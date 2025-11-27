Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Лунный календарь на декабрь 2025 скрывает удачные дни для ухода — главное, не пропустить

Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой
Садоводство » Комнатные цветы

Декабрь — один из самых сложных месяцев для комнатных растений. Отопительный сезон снижает влажность воздуха до критически низких значений, световой день становится коротким, а большинство видов переходит в период вынужденного покоя. В таких условиях домашнему саду требуется особенно деликатный уход. Разбираемся, когда можно пересаживать растения в декабре, как правильно ухаживать за зелёными
питомцами и что говорит лунный календарь.

Желтеющие листья комнатных растений
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему декабрь — непростое время для комнатных растений

Основная проблема зимнего ухода — сухой горячий воздух от батарей. Именно он становится причиной подсыхания кончиков листьев, увядания бутонов, активного размножения паутинного клеща и трипсов. Если в доме нет увлажнителя, растениям жизненно важно регулярное опрыскивание, но делать это нужно аккуратно: фиалки, сенполии, глоксинии и все цветы с бархатистой листвой нельзя смачивать напрямую — увлажняют воздух лишь вокруг них.

Хорошим решением становятся влажные полотенца на радиаторах, поддоны с водой рядом с горшками и перенос растений подальше от горячих батарей.

Можно ли пересаживать растения зимой

Специалисты напоминают: декабрь — не лучшее время для пересадки комнатных цветов. Большинство из них находится в состоянии покоя из-за короткого светового дня. Любая пересадка в этот период — стресс, который ослабляет растение и тормозит рост.

Не стоит пересаживать:

  • цветущие растения — они могут сбросить бутоны;
  • декоративно-лиственные виды, находящиеся в зимнем "сну".

Но есть исключение: растения из магазинов. Почти все они продаются в
транспортировочном торфе, который не содержит необходимых питательных веществ.

Такой цветок необходимо пересадить методом перевалки, но только спустя 10-14 дней после покупки, когда он адаптируется к новым условиям.

Подкормки в декабре

В это время года подкармливают только растения, которые продолжают цвести или активно развиваться — например, декабристы. Большинству остальных достаточно удобрений раз в 3-4 недели, а сразу после пересадки любые подкормки запрещены минимум два месяца.

Лунный календарь для цветоводов на декабрь 2025 года

Лунный календарь остаётся ориентиром для многих любителей комнатных растений. В декабре 2025 года благоприятные даты распределились следующим образом:

  • для пересадки: 2-3, 6-7, 12-17, 21, 25-26, 29-31 декабря;
  • для подкормок: 6-19 декабря;
  • для полива и опрыскивания: 2-4, 6-19, 21-22, 25-26, 30-31 декабря;
  • для черенкования и омолаживающей обрезки: 1-3, 25-31 декабря;
  • для обработки от вредителей: 2-7, 10-12, 18-22, 29-31 декабря.

Запрещённые дни для любых работ (кроме обработки от вредителей): 5, 20, 23-24 декабря.

Вредители: чем опасны и как защитить растения зимой

Из-за сухого воздуха в декабре резко возрастает риск появления:

  • паутинного клеща — тонкая паутинка между листьями, точки проколов, пожелтение;
  • трипсов — серебристые полосы на листьях, чёрные точки-экскременты, увядание.

Оба вредителя быстро размножаются именно зимой, когда влажность падает до 20-25%.
Что делать:

  1. изолировать заражённое растение;
  2. тщательно промыть листья тёплой водой;
  3. провести обработку системным инсектицидом;
  4. повысить влажность воздуха вокруг всех цветов.

Также помогает профилактическое опудривание поверхности почвы золой, регулярный осмотр листьев и поддержание чистоты на подоконнике.

Народные приметы: стоит ли доверять

Огородные традиции говорят, что пересадку нельзя проводить в дни, когда:

  • усиливается ветер;
  • идёт мокрый снег;
  • наблюдается резкое падение температуры.

Считается, что в такие дни растения испытывают стресс и хуже "приживляются" даже в помещении. Научных подтверждений этому немного, но в сочетании с лунным календарём многие цветоводы считают такие наблюдения полезными.

Декабрь — время не активного, а бережного ухода за комнатными растениями. Пересадки лучше перенести на конец февраля или март, но если ситуация требует, выбирайте только благоприятные дни и проводите процедуру максимально аккуратно. Регулярное увлажнение воздуха, умеренные подкормки и внимательный контроль за вредителями
помогут вашим растениям благополучно пережить зиму и встретить весну здоровыми и сильными.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Последние материалы
Кубок России по многоборью стартовал в Челябинске по данным Союза конькобежцев России
Движение как ключевой фактор долголетия выделил психолог Лаклан Браун
Наталия Орейро отказалась от контрактов в Голливуде
Аренда жилья дешевеет — Павел Луценко
Кассационный суд отклонил жалобу по квартире Долиной
Атака Турции на Су‑24 показала важность жёсткого ответа России — аналитик Ведруссов
Прищипка помогает созреванию баклажанов в теплице — учёная Галина Кузьмицкая
Программная нейтраль обеспечила безопасный пуск на механике по оценке инженеров
Горячий яблочный сок остаётся зимней альтернативой глинтвейну
Дефектов меньше в домах комфорт-класса, сообщили строительные эксперты
