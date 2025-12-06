Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Север не проклятие для винограда: сорта, что дают урожай там, где раньше не росли даже яблони

Сорт винограда "Альфа" выдерживает –30 °C и устойчив к болезням.
Садоводство

Многие дачники из регионов с холодным климатом годами избегали выращивания винограда, считая, что эта культура пригодна лишь для южных областей. Ситуацию изменили достижения селекции: сегодня существуют сорта, способные переносить морозы, критичные для большинства растений. Они успешно растут в средней полосе, на Урале и даже в Сибири, сохраняя вкус и урожайность. Благодаря их появлению виноград перестал быть экзотикой для северных садоводов. Об этом сообщает Наша Газета Новороссийск.

Виноград
Фото: en.wikipedia.org by Takkk is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/hu:
Виноград

Почему выращивание винограда на севере стало реальностью

Долгое время садоводы полагали, что виноград — исключительно южная культура, требующая долгого лета, мягкой зимы и постоянного солнечного тепла. Однако селекция последних десятилетий изменила подходы к выращиванию этой культуры. Ученые вывели сорта, которые не только выдерживают морозы, но и сохраняют высокое качество ягод. Такие растения адаптируются к короткому вегетационному периоду, стабильно вызревают и дают крупные грозди даже там, где раньше получить урожай было практически невозможно.

Главным прорывом стали сорта, способные переносить похолодания до -30 °C. Это позволило дачникам выращивать виноград без серьезных затрат на утепление. При этом растения обладают устойчивостью к болезням, что особенно важно для регионов с высокой влажностью. Короткое лето больше не препятствие: ранние и сверхранние сорта успевают полностью сформировать урожай до наступления холодов.

Развитие виноградарства в северных районах связано и с растущим интересом к сортам универсального назначения. Они подходят как для свежего употребления, так и для домашней переработки — соков, компотов, варенья или даже вина. Благодаря этим характеристикам садоводы всё чаще пересматривают старые представления и начинают экспериментировать с посадками.

Пятерка самых морозостойких сортов винограда

Среди множества адаптированных разновидностей существует несколько по-настоящему универсальных и проверенных сортов, которые показывают себя стабильно даже в суровых климатических условиях. Каждый из них по-своему уникален и отличается сочностью, вкусом и сроками созревания.

Первый сорт, привлекающий внимание — "Восторг". Он известен ранним сроком созревания, который составляет около 110-120 дней. Благодаря морозостойкости до -27 °C без дополнительного укрытия сорт часто выбирают те, кто хочет получить урожай одним из первых. Его крупные грозди, достигающие массы до килограмма, и гармоничный сладкий вкус делают его фаворитом среди ранних сортов.

Следующий сорт — "Альфа", настоящий чемпион по стойкости. Он выдерживает до -30 °C, что превращает его в идеальную находку для садоводов северных регионов. Грозди среднего размера, темно-фиолетовые ягоды с восковым налетом и кисло-сладкий вкус с узнаваемыми тонами делают сорт востребованным. Дополнительным преимуществом является высокая устойчивость к болезням и влажной погоде.

Любителям крупной ягоды подойдет сорт "Преображение". Он созревает рано, а его грозди могут достигать 800 граммов. Розово-красные ягоды отличаются плотной мясистой мякотью и выраженной сладостью. Морозостойкость до -20 °C требует легкого укрытия, но даже с этой особенностью сорт широко используется в садах северных регионов благодаря привлекательности и вкусовым качествам.

Сорт "Памяти Домбковской" ценится за исключительную раннеспелость — всего 100-110 дней. Ягоды сине-черного цвета подходят и для употребления в свежем виде, и для переработки — из них делают сок, вино или изюм. Этот сорт считается одним из самых надежных: он стабильно вызревает даже при коротком лете и переносит морозы до -30 °C.

Завершает пятерку сорт "Алешенькин", признанная классика северного виноградарства. Его морозостойкость достигает -23 °C, а красивые зеленовато-янтарные ягоды отличаются насыщенной сладостью. При правильном уходе и укрытии на зиму сорт демонстрирует высокую урожайность. Он универсален: ягоды подходят как для свежего употребления, так и для любых домашних заготовок.

Почему северные сорта винограда становятся такими популярными

Расширение ассортимента морозостойких сортов открывает новые возможности для садоводов. Эти растения сочетают высокую выносливость, хорошую урожайность и неприхотливость. Их не пугают внезапные заморозки, короткое лето или перепады ночных и дневных температур. Кроме того, благодаря устойчивости к грибковым заболеваниям растения реже требуют обработки, что позволяет получать экологически чистый урожай.

Ключевым преимуществом таких сортов является адаптивность. Они формируют урожай в ограниченные сроки, эффективно используют солнечную энергию и быстро восстанавливаются после стрессов. Набор качеств делает их подходящими для начинающих садоводов, которые хотят попробовать себя в выращивании винограда впервые.

Селекционеры продолжают совершенствовать морозостойкие гибриды, предлагая всё больше интересных вариантов. Это позволяет выращивать виноград не только в традиционных винодельческих регионах, но и там, где раньше подобная идея казалась фантастической.

Сравнение популярных морозостойких сортов винограда

Чтобы выбрать сорт для участка, важно учитывать сроки созревания, уровень морозостойкости и назначение ягод. Некоторые сорта подходят для длительного хранения, другие — для переработки или свежего потребления.

Сравнение показывает, что "Восторг" выигрывает за счет раннего созревания и крупных гроздей. "Альфа" выделяется рекордной стойкостью и неприхотливостью. "Преображение" привлекает крупной ягодой и ярким вкусом, но требует лёгкого укрытия. "Памяти Домбковской" сочетает скорость созревания и универсальность использования. "Алешенькин" остается востребованным благодаря своему насыщенному вкусу и стабильным показателям урожайности.

Такое разнообразие позволяет подобрать сорт с учетом климата и личных предпочтений садовода.

Советы для тех, кто хочет выращивать виноград в холодных регионах

  1. Выбирайте ранние и сверхранние сорта — они гарантированно успеют вызреть даже в короткое лето.

  2. Отдавайте предпочтение проверенным морозостойким разновидностям, устойчивым к заболеваниям.

  3. На зиму обеспечивайте растениям минимальную защиту, особенно если прогноз обещает экстремальные морозы.

  4. Сажайте виноград на солнечном участке, защищённом от ветра.

  5. Используйте качественную подвязку и своевременно проводите обрезку, чтобы ускорить вызревание лозы.

Популярные вопросы о выращивании морозостойкого винограда

Можно ли выращивать виноград в условиях короткого лета?
Да. Ранние сорта успевают полностью вызреть даже при ограниченном количестве теплых дней.

Нужно ли укрывать морозостойкие сорта?
В большинстве случаев минимальное укрытие рекомендуется при сильных зимних морозах.

Подходит ли такой виноград для домашней переработки?
Многие сорта универсальны: их используют для соков, вина, компотов и изюма.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород виноград садоводство
Новости Все >
Новые автомобили требуют умеренного стиля вождения первые 5 тыс. км
Вилла Нобелевского лауреата ждёт нового хозяина — Bild
Учёные выяснили, что в облаках над Антарктидой меньше льда, чем ожидалось
Хранение моркови в хвойных опилках предотвращает гниль и увядание
Водонаева заявила, что не согласна на мужчину ниже ростом
Овсянка увеличивает питательность творожной запеканки — FIT FOR FUN
Жирная рыба и омега-3 снижают риск инсульта — Prevention
Роль текстиля и приятных материалов в уюте объяснила дизайнер Макарова
Ранние признаки недомогания у собак видны по аппетиту и поведению — Topetmou
Ида Галич вспомнила свою беззаботную юность до рождения детей
Сейчас читают
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Садоводство, цветоводство
Луковая шелуха подходит как удобрение для комнатных цветов — садовод Никонорова
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
Новости спорта
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Последние материалы
Овсянка увеличивает питательность творожной запеканки — FIT FOR FUN
Сорт винограда "Альфа" выдерживает –30 °C и устойчив к болезням.
Жирная рыба и омега-3 снижают риск инсульта — Prevention
Рецепт баварского тирамису разработала кондитер Рита Бусалаки
Роль текстиля и приятных материалов в уюте объяснила дизайнер Макарова
Ранние признаки недомогания у собак видны по аппетиту и поведению — Topetmou
Ида Галич вспомнила свою беззаботную юность до рождения детей
Пальто может сорвать полёт вашей мечты — The Sun
3 загадки о внеземной жизни, которые ставят в тупик учёных
Нехватка дневной нагрузки вызывает ночную активность кошек — эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.