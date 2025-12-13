Розы распустились в декабре и это плохой знак: скрытая угроза, о которой узнают слишком поздно

Тёплая зима вызвала цветение роз в Петербурге — агроном Галина Осипова

Розы на Васильевском острове, грибы в Ленобласти и зеленеющие газоны в декабре — всё это реальность нынешней зимы. Петербург переживает небывало мягкое начало холодного сезона, и это вызывает у дачников смешанные чувства. Радость от необычных пейзажей соседствует с тревогой за грядущий урожай.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Цветущий куст роз

Нестандартная зима: вместо снега — дождь и цветы

В Петербурге и по всей Северо-Западной России установилась по-настоящему весенняя погода. В начале декабря столбики термометров показывали +4…+5 градусов, шёл лёгкий дождь, а снег если и выпадал, то таял уже через пару часов. По прогнозам синоптиков, такая ситуация может сохраниться вплоть до середины месяца.

"Такое тёплое начало декабря было и в прошлом году. За последние двенадцать лет подобное случалось крайне редко. Обычно в эти дни дневные температуры не поднимаются выше нуля.", — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На фоне затянувшейся оттепели природа будто перепутала сезоны. Газоны остаются зелёными, на клумбах видны цветы, а на Васильевском острове даже расцвели розы, ставшие символом петербургской "весны в декабре".

Грибы и ягоды вместо сугробов

Необычная погода продлила грибной сезон в Ленинградской области. Любители тихой охоты до сих пор возвращаются из леса с полными корзинами. В начале декабря в Выборгском, Тосненском и Курортном районах находили лисички, опята и даже трубчатые грибы.

Кроме того, в болотистых местах продолжается сбор клюквы и брусники. Ягоды, прошедшие первые морозы, становятся ещё слаще и насыщеннее по вкусу, а витамин С в них сохраняется лучше, чем летом.

Когда зима путает растения

Тёплая зима радует не всех. Дачники с тревогой замечают, что на участках проросли озимый лук и чеснок, появились ростки тюльпанов, а на кустах смородины набухли почки. Это может вызвать преждевременное пробуждение растений, которое чревато их гибелью при первом серьёзном похолодании. Об этом сообщает АиФ.

"Наши растения обладают удивительной живучестью. Они способны выдерживать чередование оттепелей и морозов без серьёзных потерь". — поясняет профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Галина Осипова.

По словам эксперта, пока температура держится выше нуля, укрывать грядки не стоит. Если же ударят морозы, можно засыпать посадки рыхлым, дышащим материалом — опилками, торфом или сухой листвой. Главное — не использовать плёнку или плотные ткани, чтобы не спровоцировать гниение.

Природа справляется сама

"Чеснок и лук спокойно перезимуют даже с ростками. Эти культуры выработали надёжный механизм самосохранения за миллионы лет эволюции", — уточняет Осипова.

По наблюдениям учёных, схожие проблемы могут повторяться и весной, когда возвращаются холода после первых тёплых дней.

"В прошлом году у нас в Синявино земляника зацвела трижды. Первые два раза цветы погубили морозы, а с третьей попытки ягоды получились особенно крупными и ароматными"- вспоминает профессор

Как защитить посадки

Чтобы минимизировать риски, дачникам стоит придерживаться простых правил:

Не спешить с утеплением — пока почва мягкая, растениям лучше "дышать". При похолодании использовать лёгкие натуральные укрытия: торф, опилки, солому. Проверить мульчу: она должна быть сухой и рыхлой. Не рыхлить землю — это может повредить корни, которые в зимний период особенно уязвимы.

Эти меры помогут сохранить растения в состоянии естественного покоя и не навредят им при резком изменении погоды.

Мягкая и суровая зима — как влияют на урожай

Мягкая зима с частыми оттепелями

повышает риск раннего пробуждения растений;

способствует развитию грибковых инфекций при избытке влаги;

облегчает зимовку многолетников без снега;

позволяет сохранить микрофлору почвы.

Суровая морозная зима

снижает риск заболеваний, но может повредить корневую систему;

способствует формированию устойчивых побегов;

задерживает начало вегетации весной;

требует дополнительного укрытия растений.

Плюсы и минусы тёплой зимы

Плюсы:

Меньше затрат на отопление теплиц.

Возможность зимнего сбора ягод и грибов.

Проще доступ к садовым работам — не нужно расчищать снег.

Минусы:

Риск пробуждения озимых культур.

Возможность развития плесени и гнили при высокой влажности.

Нарушение природных циклов покоя растений.

Советы для огородников в условиях оттепели

Следите за погодой ежедневно: при резком похолодании укройте растения. Используйте природные материалы для защиты почвы. Не подкармливайте растения зимой — это может их активировать. Проверяйте дренажные канавки, чтобы избежать застоя воды. В теплицах приоткрывайте форточки для проветривания и профилактики плесени.

Популярные вопросы о зимовке растений

1. Что делать, если пророс чеснок зимой?

Ничего — просто дождаться похолодания. Ростки замрут, а весной чеснок продолжит развиваться.

2. Нужно ли поливать растения при оттепели?

Нет, избыточная влага только навредит — достаточно естественных осадков.

3. Стоит ли подкармливать кустарники зимой?

Нельзя. Любое удобрение активизирует рост, что приведёт к гибели побегов при морозах.

4. Как сохранить урожай ягодников?

Обеспечьте вентиляцию почвы, не допускайте застоя воды и не снимайте мульчу до весны.

5. Когда начинать посадки в теплице?

Уже в конце марта можно высаживать редис, салат, пекинскую капусту — они любят прохладу и не боятся лёгких заморозков.

Тёплые зимы напоминают, насколько непредсказуема стала природа и как важно учиться подстраиваться под её новые ритмы. Для садоводов это не только вызов, но и возможность внимательнее присмотреться к своему участку, понять закономерности роста и отдыха растений, выработать собственную стратегию ухода за ними. Ведь устойчивый урожай — результат не только погоды, но и терпения, наблюдательности и любви к земле.