Почему зола — идеальное зимнее удобрение? Узнайте все секреты

Древесная зола остаётся одним из самых доступных, эффективных и безопасных удобрений для сада и огорода. Многие российские дачники традиционно заготавливают её в конце сезона, но именно зимой зола может принести растениям максимальную пользу — если применять её правильно.
Эксперты объясняют, куда можно вносить золу под снег, какие ошибки допускают огородники и как сохранить ценность природного удобрения до весны.
По словам автора канала "Вики Терра — Сад и огород", древесная зола содержит около 30 минералов в легкоусвояемой форме — калий, фосфор, кальций, магний и микроэлементы. При этом в составе отсутствует азот, что делает золу идеальным удобрением для осени и зимы, когда растениям не нужно стимулировать рост зелёной массы.
Зола также:
Автор канала "ДачныйопытКоротко" подчёркивает:
"Древесная зола — концентрат полезных элементов. Это удобрение работает мягко, пролонгированно и зимой даёт отличный запас для будущего сезона".
"Правильная" зола, пригодная для садоводства, бывает двух типов:
По содержанию питательных элементов:
Категорически нельзя использовать золу от:
Такая зола содержит токсичные соединения и опасна для почвы.
Золу можно вносить под снег по нескольким схемам — это помогает минеральным веществам равномерно распределиться и постепенно проникнуть в почву.
Под плодовыми деревьями и ягодными кустами золу рассыпают в приствольном круге (до 150-200 г на взрослое дерево). Снег постепенно растворяет минералы, и они начинают работать задолго до весенней подкормки.
Рекомендуется равномерно рассыпать 100-200 г золы на квадратный метр прямо по снегу. Весной талые воды доставят питательные элементы в корнеобитаемый слой.
Особенно полезно подсыпать золу на грядки:
Зола активизирует деятельность почвенных микроорганизмов, повышая температуру компоста. Зимой достаточно время от времени добавлять по одному-двум стаканам на слой органики.
Под снегом вокруг клубники, роз, многолетников можно создать тонкий зольный барьер. Весной он отпугнёт слизней и тлю.
Золу можно заранее готовить для весеннего использования: ею присыпают лунки, корни саженцев или добавляют в грунт при пересадке рассады.
Эксперты подчёркивают, что золу не следует вносить в кислолюбивые культуры, например, голубику, рододендрон, гортензию метельчатую, хвойные — зола изменяет pH. Кроме того, на участки с щелочной почвой (можно ухудшить её качество) и одновременно с азотными удобрениями (происходит химическая реакция, и азот улетучивается). Также нельзя использовать её на территории, куда попадает дождевая или талая вода с крыш, так питательные вещества будут вымыты раньше времени.
Зола сохраняет питательные свойства два-четыре года, если её хранить правильно.
Важно соблюдать два условия...
Влага разрушает структуру золы и вымывает калий и магний. В мокрой золе полезные вещества оседают в нижнем слое и переходят в формы, трудные для усвоения корнями.
Это может быть:
Хранить золу на улице нельзя — осадки делают её менее питательной, а мокрые комки трудно использовать весной.
Опытные дачники уверяют: "Если вы за чистую продукцию со своей дачи, то смело используйте золу как удобрение и средство защиты. Она работает мягко, но надёжно, особенно зимой".
