хрустящие плоды можно снимать уже через полтора месяца после всходов. Об этом сообщает Огород.ru.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Огурцы на балконе

Какие огурцы подходят для подоконника и балкона

Квартирное выращивание диктует свои правила: места мало, света не всегда хватает, а сквозняки и сухой воздух от батарей могут сбивать растения с ритма. Поэтому для дома выбирают не любые огурцы, а те, у которых изначально "заложены" нужные качества.

Три ключевых признака квартирного сорта

Партенокарпия. Такие огурцы формируют плоды без опыления, что принципиально важно в комнате, где нет насекомых.

Такие огурцы формируют плоды без опыления, что принципиально важно в комнате, где нет насекомых. Скороспелость. Удобнее гибриды и сорта, которые начинают отдавать урожай примерно через 38-45 дней после появления всходов (в отдельных случаях — быстрее).

Удобнее гибриды и сорта, которые начинают отдавать урожай примерно через 38-45 дней после появления всходов (в отдельных случаях — быстрее). Компактность. Низкорослые растения проще размещать на окне, вести по шпалере или маленькой опоре и не тратить время на бесконечное формирование плетей.

Для стабильного результата растениям подбирают самый солнечный подоконник без сквозняков и следят, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 20°C.

10 сортов и гибридов для квартиры: краткий гид

Ниже — подборка огурцов, которые рассчитаны на выращивание на подоконнике, балконе или лоджии и отличаются ранним стартом, стабильной завязью и хорошим вкусом.

Балкончик F1

Гибрид создан именно для дома: подоконник, балкон, лоджия. Растение низкорослое и компактное, главный стебель обычно до 1 м, междоузлия укороченные, а формирование, как правило, не требуется. Гибрид партенокарпический и с женским типом цветения, поэтому завязь появляется на каждом цветке. Урожай можно получить через 39-45 дней, в узле формируется по 2-3 плода (в теплице — до 4-5). Зеленцы длиной около 9 см, массой 70-90 г, подходят и для свежего употребления, и для засолки, и для консервации целиком. Заявленная урожайность — 15-18 кг/кв. м.

Берендей F1

Высокоурожайный теневыносливый гибрид для плёночной теплицы и домашнего выращивания. Куст среднего размера, завязь пучковая: в каждом пучке — 3 и более огурчика. Плодоношение начинается через 45-50 дней. Зеленцы цилиндрические, в среднем 12-14 см, массой около 135 г, кожица тонкая, вкус без горечи. Подходит для салатов и разных видов консервирования.

Домашнее чудо F1

Партенокарпический теневыносливый гибрид, который можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте, включая подоконник и балкон. Растение индетерминантного типа и нуждается в формировании, цветение женское, гибрид пучковый: в пучке обычно 3-5 зеленцов. Созревает быстро — 40-43 дня. Плоды длиной 9-12 см, массой 60-80 г, тёмно-зелёные, с тонкой кожицей, подходят для свежего употребления, засолки и консервации.

Квартирант F1

Партенокарпический гибрид для тех, кто хочет минимум хлопот. Куст компактный, низкорослый, обычно не нуждается в формировании, листья небольшие. Плоды корнишонного типа, 5-8 см длиной, массой 80-90 г, тёмно-зелёные, с мелкими бугорками и острыми шипами. Первый сбор — через 48-52 дня. Вкус сочный и нежный, без горечи; основной формат — свежий стол.

Красавчик Хикмет F1

Один из новых гибридов, появившихся на рынке в 2021 году. Подходит и для помещения, и для теплицы, и для открытого грунта. Тип роста детерминантный, ветвистость умеренная, гибрид партенокарпический с женским цветением. В узле формируется по 2-3 зеленца, а срок созревания особенно быстрый — 25-30 дней после всходов. Плоды тёмно-зелёные, выровненные, длиной 6-10 см, массой 85-90 г, тонкокожие, с крупными бугорками. Можно есть свежими, также подходят для засолки и консервации.

Маша F1

Ультраранний партенокарпический гибрид, который выращивают и в открытом грунте, и под укрытием, и в комнате. Растение среднерослое: главный стебель до 1,5 м, боковых побегов немного. Тип цветения женский, гибрид пучковый: до 6-7 зеленцов в пучке. Плодоношение начинается через 38-44 дня. Зеленцы корнишонные, около 9 см, массой 90-100 г, с крупными бугорками и белыми шипами, мякоть хрустящая, сладкая, без горечи. Подходит для салатов, консервирования и засолки.

Молодечик

Партенокарпический высокоурожайный сорт с ранним стартом: плодоношение через 50-55 дней. Растение низкорослое, главный стебель обычно до 70 см, поэтому хорошо чувствует себя в горшке. Плоды небольшие, овальные, массой 70-90 г, кожица тонкая, мякоть хрустящая, без горечи. Можно использовать свежими и в консервации.

Окошко F1

Гибрид специально создавался для подоконника. Тип роста индетерминантный, главный стебель сильнорослый, боковых побегов немного, в комнате растение рекомендуют формировать в один стебель. Гибрид партенокарпический, завязи пучковые: в пазухах формируется по 5-8 зеленцов. Первый урожай — через 41-43 дня. Плоды овальные, 10-14 см, массой 80-90 г, поверхность густо бугорчатая. Подходит и для свежего употребления, и для консервирования.

Трюкач F1

Партенокарпический раннеспелый гибрид, пригодный для подоконника, балкона, плёночных теплиц и открытого грунта. Куст компактный, до 70 см, плети короткие, ветвистость слабая, цветение женское, пучковый тип — до 5 огурчиков в пучке. Созревает через 40-42 дня. Плоды 8-10 см, массой 50-60 г, тёмно-зелёные с короткими светлыми полосами, с крупными бугорками, вкус без горечи. Основное назначение — салаты, но для консервации тоже подходит.

Уплетайка F1

Новый гибрид, допущенный к использованию в 2020 году. Подходит для разных условий — от грядок до подоконника, заявлен как салатный. Растение компактное, индетерминантное, ветвление слабое, плети обычно 1,2-1,5 м. Цветение преимущественно женское, пучковый тип — по 4-5 зеленцов. Раннеспелость 39-41 день, плодоношение продолжительное. Плоды 6-8 см, массой 40-60 г, тёмно-зелёные с короткими светлыми полосами, поверхность бугорчатая.

Что выбрать для подоконника, а что — для балкона

Для узкого подоконника чаще удобнее максимально компактные варианты, где формирование минимально или не требуется: "Балкончик F1", "Квартирант F1", "Трюкач F1", а также сорт "Молодечик". Они проще в уходе, не "разваливаются" по комнате и легче помещаются на небольшой опоре.

Если окно не самое светлое, логично смотреть в сторону теневыносливых решений: "Берендей F1" и "Домашнее чудо F1". При этом стоит помнить, что теневыносливость не означает любовь к темноте — просто растения устойчивее к недостатку света.

Для тех, кому важна скорость первого урожая, выделяется "Красавчик Хикмет F1" со сроком созревания 25-30 дней, а также "Маша F1", которая тоже считается очень ранней. Если же хочется больше вариантов использования — от салатов до банок, универсальными по назначению в подборке выглядят "Балкончик F1", "Домашнее чудо F1", "Маша F1" и "Окошко F1".

Как получить урожай дома

Выберите партенокарпический раннеспелый гибрид и заранее продумайте место: самый светлый подоконник без сквозняков. Подготовьте ёмкость и опору: горшок или контейнер, а также шпалеру, рейку или натянутый шнур для подвязки. Держите температурный минимум: в комнате не ниже 20°C, особенно в период роста и завязи. Следите за поливом: поддерживайте стабильную влажность, не допуская пересушивания и "болота". Собирайте плоды регулярно: у пучковых гибридов частый сбор помогает растениям формировать новые завязи.

Популярные вопросы о огурцах для балкона и подоконника

Какие огурцы точно завяжутся в квартире без пчёл?

Партенокарпические гибриды, которым не требуется опыление для образования плодов.

Что выбрать, если окно не очень солнечное?

Имеет смысл обратить внимание на теневыносливые варианты, например "Берендей F1" или "Домашнее чудо F1", и дополнительно избегать сквозняков.

Какие огурцы удобнее всего для небольшого горшка?

Компактные низкорослые: "Балкончик F1", "Квартирант F1", "Трюкач F1" или сорт "Молодечик" — они проще в уходе и занимают меньше места.

Нужна ли формировка всем гибридам для подоконника?

Не всегда. Некоторые гибриды заявлены как не требующие формирования, но индетерминантные варианты, такие как "Окошко F1" и "Домашнее чудо F1", в комнате обычно ведут более аккуратно — чтобы экономить место и свет.