Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Одна ошибка зимой — и весной без цветов: растения, которые категорически нельзя обрезать в декабре

Запрещается обрезать ветки сирени в декабре — эксперт по растениям Марина Прокатен
Садоводство

Трудно представить, насколько сильно время обрезки влияет на здоровье сада, однако именно зимой многие садоводы допускают ошибки, которые могут стоить растениям будущего цветения или даже жизни. Декабрь кажется спокойным месяцем, когда работы меньше, но обрезка в этот период способна нанести больше вреда, чем пользы. Чтобы избежать непоправимых последствий, важно знать, какие деревья и кустарники категорически нельзя трогать в середине зимы.

Сирень
Фото: creativecommons.org by Kor!An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирень

Почему зимняя обрезка может быть опасна

Большинство садоводов слышали, что некоторые растения переносят осеннюю или зимнюю обрезку, но это правило далеко не универсально. У ряда кустарников и деревьев цветочные почки формируются заранее, и вмешательство в декабре может полностью лишить их способности цвести весной. Кроме того, холод и повышенная влажность создают условия для проникновения инфекций через свежие срезы. Дополнительную угрозу создают зимние заморозки опасны для сада, особенно если обрезка была проведена в неблагоприятные дни.

В зимние месяцы ткани растений плотнее, соки циркулируют медленнее, а раны заживают хуже. Поэтому специалисты подчёркивают, что выбор времени обрезки важен не меньше техники работы с секатором. Даже небольшая ошибка может привести к выпадению ветвей, подмерзанию молодых побегов или появлению болезней, которые незаметны сразу, но проявятся весной.

"Основные требования к уходу за азалией — прохладная температура и кислая почва", — говорит эксперт по растениям Plantum Марина Прокатен.

Некоторые виды лучше всего переживают вмешательство только во время активного роста, а другие переносят удаление старых ветвей лишь после периода цветения. Поэтому важно заранее изучить особенности конкретных растений, чтобы подобрать правильный подход. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Какие растения нельзя обрезать в декабре

Каждое из семи растений, о которых идёт речь в этом списке, имеет свои особенности развития и цветения. В декабре они особенно уязвимы, и неосторожная обрезка может нанести значительный ущерб.

Сирень формирует бутоны на побегах прошлого сезона, поэтому обрезка даже поздней осенью практически гарантированно лишает её будущего цветения. Сирень радует ароматом и яркими кистями весной, но только при условии, что куст не был тронут зимой. Удалять можно лишь отцветшие соцветия, и делать это лучше сразу после завершения цветения.

Форзиция, известная своими жёлтыми цветами, относится к растениям, которые нельзя тревожить зимой: цветочные почки закладываются заранее. Поэтому обрезку проводят после цветения. Если вмешаться зимой, велика вероятность остаться без ярких жёлтых вспышек ранней весной.

Самшит — универсальный кустарник, особенно популярный в ландшафтном оформлении. Однако обрезка зимой вызывает стресс, делает листья уязвимыми к морозам и часто приводит к пожелтению. Работы с самшитом рекомендуют перенести на тёплое время года.

Другие растения, которые важно оставить без обрезки

Чубушник цветёт на прошлогодних ветвях. Если обрезать его зимой, растение потеряет значительную часть цветочных почек. В крайнем случае омолаживающую обрезку проводят зимой, но она почти всегда сопровождается потерей цветения.

Тополь — одно из деревьев, склонных к активному сокотечению. Обрезка в декабре вызывает сильное выделение сока и ослабляет дерево. Лучшее время — конец весны или начало лета, когда растение активно растёт и быстрее залечивает раны.

Персиковые деревья особенно уязвимы перед грибковыми болезнями. Зимняя обрезка увеличивает риск заражения болезнью "серебряный лист". Поэтому вмешательство проводят весной или летом, когда растение находится в фазе роста и лучше восстанавливается.

Сливовые деревья также нельзя трогать зимой: свежие срезы становятся точками проникновения бактериального рака. Это заболевание приводит к поражению коры, деформации листьев и усыханию ветвей. Аналогичные правила распространяются на вишню — она также чувствительна к инфекциям.

Зимняя и весенняя обрезка

У зимней и весенней обрезки принципиально разные задачи и риски.

Зимняя обрезка подходит:

  • для видов, цветущих на новых побегах;
  • для растений, устойчивых к низким температурам;
  • для деревьев, которым требуется формировка.

Весенняя или летняя обрезка предпочтительна:

  • для косточковых культур;
  • для видов, цветущих на прошлогодних ветвях;
  • для растений, подверженных инфекциям.

При выборе оптимальных сроков полезно учитывать опыт садоводов и общие рекомендации по тому, когда лучше заниматься посадками и уходом за многолетниками. Например, многие особенности сезонного ухода подробно описаны в материале о том, что сад делает скрытый рывок осенью, и эта логика помогает понять, когда растениям легче переносить обрезку.

Плюсы и минусы сезонной обрезки

Правильная обрезка способствует росту растений, формированию плотной кроны и появлению мощных цветоносов. Но ошибки зимой могут привести к необратимым последствиям.

Преимущества обрезки в тёплый период:

  • быстрое заживление срезов;
  • меньший риск заболеваний;
  • возможность оценить состояние растения после зимы.

Недостатки зимней обрезки:

  • повреждение цветочных почек;
  • высокий риск инфицирования;
  • стресс от низкой температуры.

Советы по безопасной обрезке зимой

Чтобы избежать ошибок, важно соблюдать несколько рекомендаций. Не обрезайте растения в морозные дни. Изучайте индивидуальные особенности каждого вида — многие переносят лишь легкую санитарную обрезку зимой. Всегда используйте острый инструмент, дезинфицируйте его до и после работы. Если сомневаетесь, перенесите обрезку на конец зимы или начало весны.

Популярные вопросы об обрезке растений зимой

Можно ли обрезать декоративные кустарники зимой?

Некоторые виды выдерживают обрезку, но большинство цветущих кустарников формируют бутоны заранее, поэтому вмешательство приведёт к потере цветения.

Почему нельзя обрезать косточковые культуры в декабре?

Они уязвимы для заболеваний, особенно бактериального рака и болезни "серебряный лист".

Что делать, если растение уже обрезали зимой?

Укройте место среза, обработайте его садовым варом и наблюдайте за состоянием растения, чтобы вовремя выявить проблемы.

Обрезка остаётся важным инструментом поддержания здорового и красивого сада, но её эффективность напрямую зависит от правильного выбора времени. Зимние месяцы требуют особой осторожности, поскольку вмешательство в этот период может навредить растениям и лишить их будущего цветения. Учитывая природные циклы развития деревьев и кустарников и следуя рекомендациям специалистов, можно избежать распространённых ошибок и создать условия, в которых сад будет развиваться гармонично, сохраняя декоративность и жизнеспособность в каждом сезоне.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад зима дача деревья растения садоводство
Новости Все >
Бортпроводница рассказала, в какие дни можно поймать дешёвые билеты — Sky News
Оценку работы УК по отзывам жильцов описал эксперт по ЖКХ Сергеев
Цена на особняк Светланы Лободы повысилась на 200 миллионов
Резкое снижение калорийности замедляет обмен веществ и снижает энергию
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Технологический слой снижает сцепление новых шин по данным Вираж
Яндекс разработал метрику для точной диагностики ошибок — Еникеева
Пик заболеваемости H3N2 прогнозируют на январь–февраль 2026 года — Роспотребнадзор
Дефицит предложения и спрос подогревают интерес инвесторов к серебру — The Market Ear
Храм в Орусъярви сохраняет строгий силуэт над карельской деревней
Сейчас читают
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Деньги
Российские бизнесмены подали иски против ЕС на десятки миллиардов евро
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста
У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста
Последние материалы
Яндекс разработал метрику для точной диагностики ошибок — Еникеева
Пик заболеваемости H3N2 прогнозируют на январь–февраль 2026 года — Роспотребнадзор
Дефицит предложения и спрос подогревают интерес инвесторов к серебру — The Market Ear
Чувствительной коже головы нужен отдых между химическими процедурами — Catracalivre
Суд отказывает в выделении доли при риске вреда общему имуществу
Храм в Орусъярви сохраняет строгий силуэт над карельской деревней
Нижний полив пуансеттии снижает риск гнили и потери листьев — Ciclamino
Спреи против жёсткой воды работают быстро, но имеют резкий запах — Apartment Therapy
Жим гантелей лёжа формирует центральную часть груди
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.