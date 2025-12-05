Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простая зимняя работа в теплице спасает растения от болезней — многие её недооценивают

Обработка теплицы купоросом допустима при заражении — агроном Елена Бондаренко
Садоводство » Советы

Зима в России хоть и суровая в некоторых регионах, но она точно не повод для паузы на огороде. Садоводам не стоит забывать про теплицы, если они имеются на участке. Работа с ними — это важный этап подготовки к новому сезону. Грамотная обработка почвы, профилактика болезней и проверка конструкций в холодные месяцы позволяют сократить риски заражения растений и повысить будущую урожайность. Агрономы отмечают, что зимний уход за теплицей — это 40% успеха всей весенней посадки.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Главная задача зимы: оздоровление почвы

После сезона в земле остаются возбудители болезней — фузариум, фитофтора, кладоспориоз, нематоды. Если оставить всё как есть, весной они атакуют новые растения.

Что можно делать зимой

1. Глубокая перекопка и промораживание грунта

Зимой почву в теплице обязательно перекапывают — на полный штык лопаты. Это позволяет:

поднять вредителей ближе к поверхности, где они вымерзают;
разрушить ходы проволочника, медведки и личинок овсяной мухи;
обогатить землю кислородом.
При температурах ниже -10…-15 °C теплицу рекомендуют оставлять открытой — промораживание снижает количество патогенов естественным способом. Этот метод считается одним из наиболее экологичных и эффективных.

2. Обработка почвы от болезней

В январе-феврале допустимо вносить Фитоспорин-М, Триходермин и Глиокладин.
Биопрепараты работают при температурах от +10 °C, поэтому перед использованием они должны храниться в тепле, а обработку стоит проводить в более мягкие дни.

По словам агронома Елены Бондаренко из Омской области, если теплица сильно заражена, садоводы допускают однократную обработку медным купоросом (1% раствор) поздней осенью или в начале зимы.

3. Улучшение структуры и состава почвы

Зимой удобно заниматься внесением органики — она медленно разлагается и запускает процессы формирования плодородного слоя.

Можно добавить:

  • компост или перегной (1 ведро на 1 м²);
  • древесную золу (1 стакан на 1 м²);
  • кокосовый субстрат или перепревшие опилки для воздухообмена.

Если грунт в теплице используется более трёх лет подряд, агрономы рекомендуют заменить верхний слой (5-10 см), поскольку именно в нём накапливаются споры грибков и личинки вредителей.

Профилактика болезней: что важно зимой

1. Обработка конструкций теплицы

По данным Россельхозцентра, именно каркас и стыки поликарбоната чаще всего становятся рассадником спор грибков.

Рекомендуется:

  • вымыть внутренние поверхности тёплой мыльной водой;
  • продезинфицировать 1% раствором медного купороса или "Фитоспорином";
  • проветрить минимум сутки до полного высыхания.

Металлические элементы можно покрыть антикоррозийным средством.

2. Борьба с вредителями, зимующими в почве

Зимой в теплице остаются:

  • тля (в стадии яиц);
  • белокрылка (в личинках);
  • паутинный клещ;
  • нематоды;
  • слизни.

Чтобы сократить их количество, лучше убрать из теплицы весь растительный мусор, ведь там зимуют личинки. Кроме того, установить ловушки для слизней с опилками или золой и разложить клейкие ловушки от белокрылки.

3. Проверка влажности

Зимой важно следить, чтобы теплица не превращалась в "баню". Избыточная влага — идеальная среда для фитофторы и серой гнили. Опытные дачники рекомендуют проветривать теплицу 1-2 раза в неделю, избегать накопления снега у стен (внутри может появляться конденсат).

Работы с тепличной конструкцией

Зимой теплица испытывает максимальные нагрузки. Чтобы избежать поломок:

  • систематически стряхивайте снег с крыши;
  • проверяйте крепления каркаса;
  • уберите всё, что может деформировать поликарбонат — лёд, наледь, слёзы геля;
  • если зима снежная, установите подпорки под крышу.

Эти меры рекомендованы производителями теплиц и актуальны для регионов с сильными снегопадами.

Можно ли выращивать зимой?

Да — если теплица отапливаемая. В неотапливаемой можно выращивать:

  • зелень (укроп, салат, шпинат);
  • лук на перо;
  • редис в феврале-марте.

Зимний посев сидератов (горчица, фацелия, овёс) помогает восстановить структуру почвы и подавить патогены.

Зимние работы, которые нельзя пропускать:

  • удаление старых растений и корней полностью;
  • дезинфекция инвентаря, который хранился в теплице;
  • проверка поливочной системы (шланги лучше убирать, чтобы не замёрзли);
  • закладка слоистых компостных "кроватей" для весеннего прогрева.

Таким образом, зима — идеальное время для того, чтобы обновить теплицу и избавить почву от накопившихся проблем. Если зимой провести профилактику, весенние посадки будут крепче, а риск болезней снизится в 2-3 раза, отмечают агрономы.

Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
