Почему зола — идеальное зимнее удобрение? Узнайте все секреты

Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны
5:50
Садоводство » Советы

Древесная зола остаётся одним из самых доступных, эффективных и безопасных удобрений для сада и огорода. Многие российские дачники традиционно заготавливают её в конце сезона, но именно зимой зола может принести растениям максимальную пользу — если применять её правильно.

Внесение золы в почву
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Внесение золы в почву

Эксперты объясняют, куда можно вносить золу под снег, какие ошибки допускают огородники и как сохранить ценность природного удобрения до весны.

Почему зола полезна зимой

По словам автора канала "Вики Терра — Сад и огород", древесная зола содержит около 30 минералов в легкоусвояемой форме — калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы. При этом в составе отсутствует азот, что делает золу идеальным удобрением для осени и зимы, когда растениям не нужно стимулировать рост зелёной массы.

Зола также:

  • раскисляет почву за счёт pH около 12;
  • увеличивает зимостойкость растений;
  • защищает от грибковых инфекций;
  • отпугивает вредителей;
  • ускоряет разложение органики в компосте.

Автор канала "ДачныйопытКоротко" подчёркивает:

"Древесная зола — концентрат полезных элементов. Это удобрение работает мягко, пролонгированно и зимой даёт отличный запас для будущего сезона".

Когда и какую золу можно использовать

"Правильная" зола, пригодная для садоводства, бывает двух типов:

  • печная (дровяная) — из сухих берёзовых, сосновых, осиновых дров;
  • растительная — от сжигания сухих веток, лозы, ботвы, опилок, соломы.

По содержанию питательных элементов:

  • больше калия — в золе подсолнечника, гречихи, виноградной лозы;
  • больше кальция — в золе берёзы, сосны, картофельной ботвы;
  • больше фосфора — в золе хвойных культур и злаковых солом.

Категорически нельзя использовать золу от:

  • пластика и полиэтилена;
  • лакированной и окрашенной древесины;
  • глянцевых журналов и типографской бумаги;
  • бытовых отходов и мусора.

Такая зола содержит токсичные соединения и опасна для почвы.

Как использовать золу зимой: основные способы

Золу можно вносить под снег по нескольким схемам — это помогает минеральным веществам равномерно распределиться и постепенно проникнуть в почву.

1. Подкормка деревьев и кустарников

Под плодовыми деревьями и ягодными кустами золу рассыпают в приствольном круге (до 150-200 г на взрослое дерево). Снег постепенно растворяет минералы, и они начинают работать задолго до весенней подкормки.

2. Внесение на грядки

Рекомендуется равномерно рассыпать 100-200 г золы на квадратный метр прямо по снегу. Весной талые воды доставят питательные элементы в корнеобитаемый слой.

Особенно полезно подсыпать золу на грядки:

  • клубники — для защиты от слизней и профилактики грибка;
  • лука и моркови — против вредителей;
  • капусты и редьки — против крестоцветной блошки.

3. Внесение в компостные кучи

Зола активизирует деятельность почвенных микроорганизмов, повышая температуру компоста. Зимой достаточно время от времени добавлять по одному-двум стаканам на слой органики.

4. Защита от вредителей

Под снегом вокруг клубники, роз, многолетников можно создать тонкий зольный барьер. Весной он отпугнёт слизней и тлю.

5. Применение для рассады (после зимы)

Золу можно заранее готовить для весеннего использования: ею присыпают лунки, корни саженцев или добавляют в грунт при пересадке рассады.

Где зимой золу использовать нельзя

Эксперты подчёркивают, что золу не следует вносить в кислолюбивые культуры, например, голубику, рододендрон, гортензию метельчатую, хвойные — зола изменяет pH. Кроме того, на участки с щелочной почвой (можно ухудшить её качество) и одновременно с азотными удобрениями (происходит химическая реакция, и азот улетучивается). Также нельзя использовать её на территории, куда попадает дождевая или талая вода с крыш, так питательные вещества будут вымыты раньше времени.

Как правильно хранить золу зимой

Зола сохраняет питательные свойства два-четыре года, если её хранить правильно.

Важно соблюдать два условия...

1. Сухое помещение

Влага разрушает структуру золы и вымывает калий и магний. В мокрой золе полезные вещества оседают в нижнем слое и переходят в формы, трудные для усвоения корнями.

2. Закрытая тара

Это может быть:

  • железная или пластиковая бочка с крышкой;
  • деревянный короб;
  • ведра с крышками;
  • плотные пакеты (не герметично).

Хранить золу на улице нельзя — осадки делают её менее питательной, а мокрые комки трудно использовать весной.

Почему золу выгодно вносить именно зимой

  • Минералы из золы распределяются талой водой максимально равномерно.
  • Почва получает необходимые элементы без риска ожога корней.
  • Зола работает как мягкий пролонгированный раскислитель.
  • Закладывается база для весеннего роста и повышения урожайности.

Опытные дачники уверяют: "Если вы за чистую продукцию со своей дачи, то смело используйте золу как удобрение и средство защиты. Она работает мягко, но надёжно, особенно зимой".

