Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Цветы из лета — зимой на подоконнике: секрет зимовки бальзаминов, способный удивить даже новичков

Бальзамины рекомендуется переносить в дом до заморозков — издатель Кэти Дженц
Садоводство

Эти яркие и неприхотливые растения, известные под названием недотрога или бальзамин, чаще всего радуют садоводов летом. Однако мало кто знает, что их можно легко сохранить и на зиму, не тратя деньги на новые растения весной.

Бальзамин
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Бальзамин

Почему стоит зимовать бальзамин

Бальзамин — растение удивительно универсальное. Оно одинаково хорошо чувствует себя на клумбе, в подвесной корзине или в кашпо на балконе. Осенью большинство садоводов без сожаления выбрасывают увядшие кустики, считая их однолетниками. Но если дать им второй шанс, можно круглый год любоваться зеленью и цветением, а заодно внести вклад в более устойчивое садоводство.

Сохранить недотрогу на зиму проще, чем кажется. Достаточно выбрать один из двух способов — укоренить черенки или занести взрослое растение в дом. В обоих случаях оно продолжит расти и даже сможет зацвести под лампой, особенно если правильно выбрать фитолампы для домашних растений.

"Зимовать недотрогам в качестве комнатных растений довольно легко. Важно подготовить их к заморозкам и обеспечить достаточно света — говорит редактор и издатель журнала Washington Gardener Magazine Кэти Дженц.

Когда нужно заносить недотрогу в дом

Главное правило — не дожидаться первых заморозков. Как только ночная температура стабильно опускается ниже +16 °C, пора переносить растения. Недотроги плохо переносят холод: при +10 °C их ткани уже начинают повреждаться, а мороз способен погубить куст целиком.

Опытные садоводы советуют следить за прогнозом погоды. Осенние ночи часто бывают обманчиво тёплыми, но внезапные заморозки могут настигнуть за пару дней. Важно успеть перенести растения в дом до наступления холода.

"Главное — действовать на опережение. Если вовремя занести растения, они без проблем переживут зиму", — отмечает Дженц.

Переселение взрослого растения

Самый очевидный вариант — аккуратно выкопать бальзамин из клумбы и пересадить его в горшок. Корни стоит очистить от земли, обрезать повреждённые участки и посадить в лёгкий, воздухопроницаемый субстрат. Подойдёт смесь торфа, перлита и садовой земли.

Первые недели растение может выглядеть ослабленным, пока адаптируется к новым условиям. Ему потребуется тёплое место с хорошим освещением — подоконник или полка рядом с окном.

Поливать бальзамин зимой нужно умеренно: избыток влаги в прохладных помещениях вызывает загнивание корней. Если воздух в доме сухой, стоит иногда опрыскивать листья или поставить рядом увлажнитель. Об этом сообщает журнал Homes & Gardens.

Черенкование

Более надёжный и практичный способ — укоренить черенки. Для этого осенью срежьте несколько здоровых побегов длиной 8-10 см. Нижние листья удалите, а стебель поставьте в стакан с водой. Через неделю появятся корешки — и черенок можно пересаживать в землю.

Такой подход позволяет сохранить любимые сорта, а весной легко размножить их. К тому же компактные молодые растения проще разместить на подоконнике, чем взрослые кусты.

"Черенки бальзаминов укореняются удивительно быстро. Если их поставить на подоконник с рассеянным светом, они не только приживутся, но и могут зацвести ещё до весны", — отмечает Дженц.

Уход за зимующими бальзаминами

Зимой растения переходят в фазу покоя. Они растут медленнее, требуют меньше влаги и удобрений. Подкармливать их стоит не чаще одного раза в месяц слабым раствором комплексного удобрения для декоративно-лиственных культур.

Температура воздуха должна быть стабильной — от +18 до +22 °C. При более низких показателях бальзамин замедляет рост и теряет листья. Освещение играет решающую роль: если естественного света мало, можно использовать фитолампу, как советуют эксперты по уходу за зимними цветами, включая амариллис, который цветёт даже в холодный сезон.

Два способа зимовки

Оба метода имеют свои преимущества и подойдут в зависимости от целей садовода.

Сохранение взрослого растения:

  • быстро и без черенкования;
  • куст зацветёт раньше весной;
  • требует больше места.

Черенкование:

  • позволяет получить несколько новых экземпляров;
  • экономит пространство;
  • риск гибели минимален.

Если у вас мало подоконников, лучше выбрать черенки. Если же хочется сохранить крупное растение, пересадка в горшок станет идеальным решением.

Плюсы и минусы зимовки в помещении

Преимущества:

  • экономия — не нужно покупать новые растения;
  • возможность любоваться цветением круглый год;
  • экологичный способ выращивания без отходов.

Недостатки:

  • необходимость освещения;
  • риск переувлажнения;
  • больше внимания к температуре и влажности.

Несмотря на некоторые сложности, зимовка бальзаминов — процесс увлекательный и благодарный. Весной такие растения быстрее трогаются в рост и дольше цветут.

Советы по уходу за бальзамином зимой

  1. Размещайте горшки на южных или восточных окнах, где больше света.
  2. Не ставьте рядом с батареями — сухой воздух вреден для листьев.
  3. Используйте лёгкий грунт с дренажом.
  4. Проверяйте растения на наличие вредителей каждые две недели.
  5. Весной проведите пересадку в свежую почву, если корни оплели весь ком земли.

Бальзамин отлично подходит для городских квартир и офисов: он не требует сложного ухода и радует яркими красками даже зимой.

Популярные вопросы о зимовке бальзаминов

1. Можно ли выращивать бальзамин как многолетник?

Да, в тёплом климате растение живёт несколько лет, а в холодных зонах его можно успешно зимовать в помещении.

2. Как часто поливать зимой?

Один раз в неделю, когда подсыхает верхний слой почвы. Главное — не переувлажнять.

3. Нужно ли подкармливать зимой?

Минимально. Достаточно лёгкого удобрения раз в месяц.

4. Когда выносить обратно на улицу?

После того как температура ночью стабильно держится выше +15 °C.

5. Почему опадают листья?

Чаще всего из-за сухого воздуха или резких перепадов температуры.

Выращивание бальзаминов зимой — не просто способ сохранить растения, а возможность продлить их жизнь и добавить ярких красок в интерьер в холодный сезон. Немного внимания, правильное освещение и умеренный полив — вот три составляющие успеха. Независимо от того, выберете ли вы пересадку взрослого куста или укоренение черенков, весной ваши растения отблагодарят вас обильным цветением и свежей листвой. Зимовка превращает уход за цветами в осознанное садоводство, где каждый зелёный побег напоминает: даже зимой жизнь продолжается.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад зима дача цветы растения садоводство комнатные цветы
Новости Все >
Крепость Чешме представляет музей морских событий XVIII века
Бордовый маникюр стал ведущим трендом зимнего сезона — Jenny
Рост давления объяснялся нарушением регуляции сосудов
Триптофан обнаружили в образцах Бенну учёными — астрохимик Хосе Апонте
Европа сокращает импорт газа из РФ, но зависимость от удобрений сохраняется
Донорскую почку с вирусом бешенства идентифицировали — врачи CDC
Снегопад ухудшил работу дальнего света
Отопительный воздух усиливает сухость кожи в зимний период — Vogue
Розмарин помогает защитить землянику и клубнику от вредителей — Actualno
Главный новогодний салат россиян подорожал — Росстат
Сейчас читают
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Наука и техника
Семь вспышек класса М на Солнце 9 декабря — Институт прикладной геофизики
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Семь вспышек за сутки: Солнце устроило энергетический штурм, а Земля — под ударом
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Головной убор, который вытеснил бини: новый зимний тренд подчёркивает лицо лучше макияжа
Последние материалы
Цены на новостройки в России выросли до рекорда по данным Банка России
Глубокое дыхание в растяжке уменьшает мышечный спазм
Настя Ивлеева призналась, что не скучает по прошлому
Молекулу против амилоида создали учёные из яда marimbondo — Университет Бразилиа
Рулеты из лаваша остаются популярным вариантом закуски
Крепость Чешме представляет музей морских событий XVIII века
Бальзамины рекомендуется переносить в дом до заморозков — издатель Кэти Дженц
Бордовый маникюр стал ведущим трендом зимнего сезона — Jenny
Рост давления объяснялся нарушением регуляции сосудов
Триптофан обнаружили в образцах Бенну учёными — астрохимик Хосе Апонте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.