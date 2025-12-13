Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Розы, которые побеждают даже дождь и жару: самые эффектные красавицы, которые не подводят

Сорт розы Jasmina признан лидером по обильности цветения
Садоводство

Пышное цветение роз всегда вызывает восхищение, и даже небольшой куст способен преобразить сад. Некоторые сорта выделяются особенно ярко: необычные оттенки, изящные формы бутонов и удивительные ароматы делают их по-настоящему запоминающимися. Именно такие розы часто становятся центром садовых композиций, притягивая взгляд и опытных цветоводов, и новичков. Об этом сообщает Огород.ru.

Розы
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Розы

Флорибунды и шрабы: эффектные сорта с устойчивым цветением

Среди роз, подходящих даже начинающим садоводам, выделяется сорт Pastella. Его кремовые чашевидные цветки с розовым отливом смотрятся особенно воздушно, а компактный куст легко вписывается в небольшие клумбы. Пастелла славится устойчивостью и тем, что долго сохраняет форму цветка. Аромат мягкий и тёплый, с карамельными нотками, что делает её ещё привлекательнее.

Эффектное впечатление производит и шраб Bouquet Parfait. Высокие кусты с кистями молочно-белых цветов напоминают готовые букеты, которые кажутся собранными прямо на ветке. Розовый оттенок проявляется сильнее в прохладную погоду, а выраженный мускусный аромат долго сохраняется в срезке. Роза известна хорошей морозостойкостью, хотя после сильного дождя может потерять декоративность.

Схожую устойчивость демонстрирует и сорт Wollerton Old Hall. Его мягкие кремово-желтые цветки распускаются постепенно, светлея к концу цветения. Куст мощный, высокий, с широкими побегами, а в аромате чувствуется сочетание розовых и миртовых оттенков. Цветки очень пышные, но дождливая погода может повлиять на их форму.

Розы, выделяющиеся окраской и формой лепестков

Те, кто ценит постоянно меняющийся оттенок лепестков, часто выбирают сорт Easy Does It. Он цветёт непрерывно, а гамма постепенно переходит от алой к персиковой и затем к розовой. Этот сорт отличается выносливостью и считается одним из наиболее неприхотливых флорибунд: ему не страшны ни дожди, ни болезнь.

Интересна и плетистая роза Elfe. Белые цветки со слегка зеленоватым отливом особенно эффектно смотрятся рядом с насыщённой зеленью листвы. Побеги могут достигать трёх метров, благодаря чему сорт легко использовать для вертикального озеленения. Роза цветёт всё лето, но часть бутонов может не раскрыться во время затяжных дождей.

Плетистая Jasmina привлекает обилием небольших розово-фиолетовых цветков, которыми покрывается весь куст. У неё сильные длинные побеги, идеально подходящие для арок и опор, а нежный аромат имеет интересную яблочную ноту. Сорт стабильно противостоит болезням, хотя в непогоде может терять часть бутонов.

Яркие сорта, которые становятся центром композиции

Pullman Orient Express узнают сразу благодаря эффектному переходу от золотистого центра к малиновым краям лепестков. Цветение длительное, а сам куст отличается опрятной формой. Однако дождливая погода может негативно сказаться на декоративности цветков.

Tickled Pink — флорибунда с компактным, устойчивым кустом. Цветение проходит волнами до самых холодов. Особенно выразительно выглядят бутоны, на лепестках которых постепенно проявляются оранжевые прожилки. Сорт устойчив к болезням и дождям и подходит для небольших садов.

Hommage a Barbara — чайно-гибридная роза глубокого темно-красного цвета с насыщенным черным отливом. Она хорошо переносит жару, устойчиво цветёт и редко страдает от заболеваний. Повторное цветение делает её особенно привлекательной для тех, кто любит яркие акценты в саду.

Black Magic создавалась как срезочная роза, но её необычная окраска сделала сорт популярным и в частных садах. Цветы тёмно-красные, почти черные, особенно выразительно выглядят бутоны. Роза устойчива и сохраняет форму даже после дождя.

Нежные оттенки и роскошные формы: выбор для романтического сада

Caramel Antike отличается пышными, многолепестковыми цветками абрикосовой гаммы, в которых может быть до 120 лепестков. Благодаря мягкому аромату и плотной структуре её часто используют в букетах. Сорт среднеустойчив, но в благоприятных условиях выглядит исключительно нарядно.

Бордовая Manstead Wood выделяется бархатистыми оттенками и широким кустом с ярко-зеленой листвой. Интересно, что молодые листья имеют красно-бронзовый цвет. Аромат сильный, фруктовый, с нотами черники и терна, что делает сорт одним из самых узнаваемых.

Apricot Sky — плетистая роза тёплой абрикосовой гаммы. Цветки крупные, а листья имеют матовый оттенок, благодаря чему куст выглядит особенно благородно. Сорт устойчив к большинству болезней, но плохо переносит холодные зимы.

Constance славится нежной розовой окраской, которая меняется в зависимости от освещения и погоды. Роза устойчива к дождям, но может капризничать в холодном климате. Аромат у неё сильный, насыщенный, с выраженными фруктовыми нотами.

Сравнение: флорибунда, шраб и плетистые розы

Флорибунды подойдут тем, кто ищет стабильное цветение и компактные размеры. Шрабы хороши для крупных садов и эффектных групповых посадок. Плетистые сорта нужны для арок, беседок, вертикального озеленения. Каждый вид имеет собственные преимущества, поэтому выбор зависит от задачи: создать акцент, украсить пространство или обеспечить длительное цветение.

Советы по выбору роз

  1. Определите цель: нужен акцентный куст, плетистая арка или компактная клумба.

  2. Учитывайте климат: теплолюбивые сорта лучше высаживать в защищённых местах.

  3. Обращайте внимание на аромат и форму цветка — они сильно влияют на впечатление от посадки.

  4. Проверяйте устойчивость сорта к болезням, особенно к мучнистой росе и чёрной пятнистости.

Популярные вопросы о розах

Какие розы лучше выбрать новичку?
Самыми простыми считаются устойчивые флорибунды, такие как Pastella или Tickled Pink.

Что лучше для арок — плетистые или шрабы?
Для вертикального озеленения предпочтительнее плетистые розы, например Jasmina или Elfe.

Сколько стоят розы редких сортов?
Цена зависит от питомника и возраста саженца, но обычно выше средней из-за сложного выращивания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы растения садоводство
