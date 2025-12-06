Цветы в декабре требуют особого подхода — один секрет ускорит их развитие

В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике

Несмотря на то, что декабрь — слишком раннее время для начала массового посева рассады большинства овощных и цветочных культур, уже в первом месяце зимы можно вырастить на подоконнике зелень и некоторые овощи. В это же время начинают посев цветов с длинным вегетационным периодом, чтобы к весне получить крепкую рассаду и более раннее цветение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain огород на подоконнике

Овощи и зелень в декабре: огород на подоконнике

Зимой и ранней весной особенно не хватает свежих овощей и зелени. Конечно, можно купить тепличную продукцию в магазине, но гораздо интереснее и полезнее вырастить всё своими руками — на подоконнике или утеплённой лоджии.

Огурцы на подоконнике

Огурцы — светолюбивое и теплолюбивое растение, которое плохо переносит сухой воздух. Зимой в квартире тепла обычно достаточно, а вот света и влажности не хватает. Поэтому, если вы можете обеспечить подсветку и приемлемую влажность воздуха, приступать к посеву можно уже в декабре. Если нет возможности досвечивать растения и поддерживать комфортную температуру, лучше перенести посев на конец февраля, когда день становится длиннее и солнечнее.

Свет и температура

Огурцам нужен световой день не менее 12 часов. Досвечивать можно фитолампами или люминесцентными лампами, размещёнными на высоте 10-20 см над растениями (по мере роста лампы поднимают выше).

Оптимальная температура для прорастания семян: +25…+30 °С, после появления всходов — около +20 °С.

Сорта для зимнего выращивания

Для выращивания в комнате выбирайте партенокарпические гибриды раннего срока созревания, предназначенные для теплиц. Они не требуют опыления. Можно сеять и пчёлоопыляемые сорта, но их придётся опылять вручную.

Подходящие гибриды и сорта: "Хуторок", "Щедрик", "Хрустик", "Онежский F1", "Буян F1", "Емеля F1", "Муравей F1", "Вавилон F1", "Маша F1", "Чудо на окошке F1".

Посев и пересадка

Семена лучше сначала посеять в небольшие пластиковые стаканчики, заглубив на 1-2 см. После появления всходов температуру снижают до ~+20 °С. Как только растениям становится тесно, их пересаживают в постоянные ёмкости.

Каждому кусту нужен горшок объёмом 6-7 л. На дно обязательно кладут дренаж (керамзит, осколки горшка, кирпичную крошку), затем насыпают плодородную почвенную смесь: садовая земля + перегной (или компост) + торф. На 10 л смеси добавляют 2 ст. л. суперфосфата и стакан древесной золы.

Горшок заполняют не до краёв, оставляя место для последующей подсыпки земли — это поможет нарастить дополнительную корневую систему. При пересадке сеянцы заглубляют до семядольных листочков.

Организация микроклимата

Горшки лучше ставить в глубокий поддон и насыпать в него слой мелкого керамзита. Лишняя вода будет стекать в поддон, а при испарении повышать влажность воздуха вокруг растений.

Сам поддон полезно установить на деревянные дощечки, чтобы корни не охлаждались от холодного подоконника.

Сразу продумайте опору: в горшок ставят колышек, рейку или натягивают шпагат от рамы — по ним плети будут подниматься вверх.

Полив и подкормки

Почва должна быть всегда чуть влажной, но не сырой. После появления у основания стебля дополнительных корней их присыпают почвенной смесью. Это улучшает развитие корневой системы.

Подкармливают огурцы слабым раствором комплексных минеральных удобрений (1 ч. л. на 2 л воды) либо специальными составами для огурцов согласно инструкции.

Формировка растений

Даже на подоконнике огурцы нуждаются в формировке:

на главном стебле до 4-5-го листа все боковые побеги удаляют;

вышерасположенные пасынки прищипывают, оставляя на каждом по одному листу и одной завязи;

после 7-го листа на боковых побегах оставляют по два листа и две завязи, ещё выше — по три;

плоды лучше срывать молодыми, не давая им перерастать: чем чаще вы собираете урожай, тем активнее растение завязывает новые огурцы.

Огород на подоконнике: какие культуры вырастить зимой

Большую площадь на подоконнике не развернёшь, но маленький "зимний огород" вполне реален.

Можно вырастить:

1. Острый мелкоплодный перец. Переселённый с грядки куст украшен яркими плодами и смотрится как декоративное растение. Плоды нужно регулярно срезать, чтобы не перегружать куст.

2. Базилик. Очень теплолюбив, поэтому горшок ставят на деревянную подставку, а в особо холодные ночи убирают с подоконника. При правильном уходе активно отращивает молодые листья после стрижки.

3. Петрушку на выгонку. Переносит прохладу, но не любит переувлажнения. Полив — умеренный, только отстоявшейся водой комнатной температуры.

4. Корневой сельдерей. Для выгонки на зелень берут крупный корнеплод и высаживают в горшок.

5. Свёклу. Несколько небольших корнеплодов высаживают в один горшок вплотную — для получения витаминной ботвы.

5. Репчатый лук. Луковицы среднего размера перед посадкой на несколько часов замачивают в тёплой воде (+30…+35 °С), при желании добавляя чайную ложку золы на литр. Высаживают плотно, без промежутков.

Почву можно использовать ту же, что и для рассады: садовая земля + торф + компост. На дно горшков обязательно кладут дренаж и делают отверстия для оттока воды.

До укоренения посаженные корнеплоды держат в более прохладном месте (примерно две недели), затем переносят в тёплый и светлый угол. При наличии фитолампы можно дополнительно посеять укроп, салат, сельдерей, пекинскую капусту. Зелень обычно сеют густо, чтобы прореживания сразу использовать в пищу.

Какие цветы можно сеять в декабре

Декабрь — хорошее время для цветов с длинным вегетационным периодом и медленным развитием. Ранний посев позволяет получить крепкую рассаду и добиться более раннего цветения.

Что важно обеспечить:

тёплое помещение без резких перепадов температуры и сквозняков;

искусственную подсветку (фитолампы) не менее 12-14 часов в сутки;

лёгкий, рыхлый, обеззараженный грунт;

аккуратный полив и проветривание мини-тепличек.

Общие правила посева

Почвенная смесь — лёгкая, с нейтральной или слабощелочной реакцией: листовая (или дерновая) земля + торф + песок. Грунт перед использованием обеззараживают (кипятком, в духовке или микроволновке), песок прожаривают.

Мелкие семена часто смешивают с песком для равномерного распределения. Чаще всего их не заглубляют, а лишь слегка прижимают к поверхности и при необходимости присыпают очень тонким слоем грунта или песка (до 3-5 мм).

Полив — из пульверизатора, чтобы не вымывать семена. Посевы накрывают плёнкой или стеклом, регулярно проветривают и вытирают конденсат, чтобы избежать чёрной ножки.

После появления всходов температуру немного снижают (до +15…+18 °С) и обязательно досвечивают.

Цветы, которые можно сеять в декабре

Эустома (лизиантус, ирландская роза). Одна из самых медленно развивающихся культур, поэтому её сеют одной из первых. Семена размещают по поверхности лёгкого грунта или в торфяные таблетки, слегка прижимают, накрывают и держат при +20…+25 °С.

Бегония. Нужна лёгкая, плодородная почва и невысокая ёмкость. Очень мелкие семена смешивают с песком и высевают поверхностно, накрывая плёнкой.

Лаванда. Семена туговсхожие, требуют обязательной стратификации. Их высевают на поверхность грунта, слегка присыпают песком и убирают в холодильник на 4-6 недель. Можно предварительно стратифицировать на влажной ткани, а затем высевать.

Гвоздика Шабо. Сеют в бороздки глубиной 3-5 мм с расстоянием между семенами 2 см, присыпая песком тонким слоем.

Пеларгония (герань). Семена раскладывают в бороздки глубиной около 5 мм на расстоянии 3 см, слегка присыпают.

Примула, горечавка, многие многолетники. Часто требуют стратификации, поэтому декабрьский посев с последующим "прохладным" периодом особенно удобен.

Львиный зев, вербена, лобелия, колокольчик, гайлардия и др. Большинство этих культур сеют поверхностно или с минимальным заглублением, обязательно организуют досветку.

Условия успеха для декабрьской рассады

Посев в декабре — это не классический рассадный сезон, а "ранний старт" для терпеливых цветоводов и огородников, которые:

готовы обеспечить подсветку фитолампами;

могут держать растения в тёплом, относительно стабильном по температуре помещении без сквозняков;

понимают необходимость стратификации для тех культур, которым она нужна.

При правильной организации декабрьские посевы позволяют раньше получить урожай зелени и огурцов на подоконнике, вырастить сложные цветочные культуры с длинным периодом развития, а еще — продлить себе "садовый" сезон и не скучать по грядкам всю зиму.