Мороз против лозы: схемы, которые помогут винограду пережить зиму и гарантируют богатый урожай

Рекомендуется обрезать кусты после первых морозов — владелец Виктор Климанов

Осенняя прохлада — сигнал для виноградарей: пора готовить лозу к зиме. Даже самые крепкие сорта без защиты рискуют погибнуть от мороза, ведь глазки выдерживают не ниже -18 °C, а старые побеги — до -20 °C. Чтобы виноград встретил весну живым и здоровым, важно знать, когда и как правильно укрывать кусты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ветвь винограда осенью

Когда начинать укрытие винограда

Оптимальное время для укрытия — когда температура опускается ниже -5 °C. В северных регионах это происходит в октябре, в средней полосе — в ноябре. Главное — не спешить.

"Торопиться укрывать не стоит: после первых небольших заморозков часто возвращается тепло. Этот период важен для закалки растения", — объясняет владелец Кинельского питомника винограда Виктор Климанов.

Если укрыть лозу слишком рано, под пленкой образуется конденсат, что вызывает выпревание и гибель растения. Но и задержка опасна — промерзшая почва не даст лозе впитать влагу и питательные вещества. Поэтому виноградарь должен следить за устойчивостью погоды и ориентироваться не только на календарь, но и на состояние почвы.

В регионах с оттепелями стоит укрывать лозу, когда земля подмерзла, но еще не успела промерзнуть глубоко. Это предотвратит выпревание и защитит от грызунов — достаточно убрать листья и опавшие ягоды, а рядом разместить губку, смоченную дегтем или мазью Вишневского: запах отпугнет мышей.

Подготовка винограда к зиме

Виноград должен уйти в зиму вызревшим и закалённым. Поливы и подкормку прекращают еще в августе, чтобы лоза успела окрепнуть. Закаливание начинается при +10…0 °C и длится около двух недель. В это время куст можно прикрывать пленкой или спанбондом, если есть риск ранних заморозков.

После закалки приступают к обрезке. Без неё куст тратит силы на тонкие побеги, плохо зимует и теряет урожай. В средней полосе рекомендуется бесштамбовая формировка — побеги растут ближе к земле, что облегчает укрытие.

"Как только лоза вызрела и пришли первые морозы, листья легко отходят, и можно формировать куст. Главное правило оставлять четыре крепких лозы, остальные вырезать", — делится опытом Виктор Климанов.

Срезанные ветви и листья нужно сжечь или удалить с участка — в них зимуют вредители. После обрезки лозу снимают со шпалеры, связывают и пришпиливают к земле до наступления устойчивых холодов.

"Не ждите, когда ударит мороз: сухая древесина ломкая, и побеги могут треснуть при пригибании", — предупреждает Климанов.

Обработка и подготовка почвы

Перед укрытием виноград обрабатывают для профилактики болезней:

от грибков — 2-3% раствором медного купороса;

для повышения морозостойкости — раствором глицерина (50%).

Почву вокруг куста перекапывают, не разбивая комки, и мульчируют перегноем, опилками или торфом. Слой мульчи в 20 см повышает температуру в зоне корней примерно на 4 °C. При сухой осени полезен влагозарядковый полив — около 10 вёдер воды на куст. Об этом сообщает РБК.

Чем укрыть виноград на зиму

Надёжное укрытие — гарантия успешной зимовки. Высота снежного слоя должна быть не менее 30 см, а на Севере — до 60 см. Если снега мало, его нужно подгребать к кустам. Ниже — самые популярные способы укрытия.

Земля и пленка

Самый традиционный метод: лозу засыпают землей и сверху накрывают пленкой. Толщина слоя зависит от климата — 1 см грунта защищает от 1 °C мороза. Минус способа — риск выпревания, особенно при оттепелях.

Солома, сено и пленка

Органическая прослойка защищает лозу от сырости. Пришпиленную лозу укрывают слоем соломы, сена или опилок, сверху — пленкой. Материал дышит, удерживает тепло и не дает лозе запреть.

В регионах с оттепелями сухая органика — лучший вариант. Она сохраняет закалку растения.

Геотекстиль

Практичное решение — укрытие винограда геотекстилем плотностью 300-350 г/м².

"Материал прочный, дышит, не гниет и служит десятилетиями. Его достаточно закрепить кирпичами по краям, и виноград прекрасно зимует", — рассказывает Виктор Климанов.

Геотекстиль легко устанавливается на дуги, не требует ежегодных затрат и защищает лозу даже при колебаниях температур.

Спанбонд и пленка

Агроволокно или спанбонд — лёгкие, но эффективные материалы.

"После обработки лозу укладываем на доску, покрываем лапником и спанбондом в два слоя. При сильных морозах добавляем слой соломы, а сверху — снег.", — специалист виноградной фермы Олеся Иванова.

Вариант подходит для северо-западных регионов с влажным климатом.

Короба и траншеи

Для виноградников в траншеях удобно использовать деревянные или кирпичные короба, которые сверху закрываются досками и рубероидом. Такой способ защищает от ветра и влаги.

Рубероид и органика

Лозу пришпиливают, сверху укладывают рубероид и засыпают толстым слоем торфа или опилок. Поверх ещё один слой рубероида. Получается тёплое, водонепроницаемое укрытие.

Пленка, органика и земля

Этот вариант объединяет преимущества всех предыдущих: под дугами укладывают пленку с отверстиями для вентиляции, сверху — слой соломы и земли. Такое укрытие эффективно при оттепелях и защите от талых вод.

Плюсы и минусы популярных способов укрытия

Плюсы:

Земляное укрытие — дешево и просто.

Геотекстиль и спанбонд — долговечные, "дышащие" материалы.

Солома и опилки — экологичны и сохраняют тепло.

Минусы:

Земля провоцирует выпревание при оттепелях.

Органика может привлекать мышей.

Пленка разрушается от ультрафиолета и требует замены.

Популярные вопросы о зимовке винограда

Нужно ли укрывать морозостойкие сорта?

Да. Даже устойчивые к холоду сорта страдают от оттепелей и ветров. Без укрытия снижается урожай и повышается риск вымерзания.

Как укрывать молодые кусты?

В первые 2-3 года виноград особенно уязвим. Корни мульчируют слоем торфа, перегноя или опилок не менее 10 см, чтобы избежать промерзания.

Как проверить, пережил ли куст зиму?

Весной лозу освобождают от укрытия. Если из срезов выделяется сок, растение живо. При отсутствии "плача" лоза, скорее всего, погибла.

Зимнее укрытие винограда — это не просто агротехнический приём, а важный этап, от которого зависит жизнь и урожай растения. Грамотно выбранный момент, правильная подготовка и надёжные материалы позволяют лозе не только выжить, но и быстро восстановиться весной. Чем внимательнее виноградарь отнесётся к деталям — температуре, влажности, состоянию почвы, — тем увереннее его кусты переживут холодный сезон и встретят тёплые дни здоровыми и готовыми к плодоношению.