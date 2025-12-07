Секреты спокойной зимовки: как подготовить клубневую бегонию ко сну и спасти её от зимних угроз

Клубневую бегонию выкапывают после первых заморозков — садовод Ольга Никонорова

Когда осень подходит к концу, у садоводов начинается важный этап — подготовка растений к зимовке. Для клубневой бегонии этот процесс особенно значим: именно от того, как пройдут несколько холодных месяцев, зависит здоровье и пышность будущего цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Shi Annan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бегонии

Как подготовить бегонию к зимнему покою

Бегония — растение с выраженным периодом покоя. С ноября по февраль клубни "засыпают", и в это время важно не только прекратить активный уход, но и правильно организовать хранение.

Понять, что цветок готов к отдыху, просто: стебли желтеют, листья вянут и опадают. Если зелень ещё сохраняется, выкапывать растение преждевременно нельзя — оно не успеет накопить питательные вещества. Обычно процесс подготовки занимает 3-4 недели.

Сократите полив. С конца сентября уменьшайте количество воды, чтобы подсушить клубни. Удалите бутоны. Все соцветия нужно убрать за месяц до выкопки — тогда растение направит энергию к корням. Срежьте ботву. После увядания надземной части оставляют пеньки 2-3 см. Если стебли не засохли полностью, выкопанные клубни временно помещают в прохладное место — дайте растению усохнуть естественно.

Так же, как и при уходе за геранью в зимний период, важно избегать резких перепадов температуры и избытка влаги.

Выкопка и подготовка клубней

Работу проводят в сухой, безветренный день. Удобнее всего использовать садовые вилы, поддевая землю подальше от центра растения, чтобы не повредить корни.

Клубни очищают от почвы, аккуратно осматривают и сразу отбраковывают мягкие или повреждённые экземпляры. Затем начинается этап сушки.

Почему важна просушка

Сухие клубни не подвержены гниению и лучше сохраняют запасы влаги. Сушат их 2-3 недели в тёплом, тёмном, хорошо проветриваемом помещении при температуре +14…+18 °C. Прямые солнечные лучи противопоказаны — они пересушивают ткани, и растение теряет жизнеспособность.

После просушки остатки земли удаляют, а стебли аккуратно обрезают. Для профилактики гнилей клубни обрабатывают раствором марганцовки средней концентрации или фунгицидом, например "Максимом". Замачивать достаточно на 15-20 минут. Об этом сообщает Антонов Сад.

Как хранить клубневую бегонию зимой

Условия хранения

Температура: +5…+8 °C

Влажность воздуха: 60-70 %

Место: сухое, непромерзаемое, с хорошей вентиляцией

Варианты хранения

В погребе или подвале

Это классический способ. Клубни складывают в ящик с отверстиями и пересыпают сухим торфом, песком или вермикулитом. Слой должен покрывать растения полностью, но не утрамбовывать их.

В холодильнике

Если клубней немного, подойдёт овощной отсек. Каждый экземпляр помещают в бумажный или полиэтиленовый пакет с отверстиями и пересыпают торфом или мхом сфагнумом. Можно использовать пищевые контейнеры, но без герметичного закрывания — клубни должны "дышать".

В квартире

Подойдёт самое прохладное место — рядом с балконной дверью или в неотапливаемом тамбуре. На застеклённой лоджии ящик с клубнями утепляют. Главное — стабильная температура и отсутствие влаги.

В горшке

Горшечные бегонии можно не выкапывать. Полив прекращают постепенно, оставляя землю едва влажной, чтобы клубни не пересыхали.

"Перелив опасен: из-за избытка влаги клубни могут преждевременно прорасти или загнить", — отмечает садовод Ольга Никонорова.

Плюсы и минусы способов хранения

Каждый метод имеет свои особенности, и важно подобрать тот, который подходит вашим условиям.

Хранение в погребе:

сохраняет естественный микроклимат;

подходит для большого количества растений;

требует регулярного контроля влажности.

Хранение в холодильнике:

удобно при малом количестве клубней;

занимает минимум места;

важно следить, чтобы температура не опускалась ниже +3 °C.

Хранение в горшке:

не требует пересадки и травмирования корней;

подходит для домашних растений;

при слишком сухом воздухе клубни могут пересохнуть.

Возможные проблемы и как их избежать

Появилась плесень или гниль.

Заражённые участки вырезают до здоровой ткани, место обрабатывают зелёнкой или марганцовкой. Обязательно просушите клубни и измените условия хранения. Клубни сморщились.

Значит, воздух слишком сухой. Пересмотрите влажность и температуру, слегка опрысните материал стимулятором роста ("Эпин", "Циркон"). Преждевременные ростки.

Такое бывает при избыточной влаге или тепле. Проросшие клубни аккуратно пересаживают в горшок с рыхлой почвой и ставят в прохладное место.

Хранение в погребе и холодильнике

Оба способа эффективны, если соблюдать баланс температуры и влажности.

Погреб больше подходит для садоводов с большим количеством посадочного материала, где можно разместить ящики с торфом или песком.

Холодильник — вариант для тех, кто выращивает бегонии дома и хочет сохранить несколько клубней до весны.

Главное правило: клубни должны дышать. Герметичная упаковка губительна — в ней растения задыхаются и теряют жизнеспособность.

Советы по уходу

Осенью прекратите полив и удалите бутоны. Выкопайте клубни после первых заморозков. Очистите, просушите и обработайте фунгицидом. Разместите в ящиках с торфом или песком при +5…+8 °C. Раз в неделю проверяйте состояние: при первых признаках гнили обработайте марганцовкой. В конце февраля перенесите клубни в тёплое место для пробуждения.

Такой подход подходит не только для бегоний, но и для растений, чувствительных к холоду, например гладиолусов и георгин.

Пробуждение бегонии весной

В конце февраля или в начале марта на клубнях появляются ростки — это сигнал, что пора "будить" растение. Для этого клубни помещают во влажный торф, мох или опилки и ставят в тёплое место с температурой +18…+20 °C.

Важно размещать клубень вогнутой стороной вверх, а донце слегка углубить во влажную среду. Каждый день осматривайте материал, при необходимости опрыскивайте водой. Когда ростки достигнут 0,5-1 см, бегонию можно сажать в грунт.

Вопросы о хранении клубневой бегонии

Можно ли не выкапывать бегонию на зиму?

Да, если растение всю осень росло в горшке — достаточно занести его в помещение.

При какой температуре хранить клубни?

Оптимум — +5…+8 °C при влажности 60-70 %.

Чем обработать клубни перед хранением?

Подойдут фунгициды "Максим", "Фундазол" или раствор марганцовки средней концентрации.

Что делать, если клубни сморщились?

Проверить влажность, слегка опрыскать стимулятором роста. Слишком высохшие клубни спасти уже нельзя.

Когда сажать после зимовки?

После появления ростков длиной около 1 см, обычно в начале марта.

Зимовка клубневой бегонии — это несложно, если соблюдать простые правила: вовремя прекратить полив, тщательно просушить клубни и выбрать подходящее место для хранения. Весной растение отблагодарит вас здоровыми побегами и обильным цветением.

Самым удобным методом остаётся хранение в горшках с землёй — так бегонии зимуют без стресса и легко трогаются в рост. Главное — регулярный контроль и немного терпения. Тогда ваши растения встретят весну сильными и готовыми к новому сезону.