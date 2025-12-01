Секретный декабрьский приём спасает сад от морозов — о нём знают не все садоводы

Садоводы укрепляют теплицы перед снегопадами — эксперт Гузель Хусаинова

Декабрь для садоводов — это не "мертвый" сезон, а важный этап подготовки участка к зиме и будущему урожаю. Заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Татарстан Гузель Хусаинова напомнила, какие работы стоит провести в холодное время года, чтобы защитить деревья, кустарники и почву от морозов, грызунов и вредителей.

Снег — главный союзник сада

С первым устойчивым снегом в саду начинается один из ключевых процессов — снегозадержание. Чем равномернее и толще ляжет снежный покров, тем надежнее будут защищены корни растений от вымерзания.

По словам Гузель Хусаиновой, достаточно использовать подручные материалы: доски, ветви, невысокие ограждения, которые устанавливают поперек направления ветра. Они задерживают снег на грядках и в приствольных кругах деревьев, формируя естественное "одеяло" для корневой системы.

Как зимой сократить численность медведки?

Начало зимы — подходящий момент для борьбы с медведкой, опасным вредителем огородов. Схема простая, но эффективная:

на участке выкапывают несколько глубоких ям; заполняют их свежим навозом — он привлекает медведок как тёплое и питательное укрытие; после наступления устойчивых морозов навоз из ям равномерно разбрасывают по поверхности почвы.

Насекомые, собравшиеся в кучах, вымерзают, и к весне их численность на участке заметно снижается.

Опасный снег: как спасти ветви деревьев

Обильный, липкий снег на кроне — не безобидное явление. Под его тяжестью ветви легко ломаются, особенно при минусовых температурах, когда древесина становится менее эластичной.

Хусаинова советует не ждать, пока снег утрамбуется, а аккуратно сбивать его:

использовать доску, обмотанную тканью, или мягкую щётку;

наносить частые лёгкие постукивания по ветвям снизу вверх;

избегать резких ударов и сильной тряски кроны.

Такая "снеговая профилактика" поможет сохранить скелетные ветви и молодые побеги до весны.

Защита сада от грызунов и зайцев

Зимой особую опасность для плодовых деревьев представляют мышевидные грызуны и зайцы, которые повреждают кору и молодые побеги.

До выпадения устойчивого снега Гузель Хусаинова рекомендует укрыть посадки клубники ветками ели, клёна, липы, осины, смородины или тополя, потому что их запах отпугивает вредителей. Также можно разложить по участку отравленные приманки там, где замечена активность грызунов, но обязательно соблюдая меры безопасности для домашних животных и птиц.

После снегопадов важно утрамбовать снег вокруг штамбов плодовых деревьев. Плотный снежный вал не позволяет мышам легко прокладывать ходы к коре.

По словам эксперта, от зайцев хорошо помогает традиционная защита штамбов. В начале декабря стволы можно обработать смесью:

навоза и глины в равных пропорциях;

с добавлением ложки карболовой кислоты.

Также стволы оборачивают крафт-бумагой, рубероидом или лапником — это создаёт физический барьер от грызунов и дополнительно защищает кору от солнечных ожогов и трещин.

Птицы — естественные помощники садовода

Зимой птицам сложно найти корм, зато именно они активно уничтожают зимующих вредителей: личинок, куколок, насекомых в коре и на ветвях.

"Кормушки на участке — это не только забота о птицах, но и вклад в защиту сада", — подчёркивает специалист.

Достаточно подвесить несколько простых кормушек и регулярно пополнять их семечками, несолёным салом или специальными зерновыми смесями.

Инвентарь и теплицы: что важно не забыть

Декабрь — удобное время, чтобы подготовить к хранению садовый инвентарь. Секаторы и ножовки нужно очистить от остатков сока и смолы (например, протереть ацетоном), промыть в мыльном растворе и тщательно высушить и убрать в сухое помещение.

Особого внимания требуют и теплицы. Зимой важно регулярно стряхивать снег с крыши, особенно с поликарбонатных конструкций, чтобы избежать деформации, а также при необходимости усилить каркас деревянными подпорками в форме буквы "Т", обмотав верхнюю перекладину тканью, чтобы не повредить покрытие.

Как защитить косточковые и хвойные культуры?

До наступления крепких морозов садоводам рекомендуют провести профилактическую обработку косточковых культур — вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса и других. Опрыскивание 3%-ной бордосской жидкостью помогает защитить почки и кору от зимующих инфекций и частично снижает риск подмерзания.

Хвойные растения — туи, можжевельники, ели декоративных сортов — зимой могут страдать не только от морозов, но и от тяжести снега и солнечных ожогов. Поэтому до больших снегопадов крону аккуратно стягивают шпагатом, чтобы ветви не разъезжались под тяжестью снега и при необходимости дополнительно укрывают несколькими слоями мешковины.

Забота о кустарниках и малине

В декабре стоит проверить состояние ягодников:

побеги малины подвязать к проволоке или шпалере, чтобы их не сломал снег и ветер;

приствольные круги и грядки с кустарниками мульчировать — это дополнительно сохранит влагу и защитит корни от промерзания;

на участках со склоном убедиться, что водоотводные канавки в нижней части не забиты — это поможет избежать вымокания растений при оттепелях.

Санитарная обрезка: только самые необходимые работы

Санитарную обрезку в саду зимой проводят очень аккуратно. В первой декаде декабря, пока температура не опускается ниже -10 °C, можно удалить сухие и больные ветви семечковых пород (яблоня, груша, рябина и др.) и срезать гнёзда боярышницы и засохшие "мумии" плодов, которые являются источниками инфекций.

А вот обрезку косточковых культур (вишня, слива, абрикос) специалисты советуют перенести на весну, чтобы не спровоцировать подмерзание и камедетечение.

Зима — время планировать и готовиться

Когда основные работы на участке завершены, декабрь можно использовать для планирования следующего сезона. Можно продумать новые посадки, варианты ландшафтного оформления, подобрать сорта, оценить, какие культуры прошедшим летом показали себя лучше.

"Грамотный уход за садом в декабре — это инвестиция в урожай следующего года, — резюмирует Гузель Хусаинова. — Чем внимательнее вы отнесётесь к защите деревьев и почвы зимой, тем меньше проблем получите весной".

Следуя этим рекомендациям, садоводы смогут пройти зиму без потерь и встретить новый сезон с подготовленным и защищённым участком.