Цветы из лета — зимой на подоконнике: секрет зимовки бальзаминов, способный удивить даже новичков

Эти яркие и неприхотливые растения, известные под названием недотрога или бальзамин, чаще всего радуют садоводов летом. Однако мало кто знает, что их можно легко сохранить и на зиму, не тратя деньги на новые растения весной.
Бальзамин — растение удивительно универсальное. Оно одинаково хорошо чувствует себя на клумбе, в подвесной корзине или в кашпо на балконе. Осенью большинство садоводов без сожаления выбрасывают увядшие кустики, считая их однолетниками. Но если дать им второй шанс, можно круглый год любоваться зеленью и цветением, а заодно внести вклад в более устойчивое садоводство.
Сохранить недотрогу на зиму проще, чем кажется. Достаточно выбрать один из двух способов — укоренить черенки или занести взрослое растение в дом. В обоих случаях оно продолжит расти и даже сможет зацвести под лампой, особенно если правильно выбрать фитолампы для домашних растений.
"Зимовать недотрогам в качестве комнатных растений довольно легко. Важно подготовить их к заморозкам и обеспечить достаточно света — говорит редактор и издатель журнала Washington Gardener Magazine Кэти Дженц.
Главное правило — не дожидаться первых заморозков. Как только ночная температура стабильно опускается ниже +16 °C, пора переносить растения. Недотроги плохо переносят холод: при +10 °C их ткани уже начинают повреждаться, а мороз способен погубить куст целиком.
Опытные садоводы советуют следить за прогнозом погоды. Осенние ночи часто бывают обманчиво тёплыми, но внезапные заморозки могут настигнуть за пару дней. Важно успеть перенести растения в дом до наступления холода.
"Главное — действовать на опережение. Если вовремя занести растения, они без проблем переживут зиму", — отмечает Дженц.
Самый очевидный вариант — аккуратно выкопать бальзамин из клумбы и пересадить его в горшок. Корни стоит очистить от земли, обрезать повреждённые участки и посадить в лёгкий, воздухопроницаемый субстрат. Подойдёт смесь торфа, перлита и садовой земли.
Первые недели растение может выглядеть ослабленным, пока адаптируется к новым условиям. Ему потребуется тёплое место с хорошим освещением — подоконник или полка рядом с окном.
Поливать бальзамин зимой нужно умеренно: избыток влаги в прохладных помещениях вызывает загнивание корней. Если воздух в доме сухой, стоит иногда опрыскивать листья или поставить рядом увлажнитель. Об этом сообщает журнал Homes & Gardens.
Более надёжный и практичный способ — укоренить черенки. Для этого осенью срежьте несколько здоровых побегов длиной 8-10 см. Нижние листья удалите, а стебель поставьте в стакан с водой. Через неделю появятся корешки — и черенок можно пересаживать в землю.
Такой подход позволяет сохранить любимые сорта, а весной легко размножить их. К тому же компактные молодые растения проще разместить на подоконнике, чем взрослые кусты.
"Черенки бальзаминов укореняются удивительно быстро. Если их поставить на подоконник с рассеянным светом, они не только приживутся, но и могут зацвести ещё до весны", — отмечает Дженц.
Зимой растения переходят в фазу покоя. Они растут медленнее, требуют меньше влаги и удобрений. Подкармливать их стоит не чаще одного раза в месяц слабым раствором комплексного удобрения для декоративно-лиственных культур.
Температура воздуха должна быть стабильной — от +18 до +22 °C. При более низких показателях бальзамин замедляет рост и теряет листья. Освещение играет решающую роль: если естественного света мало, можно использовать фитолампу, как советуют эксперты по уходу за зимними цветами, включая амариллис, который цветёт даже в холодный сезон.
Оба метода имеют свои преимущества и подойдут в зависимости от целей садовода.
Сохранение взрослого растения:
Черенкование:
Если у вас мало подоконников, лучше выбрать черенки. Если же хочется сохранить крупное растение, пересадка в горшок станет идеальным решением.
Преимущества:
Недостатки:
Несмотря на некоторые сложности, зимовка бальзаминов — процесс увлекательный и благодарный. Весной такие растения быстрее трогаются в рост и дольше цветут.
Бальзамин отлично подходит для городских квартир и офисов: он не требует сложного ухода и радует яркими красками даже зимой.
Да, в тёплом климате растение живёт несколько лет, а в холодных зонах его можно успешно зимовать в помещении.
Один раз в неделю, когда подсыхает верхний слой почвы. Главное — не переувлажнять.
Минимально. Достаточно лёгкого удобрения раз в месяц.
После того как температура ночью стабильно держится выше +15 °C.
Чаще всего из-за сухого воздуха или резких перепадов температуры.
Выращивание бальзаминов зимой — не просто способ сохранить растения, а возможность продлить их жизнь и добавить ярких красок в интерьер в холодный сезон. Немного внимания, правильное освещение и умеренный полив — вот три составляющие успеха. Независимо от того, выберете ли вы пересадку взрослого куста или укоренение черенков, весной ваши растения отблагодарят вас обильным цветением и свежей листвой. Зимовка превращает уход за цветами в осознанное садоводство, где каждый зелёный побег напоминает: даже зимой жизнь продолжается.
Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.