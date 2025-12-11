Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта

Роза Шахерезада отличается крупными розеточными бутонами
Садоводство

Среди множества сортов роз один уже успел стать настоящей легендой среди садоводов. Его аромат сравнивают с духами, а цветение — с восточной сказкой. Этот сорт называется "Шахерезада", и дачники уверены: посадив его однажды, вы больше не захотите экспериментировать с другими. Об этом пишет дзен канал "Дачные будни".

Цветущий куст роз
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Цветущий куст роз

Восточная красавица на клумбе

Роза "Шахерезада" — это не просто декоративное растение, а настоящий шедевр селекции. Её бутоны собраны в крупные розетки, лепестки располагаются слоями, создавая эффект бархатного водоворота. Цвет насыщенно-малиновый, переливается на солнце, а в тени кажется более глубоким, с винным оттенком.

Такой куст выглядит роскошно даже в одиночной посадке. В период цветения он напоминает яркое цветочное облако и способен преобразить любой участок — от миниатюрной клумбы до просторного сада.

Аромат, который невозможно забыть

Главная особенность сорта — необычный запах. Он густой, сладкий, с тонкими нотами ириса и пряных трав. Даже один куст наполняет ароматом весь сад, особенно в вечерние часы. Многие цветоводы признаются, что этот аромат — одна из причин, почему "Шахерезада" вытеснила другие сорта с их участков.

Запах устойчив и не теряется после срезки, поэтому эти розы часто используют в букетах. Они долго сохраняют свежесть и становятся эффектным подарком для любого случая.

Простота в уходе и стойкость к погоде

Несмотря на роскошный вид, "Шахерезада" не требует сложного ухода. Она хорошо переносит перепады температур и устойчива к большинству заболеваний, включая мучнистую росу и черную пятнистость. Это делает её отличным выбором для начинающих садоводов.

Для обильного цветения достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • высаживать кусты на солнечных участках с хорошей циркуляцией воздуха;
  • регулярно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями;
  • обрезать отцветшие бутоны для стимуляции новых побегов;
  • укрывать корневую зону на зиму — советы по подготовке роз даёт материал о зимнем уходе за кустами.

Плюсы и минусы сорта

Преимущества

  • Роскошный внешний вид и густое цветение.
  • Насыщенный аромат, напоминающий духи.
  • Устойчивость к болезням и погодным условиям.
  • Универсальность — подходит и для сада, и для срезки.

Недостатки

  • Требует солнечного места и рыхлой почвы.
  • При избыточной влажности возможна потеря декоративности листьев.

Советы по уходу

  • Выбор места: лучше всего растёт на открытых, солнечных участках, защищённых от сквозняков.
  • Полив: раз в неделю, но обильно — вода должна доходить до корней.
  • Подкормка: весной — азотные удобрения, летом — фосфорно-калийные.
  • Обрезка: проводится ранней весной до начала активного роста.
  • Зимовка: в холодных регионах кусты окучивают и укрывают лапником или агроволокном — это важно, как и при уходе за штамбовыми розами зимой.

Популярные вопросы

Можно ли выращивать её в контейнере

Да, при достаточном объёме горшка и регулярных подкормках роза прекрасно растёт на балконе или террасе.

Как долго она цветёт

С июня по сентябрь, при правильном уходе — с несколькими волнами цветения.

Совместима ли с другими растениями

Хорошо сочетается с лавандой, шалфеем, вербеной и геранью, которые подчёркивают её аромат и оттенки.

Нужно ли укрытие на зиму

Да, в северных регионах укрытие необходимо, чтобы защитить куст от морозов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы советы огород растения садоводство
Новости Все >
Сан-Жозе сохранил азорское наследие и исторический центр — C.B.RADAR
Ледяная трава укрепила декоративность садовых композиций
Впитывание жира в пластиковые рули описало издание Jalopnik
Старый жир на плитке удаляют, оставляя раствор на 5–10 минут — Thespruce
Подарок Лепса бывшей жене привёл к ссоре с Авророй Кибой
Россияне увеличили объём наличных — Центробанк
Лягушки переносят яд гигантских шершней — исследование Университета Кобе
Резкий нагрев замёрзшего стекла вызывает стрессовые трещины — Actualno
Новогоднее украшение коридора с натяжными стержнями упрощает декор дома — Yahoo
Сокращение перелёта к Марсу с новой тягой оценили — El Cronista
Сейчас читают
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Авто
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Популярное
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной набирает обороты, а новые заявления Данко привлекают ещё больше внимания к деталям дела.

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA Вероника Эйнуллаева Самый старый моллюск найден у берегов Исландии Александр Рощин
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Банкротства предприятий в Финляндии бьют рекорды
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Запад нашёл ахиллесову пяту России: Калининград может стать разменной монетой
Последние материалы
Гороскоп 11 декабря подчёркивает важность ясных целей
Подарок Лепса бывшей жене привёл к ссоре с Авророй Кибой
Россияне увеличили объём наличных — Центробанк
Горошек ввели в трикотажные образы сезона — Marie Claire
Лягушки переносят яд гигантских шершней — исследование Университета Кобе
Резкий нагрев замёрзшего стекла вызывает стрессовые трещины — Actualno
Белый соус беур блан для рыбы готовится в классической французской технике
Новогоднее украшение коридора с натяжными стержнями упрощает декор дома — Yahoo
Упражнение Рей-хо укрепляет ноги пожилых людей, по данным Университета Тохоку
Сокращение перелёта к Марсу с новой тягой оценили — El Cronista
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.