Дачники охотятся за этими сортами: 3 сорта сладких томатов дают такой урожай, что ведёр не хватает

Томаты “Диво”, “Вишенка” и “Чудо света” имеют сладкий вкус
Среди множества сортов томатов есть те, которые поражают сладостью и ароматом, больше напоминая спелые фрукты, чем привычные овощи. Опытные дачники называют их "чистым сахаром" и советуют сажать уже весной, чтобы собрать по-настоящему бомбический урожай. Об этом сообщает блог "Томатовед".

Сладкие томаты крупным планом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Сладкие томаты крупным планом

Сладкие гиганты для летних грядок

Сорт "Диво-дивное" по праву считается одним из самых вкусных среди крупноплодных томатов. Его выращивают как в теплицах, так и под открытым небом. Кусты достигают высоты до 2,5 метра, требуя подвязки и формирования, но усилия окупаются с лихвой. Плоды желтовато-розовые, мясистые, с плотной, сочной мякотью и выраженным сладким вкусом. Один помидор может весить до полкилограмма, а урожайность — около 10 килограммов с квадратного метра.

"Этот сорт особенно ценят за богатый вкус и насыщенные фруктовые ноты", — отмечается в блоге.

"Диво-дивное" часто выращивают не только для салатов, но и для соусов или томатных паст: при термообработке вкус становится ещё глубже, с оттенком дыни и абрикоса. Для лучшего результата агрономы советуют использовать плодородную почву с высоким содержанием гумуса и регулярный полив без переувлажнения.

Миниатюрная сладость — Вишенка черная

Если крупные плоды кажутся избыточными, внимание стоит обратить на сорт "Вишенка черная" - настоящую находку для любителей черри-помидоров. Небольшие шарики весом около 20 граммов отличаются насыщенным вкусом и карамельной сладостью. Их буро-фиолетовый цвет выглядит эффектно в консервации и украшает блюда, придавая им оригинальный оттенок.

Этот сорт прекрасно чувствует себя на солнечных участках и не боится лёгких похолоданий. Урожайность у него стабильная — до 3,5 килограммов с квадратного метра. Благодаря плотной кожице "вишенки" не растрескиваются, поэтому подходят для транспортировки и хранения.

Восьмое чудо света — аромат лета на тарелке

Сорт с поэтичным названием "Восьмое чудо света" привлекает внимание своим необычным цветом и вкусом. Плоды желто-зелёные, массой до 300 граммов, с нежной, почти кремовой мякотью и изумрудным отливом. По вкусу они напоминают смесь киви и персика — сладкие, сочные, с лёгкой кислинкой.

С квадратного метра посадок можно собрать до 10 килограммов урожая, и здесь особенно важен правильный выбор сортов томатов для высокой отдачи, таких как томаты, которые кормят весь сезон. Эти помидоры универсальны: отлично подходят для салатов, бутербродов, запеканок. При нарезке сохраняют форму, не пускают лишний сок и украшают любое блюдо.

Сравнение сортов сладких томатов

Если сравнивать три описанных сорта, можно выделить их основные преимущества и различия.

  • "Диво-дивное": крупноплодный и мясистый сорт, подходящий для тех, кто ценит насыщенный вкус и большую урожайность.
  • "Вишенка черная": идеальный выбор для миниатюрных сладких плодов, пригодных для консервации и свежих закусок.
  • "Восьмое чудо света": среднеплодный, но необычный по цвету и вкусу сорт, добавляющий изюминку летнему столу.

Все три вида отличаются яркой сладостью и выраженными фруктовыми нотами, что делает их одними из лучших десертных томатов.

Плюсы и минусы сортов

Сладкие томаты — настоящий тренд среди дачников, но и у них есть свои особенности.

Преимущества

  • Богатый вкус и приятный аромат.
  • Высокое содержание сахаров и каротина.
  • Отличная урожайность при правильном уходе.
  • Универсальность использования — от салатов до консервирования.

Недостатки

  • Требовательность к питательности почвы и освещению.
  • При избыточной влаге возможны трещины на плодах.
  • В теплицах требуют регулярной формировки кустов.

Советы по выращиванию

Чтобы добиться насыщенного вкуса и щедрого урожая, важно соблюдать несколько ключевых правил.

  • Выбор семян: покупайте их у проверенных производителей, уделяя внимание сроку годности и региональной адаптации.
  • Почва: оптимальный вариант — смесь чернозёма, торфа и перегноя. Для повышения сладости добавляют золу и немного песка.
  • Полив: умеренный, без переувлажнения. Лучше поливать реже, но обильно, чтобы корни уходили глубже.
  • Подкормки: используйте органику — настой коровяка, птичьего помёта или комплексные удобрения с калием и фосфором.
  • Освещение: томаты любят солнце: при дефиците света сахаристость падает, а вкус становится пресным.

Популярные вопросы о сладких сортах томатов

Какие томаты считаются самыми сладкими

Наиболее сладкими считаются "Диво-дивное", "Вишенка черная" и "Восьмое чудо света" — они содержат повышенное количество натуральных сахаров.

Можно ли выращивать эти сорта в теплице

Да, все три сорта отлично растут в защищённом грунте, при этом "Диво-дивное" показывает максимальную урожайность именно в теплице.

Как повысить сладость помидоров

Главные факторы — солнце, сбалансированный полив и минимизация азотных удобрений на стадии плодоношения. Избыток азота делает вкус водянистым.

