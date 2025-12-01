Секретный декабрьский приём спасает сад от морозов — о нём знают не все садоводы

Декабрь для садоводов — это не "мертвый" сезон, а важный этап подготовки участка к зиме и будущему урожаю. Заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Татарстан Гузель Хусаинова напомнила, какие работы стоит провести в холодное время года, чтобы защитить деревья, кустарники и почву от морозов, грызунов и вредителей.
С первым устойчивым снегом в саду начинается один из ключевых процессов — снегозадержание. Чем равномернее и толще ляжет снежный покров, тем надежнее будут защищены корни растений от вымерзания.
По словам Гузель Хусаиновой, достаточно использовать подручные материалы: доски, ветви, невысокие ограждения, которые устанавливают поперек направления ветра. Они задерживают снег на грядках и в приствольных кругах деревьев, формируя естественное "одеяло" для корневой системы.
Начало зимы — подходящий момент для борьбы с медведкой, опасным вредителем огородов. Схема простая, но эффективная:
Насекомые, собравшиеся в кучах, вымерзают, и к весне их численность на участке заметно снижается.
Обильный, липкий снег на кроне — не безобидное явление. Под его тяжестью ветви легко ломаются, особенно при минусовых температурах, когда древесина становится менее эластичной.
Хусаинова советует не ждать, пока снег утрамбуется, а аккуратно сбивать его:
Такая "снеговая профилактика" поможет сохранить скелетные ветви и молодые побеги до весны.
Зимой особую опасность для плодовых деревьев представляют мышевидные грызуны и зайцы, которые повреждают кору и молодые побеги.
До выпадения устойчивого снега Гузель Хусаинова рекомендует укрыть посадки клубники ветками ели, клёна, липы, осины, смородины или тополя, потому что их запах отпугивает вредителей. Также можно разложить по участку отравленные приманки там, где замечена активность грызунов, но обязательно соблюдая меры безопасности для домашних животных и птиц.
После снегопадов важно утрамбовать снег вокруг штамбов плодовых деревьев. Плотный снежный вал не позволяет мышам легко прокладывать ходы к коре.
По словам эксперта, от зайцев хорошо помогает традиционная защита штамбов. В начале декабря стволы можно обработать смесью:
Также стволы оборачивают крафт-бумагой, рубероидом или лапником — это создаёт физический барьер от грызунов и дополнительно защищает кору от солнечных ожогов и трещин.
Зимой птицам сложно найти корм, зато именно они активно уничтожают зимующих вредителей: личинок, куколок, насекомых в коре и на ветвях.
"Кормушки на участке — это не только забота о птицах, но и вклад в защиту сада", — подчёркивает специалист.
Достаточно подвесить несколько простых кормушек и регулярно пополнять их семечками, несолёным салом или специальными зерновыми смесями.
Декабрь — удобное время, чтобы подготовить к хранению садовый инвентарь. Секаторы и ножовки нужно очистить от остатков сока и смолы (например, протереть ацетоном), промыть в мыльном растворе и тщательно высушить и убрать в сухое помещение.
Особого внимания требуют и теплицы. Зимой важно регулярно стряхивать снег с крыши, особенно с поликарбонатных конструкций, чтобы избежать деформации, а также при необходимости усилить каркас деревянными подпорками в форме буквы "Т", обмотав верхнюю перекладину тканью, чтобы не повредить покрытие.
До наступления крепких морозов садоводам рекомендуют провести профилактическую обработку косточковых культур — вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса и других. Опрыскивание 3%-ной бордосской жидкостью помогает защитить почки и кору от зимующих инфекций и частично снижает риск подмерзания.
Хвойные растения — туи, можжевельники, ели декоративных сортов — зимой могут страдать не только от морозов, но и от тяжести снега и солнечных ожогов. Поэтому до больших снегопадов крону аккуратно стягивают шпагатом, чтобы ветви не разъезжались под тяжестью снега и при необходимости дополнительно укрывают несколькими слоями мешковины.
В декабре стоит проверить состояние ягодников:
Санитарную обрезку в саду зимой проводят очень аккуратно. В первой декаде декабря, пока температура не опускается ниже -10 °C, можно удалить сухие и больные ветви семечковых пород (яблоня, груша, рябина и др.) и срезать гнёзда боярышницы и засохшие "мумии" плодов, которые являются источниками инфекций.
А вот обрезку косточковых культур (вишня, слива, абрикос) специалисты советуют перенести на весну, чтобы не спровоцировать подмерзание и камедетечение.
Когда основные работы на участке завершены, декабрь можно использовать для планирования следующего сезона. Можно продумать новые посадки, варианты ландшафтного оформления, подобрать сорта, оценить, какие культуры прошедшим летом показали себя лучше.
"Грамотный уход за садом в декабре — это инвестиция в урожай следующего года, — резюмирует Гузель Хусаинова. — Чем внимательнее вы отнесётесь к защите деревьев и почвы зимой, тем меньше проблем получите весной".
Следуя этим рекомендациям, садоводы смогут пройти зиму без потерь и встретить новый сезон с подготовленным и защищённым участком.
Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.