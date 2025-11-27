Лунный календарь на декабрь 2025 скрывает удачные дни для ухода — главное, не пропустить

Декабрь — один из самых сложных месяцев для комнатных растений. Отопительный сезон снижает влажность воздуха до критически низких значений, световой день становится коротким, а большинство видов переходит в период вынужденного покоя. В таких условиях домашнему саду требуется особенно деликатный уход. Разбираемся, когда можно пересаживать растения в декабре, как правильно ухаживать за зелёными
питомцами и что говорит лунный календарь.
Основная проблема зимнего ухода — сухой горячий воздух от батарей. Именно он становится причиной подсыхания кончиков листьев, увядания бутонов, активного размножения паутинного клеща и трипсов. Если в доме нет увлажнителя, растениям жизненно важно регулярное опрыскивание, но делать это нужно аккуратно: фиалки, сенполии, глоксинии и все цветы с бархатистой листвой нельзя смачивать напрямую — увлажняют воздух лишь вокруг них.
Хорошим решением становятся влажные полотенца на радиаторах, поддоны с водой рядом с горшками и перенос растений подальше от горячих батарей.
Специалисты напоминают: декабрь — не лучшее время для пересадки комнатных цветов. Большинство из них находится в состоянии покоя из-за короткого светового дня. Любая пересадка в этот период — стресс, который ослабляет растение и тормозит рост.
Не стоит пересаживать:
Но есть исключение: растения из магазинов. Почти все они продаются в
транспортировочном торфе, который не содержит необходимых питательных веществ.
Такой цветок необходимо пересадить методом перевалки, но только спустя 10-14 дней после покупки, когда он адаптируется к новым условиям.
В это время года подкармливают только растения, которые продолжают цвести или активно развиваться — например, декабристы. Большинству остальных достаточно удобрений раз в 3-4 недели, а сразу после пересадки любые подкормки запрещены минимум два месяца.
Лунный календарь остаётся ориентиром для многих любителей комнатных растений. В декабре 2025 года благоприятные даты распределились следующим образом:
Запрещённые дни для любых работ (кроме обработки от вредителей): 5, 20, 23-24 декабря.
Из-за сухого воздуха в декабре резко возрастает риск появления:
Оба вредителя быстро размножаются именно зимой, когда влажность падает до 20-25%.
Что делать:
Также помогает профилактическое опудривание поверхности почвы золой, регулярный осмотр листьев и поддержание чистоты на подоконнике.
Огородные традиции говорят, что пересадку нельзя проводить в дни, когда:
Считается, что в такие дни растения испытывают стресс и хуже "приживляются" даже в помещении. Научных подтверждений этому немного, но в сочетании с лунным календарём многие цветоводы считают такие наблюдения полезными.
Декабрь — время не активного, а бережного ухода за комнатными растениями. Пересадки лучше перенести на конец февраля или март, но если ситуация требует, выбирайте только благоприятные дни и проводите процедуру максимально аккуратно. Регулярное увлажнение воздуха, умеренные подкормки и внимательный контроль за вредителями
помогут вашим растениям благополучно пережить зиму и встретить весну здоровыми и сильными.
