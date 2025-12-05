Простая зимняя работа в теплице спасает растения от болезней — многие её недооценивают

Зима в России хоть и суровая в некоторых регионах, но она точно не повод для паузы на огороде. Садоводам не стоит забывать про теплицы, если они имеются на участке. Работа с ними — это важный этап подготовки к новому сезону. Грамотная обработка почвы, профилактика болезней и проверка конструкций в холодные месяцы позволяют сократить риски заражения растений и повысить будущую урожайность. Агрономы отмечают, что зимний уход за теплицей — это 40% успеха всей весенней посадки.
После сезона в земле остаются возбудители болезней — фузариум, фитофтора, кладоспориоз, нематоды. Если оставить всё как есть, весной они атакуют новые растения.
Зимой почву в теплице обязательно перекапывают — на полный штык лопаты. Это позволяет:
поднять вредителей ближе к поверхности, где они вымерзают;
разрушить ходы проволочника, медведки и личинок овсяной мухи;
обогатить землю кислородом.
При температурах ниже -10…-15 °C теплицу рекомендуют оставлять открытой — промораживание снижает количество патогенов естественным способом. Этот метод считается одним из наиболее экологичных и эффективных.
В январе-феврале допустимо вносить Фитоспорин-М, Триходермин и Глиокладин.
Биопрепараты работают при температурах от +10 °C, поэтому перед использованием они должны храниться в тепле, а обработку стоит проводить в более мягкие дни.
По словам агронома Елены Бондаренко из Омской области, если теплица сильно заражена, садоводы допускают однократную обработку медным купоросом (1% раствор) поздней осенью или в начале зимы.
Зимой удобно заниматься внесением органики — она медленно разлагается и запускает процессы формирования плодородного слоя.
Можно добавить:
Если грунт в теплице используется более трёх лет подряд, агрономы рекомендуют заменить верхний слой (5-10 см), поскольку именно в нём накапливаются споры грибков и личинки вредителей.
По данным Россельхозцентра, именно каркас и стыки поликарбоната чаще всего становятся рассадником спор грибков.
Рекомендуется:
Металлические элементы можно покрыть антикоррозийным средством.
Зимой в теплице остаются:
Чтобы сократить их количество, лучше убрать из теплицы весь растительный мусор, ведь там зимуют личинки. Кроме того, установить ловушки для слизней с опилками или золой и разложить клейкие ловушки от белокрылки.
Зимой важно следить, чтобы теплица не превращалась в "баню". Избыточная влага — идеальная среда для фитофторы и серой гнили. Опытные дачники рекомендуют проветривать теплицу 1-2 раза в неделю, избегать накопления снега у стен (внутри может появляться конденсат).
Зимой теплица испытывает максимальные нагрузки. Чтобы избежать поломок:
Эти меры рекомендованы производителями теплиц и актуальны для регионов с сильными снегопадами.
Да — если теплица отапливаемая. В неотапливаемой можно выращивать:
Зимний посев сидератов (горчица, фацелия, овёс) помогает восстановить структуру почвы и подавить патогены.
Таким образом, зима — идеальное время для того, чтобы обновить теплицу и избавить почву от накопившихся проблем. Если зимой провести профилактику, весенние посадки будут крепче, а риск болезней снизится в 2-3 раза, отмечают агрономы.
