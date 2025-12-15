Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Меньше работы — тот же урожай: когда картофель растёт без окучивания

Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Садоводство

Для дачников, которые ежегодно сажают картофель, окучивание часто становится самой утомительной частью сезонных работ. Особенно тяжело приходится тем, у кого под эту культуру отведены большие грядки, требующие регулярной обработки. При этом далеко не всегда понятно, действительно ли окучивание необходимо в любых условиях или существуют разумные исключения. Об этом сообщает портал Pchela. news.

Картошка на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка на грядке

Почему окучивание картофеля считают обязательным

В классической агротехнике картофель почти всегда относят к культурам, которые нуждаются в окучивании. Чаще всего процедуру проводят минимум дважды за сезон. Первый раз — когда ботва поднимается до уровня примерно 20 сантиметров, второй — через две-три недели, перед началом цветения.

Такой подход объясняется биологией растения. Картофель формирует клубни на подземных побегах — столонах, и чем больше рыхлой земли вокруг куста, тем активнее они развиваются. Дополнительный слой почвы стимулирует рост корневой системы и создает пространство для формирования новых клубней.

Кроме того, окучивание частично заменяет рыхление и снижает нагрузку от сорняков, которые активно растут в начале лета. Для многих огородников это способ повысить урожай без сложных схем подкормки и дорогостоящих удобрений.

Что происходит с картофелем без окучивания

По словам Алексея Володихина, основной риск отказа от окучивания связан не с самим растением, а с особенностями почвы. На большинстве участков земля остается тяжелой и плотной, особенно после дождей. В таких условиях клубни испытывают сопротивление и постепенно выталкиваются к поверхности.

Оказавшись на свету, картофель начинает зеленеть. Это не просто косметический дефект: в клубнях накапливается соланин, и они становятся непригодными для употребления. Даже если часть урожая удается спасти, его качество заметно ухудшается, а хранение усложняется, что особенно важно учитывать при подготовке запасов на зиму и выборе способов хранения картофеля.

Еще один нюанс — снижение урожайности. Без окучивания кусты развиваются менее компактно, количество столонов сокращается, а клубни часто вырастают мелкими и неоднородными.

В каких случаях можно отказаться от окучивания

Несмотря на устоявшиеся правила, агроном подчеркивает, что окучивание требуется не всегда. Исключение составляют посадки на легких, рыхлых почвах, которые хорошо пропускают воздух и воду и не образуют плотной корки.

В таких условиях клубни свободно уходят вглубь и не поднимаются к поверхности. Почва сама выполняет защитную функцию, снижая риск позеленения и перегрева корневой системы. Однако подобные участки встречаются нечасто и обычно требуют регулярного внесения органики, компоста и тщательной подготовки грядок.

"Не окучивать картофель можно только в том случае, если он высажен в легкую рыхлую почву", — отметил агроном Алексей Володихин.

Специалист уточняет, что чаще всего речь идет о песчаных и супесчаных грунтах, которые дополнительно улучшают перегноем и мульчей.

Почему окучивание влияет на количество клубней

Окучивание — это не только защита от света. Подсыпка земли стимулирует образование новых столонов, а значит, увеличивает потенциальное количество клубней под каждым кустом. Окученные растения выглядят более мощными и устойчивыми, лучше удерживают влагу и легче переносят жаркую погоду.

Дополнительный слой почвы снижает температурные перепады в зоне корней и улучшает воздухообмен. Это особенно важно в периоды затяжной жары или при нерегулярном поливе, когда корневая система испытывает стресс.

Кроме того, окучивание помогает сократить распространение некоторых болезней и уменьшает контакт клубней с поверхностными патогенами, что напрямую влияет на здоровье посадок и будущий урожай.

Окучивание и альтернативные способы ухода

Выбирая стратегию ухода за картофелем, важно учитывать конкретные условия участка. Окучивание остается оптимальным вариантом для тяжелых и средних почв, где без дополнительной подсыпки клубни часто оказываются на поверхности.

На легких почвах допустимо использовать альтернативы, такие как мульчирование соломой, скошенной травой или компостом. Этот способ снижает испарение влаги и защищает клубни от света, но требует контроля за вредителями и состоянием почвы, о чем часто забывают при использовании мульчи на грядках.

Как понять, нужно ли окучивать картофель

Чтобы принять решение без лишних экспериментов, можно ориентироваться на простые признаки.

  1. Оцените почву после дождя: если она слеживается и трескается, окучивание необходимо.
  2. Осмотрите грядки: появляющиеся на поверхности клубни — прямой сигнал к действию.
  3. Обратите внимание на рост ботвы: слабые кусты часто указывают на нехватку рыхлой земли.
  4. Учитывайте погоду: в жаркий период окучивание помогает удерживать влагу.
  5. Используйте органику и мульчу, если хотите сократить количество обработок.

Вопросы о окучивании картофеля

Можно ли полностью заменить окучивание мульчированием?

На легких почвах мульча действительно может выполнять защитную функцию, но на плотных грунтах она редко дает тот же эффект, что подсыпка земли.

Сколько раз за сезон нужно окучивать картофель?

В большинстве случаев достаточно двух раз, но на тяжелых почвах иногда проводят и третью обработку.

Что будет, если вообще не окучивать картофель?

На плотных грунтах это часто приводит к позеленению клубней и заметному снижению урожая.

Когда лучше проводить окучивание?

Оптимальное время — после дождя или полива, когда почва влажная и легко поддается обработке.

Что важнее: способ окучивания или аккуратность?

Аккуратность важнее. Повреждение корней при неосторожной работе может свести пользу процедуры к нулю.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород картофель
Новости Все >
Лилии лучше растут в дренированной почве pH 6–7 — Сiceksel
Перелёты в Китай в обе стороны в среднем стоят 89 000 руб. — "Туту"
Спутники Starlink и китайский аппарат сблизились на 200 метров — SpaceX
Доллар продолжит терять позиции и в 2026 году — аналитики
Кофейная гуща и эфирные масла снижают интенсивность запахов в доме — Malatec
Блендер превращает картофельное пюре в клейстер — повара
Врачи связали рост тяги к сладкому зимой с нехваткой света – эндокринологи
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Режим ожидания техники увеличивает расход электроэнергии до 15% — modenavoltapagina
Круизная компания запретила умные очки на борту — Come Cruise With Me
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Домашние животные
Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Наука и техника
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Последние материалы
Доллар продолжит терять позиции и в 2026 году — аналитики
Джинсы и кашемир делают шубу уместной в будни — Folha Vitoria
Кофейная гуща и эфирные масла снижают интенсивность запахов в доме — Malatec
Блендер превращает картофельное пюре в клейстер — повара
Гренландский ледовый щит ускоренно растрескивается — учёный Том Чадли
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Хаски используют вой и подвывание как основной способ коммуникации
Врачи связали рост тяги к сладкому зимой с нехваткой света – эндокринологи
WD-40 ускоряет износ щёток стеклоочистителей
Режим ожидания техники увеличивает расход электроэнергии до 15% — modenavoltapagina
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.