Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зима не успеет исчезнуть, а сад уже вспыхнет красками: три цветка, которые работают наперекор сезонам

Ирис японский хорошо растёт в тенистых зонах сада — ландшафтный архитектор
Садоводство

Когда зима идёт на убыль, садоводы всё чаще мечтают увидеть первые яркие пятна среди поблекшей зелени. После месяцев холода хочется оживить пространство и наполнить его свежими оттенками, не дожидаясь календарной весны. Именно поэтому ландшафтные дизайнеры выбирают культуры, способные зацвести раньше срока и украсить участок при минимальном уходе. Об этом сообщает Infobae Deco.

Ирисы
Фото: commons.wikimedia.org by kazusan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирисы

Как подготовить сад к раннему цветению: мнение специалиста

Желание увидеть цветы ещё до официального прихода весны — обычная реакция после долгих зимних месяцев. Ландшафтный архитектор Паκита Романо обращает внимание на то, что правильно подобранные растения способны изменить характер сада уже в начале сентября (в Южном полушарии), когда большинство культур только выходит из периода покоя. Именно поэтому важно выбирать виды, которые выдерживают холод, легко адаптируются к разным типам почвы и радуют насыщенным цветом.

В беседе с изданием она подчёркивает, что три растения — германский ирис, японский ирис и мак — справляются с этой задачей особенно хорошо. Они устойчивы, декоративны и требуют минимального внимания, оставаясь отличным выбором для начинающих садоводов и тех, кто ценит выразительность растений без сложных схем ухода.

Германский ирис: ранний акцент и стойкость к холодам

Германский ирис — одно из немногих растений, которое уверенно зацветает в самом начале сентября, когда многие цветы ещё не начали вегетацию. Это делает его фаворитом среди тех, кто хочет заранее подготовить сад к сезону.

Растение отличается широкой палитрой оттенков — от мягких пастельных до насыщенных фиолетовых и синих. Кроме декоративности, его выгодно выделяют простота выращивания и выносливость.

Германский ирис предпочитает почву с хорошим дренажем. Излишняя влажность задерживает развитие растения и может привести к загниванию корневищ. Его листья серебристо-зелёного оттенка остаются декоративными круглый год: они не теряют форму и стойко переносят холода. Такое поведение типично для культур с серым или сизоватым листом — они часто требуют минимум воды и максимума света.

Благодаря зимней стойкости и эффектному виду германский ирис становится идеальным решением для тех, кто хочет добавить структуру и цвет в сад ещё до наступления тёплых дней.

Японский ирис: решение для полутени и влажных уголков

Для участков, где солнце появляется не весь день, дизайнер рекомендует японский ирис. Он естественно произрастает в подлеске и отлично переносит полутень. Его тонкие сиренево-фиолетовые цветки добавляют лёгкости и глубины садовым композициям.

Для сохранения декоративности важно иногда удалять повреждённые листья и защищать молодые растения от моллюсков. При этом японский ирис хорошо подходит и для срезки: его цветоносы долго сохраняют свежесть в вазах.

Благодаря способности расти в условиях умеренного освещения он становится отличным дополнением к солнечным участкам, создавая плавные переходы в ландшафтных композициях.

Мак: однолетний раннецветущий акцент с минимальными требованиями

Мак — одно из самых благодарных растений для тех, кто хочет увидеть цветы как можно раньше. Его высаживают осенью, и он зацветает уже до наступления календарной весны. В отличие от ирисов, мак полностью завершает цикл за один сезон, но ежегодно возобновляется, если дать ему возможность осемениться.

Мак почти не нуждается в уходе. Единственный этап, требующий внимания, — лёгкое прореживание всходов. Это важно, потому что молодые растения склонны плотным ковром заполнять пространство. Для успешного роста маку необходимо только одно условие — полное солнце. Дополнительные поливы не требуются: излишняя влага может помешать развитию растения.

Группы маков создают яркие цветовые акценты, идеально подходящие для начала сезона. Они также сочетаются с декоративными травами и весенними многолетниками, оживляя участок насыщенными красными, розовыми или оранжевыми оттенками.

Что выбрать для ранней весны

Чтобы сформировать выразительный весенний сад, важно понимать сильные стороны каждого вида:

  • Германский ирис подойдёт тем, кто хочет минимальный уход и зимостойкость. Он особенно хорош на солнечных участках и в композициях, требующих структуры.
  • Японский ирис — идеален для полутени и зон с умеренно влажной почвой. Он дополняет тенистые сады и помогает сбалансировать ландшафт.
  • Мак — лучший выбор для тех, кто хочет ранний яркий акцент без дополнительных усилий: растение само размножается и быстро занимает пространство.

Такой набор позволяет построить палитру, которая раскрывается постепенно и наполняет сад жизнью ещё до начала весны.

Советы по созданию яркого сада ранней весной

  1. Комбинируйте растения разных сроков цветения, чтобы добиться эффекта "волн" цвета.

  2. Подбирайте культуры под условия освещения: ирисы обожают солнце, а японский ирис терпит полутень.

  3. Осенью подготовьте посадочные места, чтобы мак и ирисы успели укорениться до холодов.

  4. Следите за дренажом почвы на солнечных участках, чтобы корневища ириса не страдали от влаги.

  5. Используйте мак для создания быстрых акцентов и заполнения пустующих мест.

Популярные вопросы о цветах для ранней весны

Какие цветы зацветают раньше всего?
Германский ирис и мак считаются одними из первых. Мак особенно ранний, если был посеян осенью.

Можно ли выращивать японский ирис в тени?
Да, он хорошо переносит полутень, но важно защищать его от улиток.

Нужен ли частый полив ранним цветам?
Германский ирис и мак не требуют регулярного полива. Японскому ирису достаточно умеренной влажности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы весна растения
Новости Все >
Диетологи уточнили, что миф о вреде рыбы с молоком основан на старых поверьях
Бег помогает омолодить организм на клеточном уровне — Ия Зорина
Опасность брать микрозаймы для ненужных покупок подчеркнул правовед Исмаил Исмаилов
Самки валлаби остаются беременными на протяжении всей жизни — National Geographic
Регулярная чистка кожаной обуви кремом сохраняет её мягкость и цвет — Vogue
Большое число приложений не мешает смартфону, отметил аналитик Муртазин
Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
Необратимость пародонтоза объяснил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев
Нарцисс Пеллетье прожил 17 лет среди аборигенов после крушения — Science-et-vie
Глубокое дыхание стабилизирует работу нервной системы — Фитнес с GoodLooker
Сейчас читают
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Наука и техника
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет

Спутниковые данные NASA показывают: Земля год за годом отражает всё меньше солнечного света. Разбираемся, почему планета темнеет и к чему это приводит.

Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Картофель для тех, кто устал от гнили и прорастания: один сорт дарит до 16 плотных клубней с куста
Картофель для тех, кто устал от гнили и прорастания: один сорт дарит до 16 плотных клубней с куста
Последние материалы
Минцифры предложило приравнять электронные права на госуслугах к бумажным
Необратимость пародонтоза объяснил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев
Нарцисс Пеллетье прожил 17 лет среди аборигенов после крушения — Science-et-vie
Социальная доплата повышает доход пенсионеров до ПМП — по данным соцзащиты
Глубокое дыхание стабилизирует работу нервной системы — Фитнес с GoodLooker
Навязанные чаевые в чеках назвал нарушением эксперт Корягин
Дилер в Нижнем Новгороде получил 70 кроссоверов Москвич 5 без серийного выпуска
Загадка "мясного дождя" в США остаётся неразгаданной более века — Historic Mysteries
Прошутто и моцарелла: канапе на праздник за 10 минут
Домашний освежитель воздуха из риса обеспечивает стойкий аромат в ванной — Centrum
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.